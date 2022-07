16 empresas mexicanas son reconocidas por su impacto social

Luego de una evaluación que consideró a más de 5,200 compañías de al menos 80 países, 16 empresas mexicanas fueron reconocidas por su impacto social.

Las 16 empresas aparecen en el listado Best of the World 2022 por su impacto en al menos uno de los siguientes criterios: gobernanza corporativa, impacto en el medio ambiente, beneficios para clientes, trabajadores y comunidad.

Las mexicanas en la lista de este año son CO Capital, Échale, Ejido Verde, Extensio, Fondify, Grameen de la Frontera, Handen Consultoría, Hipocampus, Iluméxico, Impacto Transformador, Kubo Financiero, Rayito de Luna, Revitaliza Consultores, Sarape Social, Somos Vía y SVX MX.

Te recomendamos: Negocios a la palabra, la estrategia que le funcionó a este emprendimiento de mezcal

Más que una insignia de honor, Best for the World ofrece a las empresas reconocidas la oportunidad de compartir mejores prácticas con la comunidad empresarial para fomentar la innovación y la transformación en todo el sector, dijo Javier Herrero, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Sistema B México, responsable del listado.

Para obtener el reconocimiento, las empresas debieron cumplir con altos estándares de desempeño social y ambiental positivo, responsabilidad y transparencia, detalla un comunicado emitido por B Lab, que certifica la labor social de organizaciones del mundo.

“Cada edición de Best for the World es una oportunidad para elevar el nivel de cómo las empresas pueden y deben operar para crear un impacto positivo real y duradero para sus trabajadores, clientes, comunidades y el medio ambiente”, explicó Dan Osusky, jefe de estándares de B Lab Global, citado en el documento.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información