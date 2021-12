Apoyos para bares y restaurantes favorecen a la recuperación del sector

Diageo lanzó hace un año la iniciativa Raising The Bar a nivel global, enfocada en apoyar la reactivación de los bares y restaurantes tras los cierres ocasionados por la pandemia. Poco a poco, el programa se ha extendido y hoy está presente en México y diez países más.

Tras identificar la gran cantidad de establecimientos que requieren de apoyo para continuar con sus operaciones de forma segura, después de casi dos años de vivir en contingencia sanitaria, la cobertura del programa se extendió este año y busca llegar a más restaurantes y centros de consumo que cuenten con su licencia de operación vigente y que cumplan con los requisitos del programa.

En México la extensión contempla diversos estados de la república como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Estado de México y la Ciudad de México. Aquellos establecimientos que logren registrarse a la iniciativa recibirán capacitación e insumos que les serán útiles en su operación dentro de la nueva normalidad.

“Los restaurantes y bares están en el corazón de cada comunidad, y desde el inicio de la pandemia, a través de diferentes esfuerzos, los hemos acompañado en el camino de preparación, reapertura y adaptación al nuevo escenario de operación. Desde que lanzamos el programa Raising The Bar hemos beneficiado a cerca de 40,000 establecimientos en diferentes ciudades del mundo, muchos de ellos en nuestro país. Sabemos lo importante de esta temporada y queremos que los apoyos del programa lleguen a más establecimientos para que continúen recibiendo a sus clientes y creando espacios seguros”, comentó Alan Loredo, Director de Relaciones Corporativas para Diageo en México.

Al no tener costo y ser sin fines de lucro, esta estrategia para la recuperación del sector no está sujeta a compra o venta de productos, por lo que cualquier establecimiento que cumpla con los requisitos del programa, sea o no cliente de Diageo, puede registrarse.

Los centros de consumo inscritos pueden acceder, sin costo alguno, a capacitaciones e información en línea, además de la posibilidad de recibir equipo y materiales de seguridad e higiene para su personal, contenedores y mobiliario para brindar un servicio móvil en sus establecimientos, a fin de adaptarse a las nuevas prácticas tras la contingencia sanitaria, cuidando el bienestar tanto de las personas que laboran en sitio, como de los clientes que les visiten.

Si eres dueño de un bar o un restaurante, trabajas en un uno, o quieres ayudar a tu establecimiento favorito, conoce más sobre esta iniciativa y realiza el registro aquí.

Manifiesto Raising The Bar

Los establecimientos que se sumen al programa se convertirán también en embajadores del Manifiesto Raising The Bar, que promueve compromisos compartidos con Diageo en pro de aspectos como el consumo responsable, el impulso de la inclusión y la diversidad, el cuidado de los recursos naturales y la creación de impactos positivos locales. Así, los restaurantes, bares, cantinas y otros centros de consumo contribuirán a crear mejores comunidades y retomar las actividades de forma segura trabajando juntos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el sector de la hospitalidad se encuentra entre los más afectados por la crisis de COVID-19 en la región. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en México el 15 por ciento de los restaurantes cerraron permanentemente en 2020; además, estima que entre 3 y 4 por ciento mantuvieron sus puertas cerradas de forma temporal y varios establecimientos cambiaron de propietario en 2021.

Contar con este tipo de apoyos, beneficia no sólo a los establecimientos, sino a las comunidades en las que están presentes y ayudan a la reactivación económica.