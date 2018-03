Éste es el negocio detrás de los Latin Grammy

Gabriel Abaroa, quien está detrás de los Latin Grammy, sabe lo que significa este negocio musical, que compite con eventos del nivel de los premios Oscar o los Grammy y el cual llega a más de 100 países en la noche de emisión del evento anual.

Para los premios Latin Grammy, que este año se realizarán en noviembre, se invierten cerca de 10 millones de dólares (mdd), lo que incluye eventos preliminares a la noche de los galardones.

“La producción de nuestro evento anual incluye una derrama económica de aproximadamente 10 mdd porque se hace todo compitiendo con los Oscar, los Grammy y los eventos más importantes del mundo. Como latinos, en especial como mexicano, quiero dar el nivel más alto y jamás arriesgarme a que parezca (un evento) de segundo nivel. Para hacerlo hay que contratar los mejores equipos, productores, ingenieros y ser muy exigentes. Las cosas no podemos hacerlas como los demás, sino mejor”, comentó Abaroa, presidente y CEO de la Academia Latina de la Grabación, en entrevista.

Previo a dichos galardones, se realizan alrededor de seis eventos más, entre ellos los Premier Latin Grammy, Latin Grammy After Party, Latin Recording Academy Person of the Year, Special Awards Ceremony, Leading Ladies y Latin Grammy In The Schools Las Vegas.

“Lo que deja (derrama económica) es hacer eventos fuera de la época de los Latin Grammy, donde con la cooperación y ayuda de patrocinadores podemos dar la oportunidad a artistas…En el evento de Person of the Year se invitan a máximo 1,500 personas. Imagínate una persona que está pagando 500 dólares para sentarse hasta atrás, cuando menos tiene que llevarse una impresión de que valió la pena gastar”, dijo Abaroa.

La Academia genera ingresos a través de convenios de televisión, ventas de boletos y patrocinios de marcas y firmas como Master Card, Santander, que están interesados en posicionarse en el mercado de la música, Casa Buchanan’s, y Las Vegas Convention and Visitors Authority, que es la entidad que promueve las visitas y convenciones en esa ciudad.

“Cada contrato es diferente, pero son millones de dólares los que nos apoyan para hacer esto…Además, cuando los Latin Grammy se hacen en lugares como Houston, Nueva York, Miami, Las Vegas y Los Angeles, éstas reciben una derrama económica por el número de personas que viajan durante los días que se realizan los Latin Grammy, los automóviles y limosinas que se rentan, publicidad, ventas en restaurantes, entre otros”, dijo.

De igual manera, parte del dinero recaudado por la Academia va para la Fundación Cultural Latin Grammy, la cual tiene 112 alumnos becados en distintas universidades del mundo, muchas de ellas en Estados Unidos. En dos años han destinado 2.5 millones de dólares para dicho rubro y este año la cantidad acumulada llegará a los 3.5 millones, con 44 estudiantes más para 2018.

“Les pagamos su colegiatura, vivienda, alimentación y demás gastos administrativos a lo largo de cuatro años, que es lo que duran sus carreras. Hemos detectado que hay mucha gente con talento que no tiene la culpa de no tener los medios financieros”, contó.