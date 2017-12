Este texto fue publicado originalmente el 13 de febrero de 2017

Es muy interesante que el sistema educativo busca prepararnos para ganar dinero en nuestra vida profesional, sin embargo, puedes estudiar una licenciatura o hasta un doctorado y nunca llevas una clase de la habilidad que realmente te puede hacer ganar dinero, vender; ¡Qué gran contradicción!

Platicando con Cris Urzúa, coach en ventas, negociación, estrategias comerciales y creador de Selling Through Service (una nueva filosofía de ventas), quien empezó siendo un vendedor corporativo en Cancún a los 17 años con bastante éxito y que actualmente ayuda a empresarios y emprendedores a obtener esta valiosa habilidad, descubrimos mucho sobre por qué él considera que vender es una de las actividades de desarrollo personal más importantes que existen.

“Cuando empecé formalmente a vender los primeros meses fueron muy duros, pero a los 6 meses ya había logrado ganar cheques con sumas interesantes que me permitieron independizarme y creo que tuve una gran ventaja al venir de una familia con dos padres vendedores que sabían que esta habilidad te empodera y da confianza como ninguna otra”, comenta Cris Urzúa.

Cris nos comenta 11 razones por las cuales cree que es básico enseñarles a tus hijos a vender, en especial en esta época con tantos cambios:

1) Serán libres de salarios fijos

“Casi todos hemos estado en un empleo de 8:00 am a 6:00 pm en el que tienes que soportar a un jefe que te pagará lo que él quiere y en ocasiones llegamos a sentir que no tenemos muchas oportunidades crecimiento, ¿realmente eso quieres para tus hijos? no lo creo.

Hace poco conocí a una niña de 7 años que le encantaba decorar sus libretas, le quedaban increíbles, por cierto, y resulta que sus compañeros se acercaron con ella y le pidieron que le decorara sus libretas, fue así como comenzó la carrera de esta emprendedora que al cobrar por este servicio logró juntar ¡500 pesos!

¿Sabes el nivel de empoderamiento, libertad y coraje, que le das a un niño al poder crear algo de la nada, ayudar a los demás y ganar dinero?”

2) Perderán el miedo al rechazo

“Algo que me encanta de los niños es que ellos nunca aceptan un NO como respuesta, los niños insisten e insisten hasta lograr lo que quieren, es decir los niños ya son vendedores natos. Pero con los años, los mismos padres vamos apagando esta persistencia.

Si le enseñas a un niño a nunca rendirse a que si algo no le salió como lo esperaba, que lo vuelva a intentar, ya estarás enseñando la esencia de las ventas. Si un cliente te dice que NO, el vendedor simplemente va a buscar a más clientes será probable que algunos le digan que SÍ”.

3) Podrán negociar la vida que se merecen con el mundo

“Cuando un niño aprende a ganarse las cosas, se siente autosuficiente lo que le dará sentido de responsabilidad y también sabrá que puede lograr lo que se proponga con esfuerzo. No dependerá de la aprobación de un jefe o un maestro para lograr sus sueños”

4) No importa lo que hagan en el futuro serán líderes

“Lo mejor que puedes hacer con tus hijos es motivarlos a vender desde pequeños, puedes arrancar con el clásico venta de limonada, hornear galletas, crear manualidades y venderlas.

Los niños se caracterizan por su gran capacidad de imaginar y de crear, por su curiosidad para descubrir nuevas cosas, su espíritu aventurero y su forma de sobreponerse a los obstáculos que se presentan de manera positiva, Todos estos puntos, son puntos que los niños tienen en común con los líderes más grandes del mundo. ¡Úsalos como padre!”

5) Siempre… siempre tendrán trabajo

“Cuando era niño el abuelo de un amigo me comentaba:

cuando las máquinas reemplacen a todos los trabajadores del mundo igual se necesitarán vendedores para vender esas máquinas

Sin ventas no hay empresas, no hay nóminas y no hay economía. Un vendedor siempre tendrá forma de subsistir, siempre habrá demanda por su habilidad.”

6) Aprender a motivarse y a creer en sí mismos

“Cuando un ser humano y en especial un niño empieza a sentirse capaz de crear cosas y de superar retos, su mente empieza a romper barreras limitantes lo que hace que crean en sí mismos.

Incluso al mejor vendedor del mundo le han dicho muchas veces que NO, pero al sobreponerse y seguir adelante una y otra vez, es que se convirtió en el mejor del mundo”

7) Tendrán una actitud de yo puedo con todo

“No olvides que la clave de todo es la motivación. Normalmente los niños siempre tienen una actitud de “¡Yo puedo!” y nunca se rinden ante nada. Aunque puede que haya veces en las que necesiten un empujoncito de los padres.

Siempre muéstrate optimista hacia él, hazle sentir a tu peque lo especial que es, y también enséñale a no abandonar el camino cuando algo no resulte como él esperaba.”

8) Desde pequeños sabrán que ayudar a los demás es la mejor forma de vivir

“La mejor forma de vender es agregando valor, un principio muy importante a enseñar a los hijos. Vender no es quitar, vender es dar, ayudar y quitar un dolor de la vida de la gente”.

9) Sabrán el verdadero valor de las cosas

“El hecho que un niño esté ganando su propio dinero y pueda el mismo gastarlo en cosas que necesite o quiera, le hará aprender a valorar más lo que tiene y se dará cuenta de que el dinero no crece en los árboles y debe cuidar sus cosas”

10) Le podrán poner el precio que quieran a sus horas de trabajo

“Enseñarle a tu hijo que él mismo puede ser su propio jefe, es el mejor regalo que le puedes dar como padre, aunque ojo, tampoco le estás dando a entender que ya se puede mandar solo, claro que tú siempre vas a estar a su lado para guiarlo, darle todo tu amor y apoyo, es importante tener un balance entre ambas cosas.

Al promover los hábitos del trabajo en casa, el valor de ahorrar y de emprender, le estarás enseñando a tu peque a no depender de nadie cuando sea grande, a confiar en que puede hacer las cosas por él mismo y no serán esclavos de un trabajo de 8 a 6”.

11) Te lo agradecerán toda la vida

“No todos los niños reciben una educación en ventas y negocios. Aunque tengas poco tiempo libre siéntate a hablar con tus hijos, que te digan lo que le gusta y lo que quisieran hacer en la vida, lo que quisieran llegar a ser en el futuro.

O quizás ya sepas todo esto y si es así, empiecen a tomar esas pequeñas acciones que harán que tu hijo(a) logre su objetivo, y que lo hagan estar más cerca de sus metas y sus sueños”.

Vender es una profesión que se ha subestimado durante muchos años, viéndola incluso como un trabajo inferior, sin embargo, el mundo necesita más vendedores y emprendedores con valores y a nosotros nos toca criar a las futuras mentes brillantes que dirigirán este mundo. Es por eso que debemos sembrar en los niños la habilidad de vender y darles una buena preparación para su futuro.

