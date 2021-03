Del laboratorio al impacto social: 5 científicas al frente del desarrollo en México

La paridad de género en la investigación clínica y científica se vislumbra como un objetivo aún en desarrollo, con menos de 30% de participación femenina en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Ante este desafiante panorama, 3M presentó la primera edición de la iniciativa “25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica”, diseñada para reconocer la valiosa participación de las investigadoras en la región, quienes han propuesto y generado soluciones en materia de salud, innovación, emprendimiento y sustentabilidad.

Con más de 1,000 proyectos postulados, la compañía seleccionó a las 25 especialistas mejor destacadas en América Latina, evaluando la siguiente metodología: resolución del problema, originalidad de idea, aplicación de resultados e inspiración.

“La iniciativa reconoce el protagonismo de las grandes científicas que, con sus historias y proyectos inspiradores, han generado un impacto significativo en la vida de las personas. Sin duda, la diversidad es esencial para construir un futuro cada vez más justo y sostenible.

Vemos el beneficio de promover la ciencia y aliarnos con personas apasionadas para transmitir la labor científica en el mundo, por ello buscamos inspirar a niñas y jóvenes que desean incursionar en la investigación”, comentó José Varela, CEO de 3M México y vicepresidente de Asuntos Corporativos y de Gobierno para América Latina, en entrevista para Forbes México.

Ante este alentador panorama, 5 mexicanas destacaron por su labor y profesionalismo en el empeño para mejorar la vida de los seres humanos desde diversas áreas de conocimiento. Ellas son:

Erika Bustos Bustos

Investigadora Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con Posdoctorado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV – IPN) en el área de Química.

Diseñó un proceso de tratamiento electrocinético con un arreglo de electrodos circular para la rehabilitación biológica de suelo contaminado a través de compuestos orgánicos in situ y on site. De esta manera, mejora la distribución de nutrientes e incrementa el crecimiento de bacterias y hongos.

“En Guanajuato, trabajamos en una hectárea de terreno contaminado por residuos de hidrocarburos y, al final del tratamiento, en la tierra habían crecido mazorcas en un 80% de su tamaño normal”, explica la especialista en entrevista con Forbes.

Respecto al reconocimiento realizado por 3M, Erika Bustos detalló que “es una gran oportunidad para divulgar la ciencia e involucrar a la sociedad que no es especialista en el área. Tras la actual pandemia, el mundo entero habla más de ciencia, esto es excelente para promover vínculos multidisciplinarios que reduzcan la brecha de género”.

Itzel Montserrat Lara Mayorga

Investigadora postdoctoral en el Tecnológico de Monterrey.

Cáncer en un chip: su proyecto propone el diseño y evaluación de plataformas “en chip” para el estudio de fármacos anticancerígenos en micro esferoides de cáncer de mama. Esto abre el camino hacia la medicina personalizada, ya que, en un futuro, se podrían utilizar estos sistemas para probar fármacos en biopsias de pacientes, determinando cuál es el tratamiento más adecuado para cada persona en particular.

“Actualmente, es más que evidente la importancia de la ciencia y de apostar por ella. La iniciativa de 3M llega de manera muy oportuna, en medio de un momento histórico complicado, para valorar el trabajo de los científicos y específicamente científicas latinoamericanas. Es muy alentador saber que hay grandes empresas que reconocen las aportaciones en investigación que hacemos”, detalla la Dra. Lara Mayorga.

Judith Zavala Arcos

Doctora en Biotecnología por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del ITESM.

Ante la falta de donaciones de córnea en México, el trabajo de la especialista propone una alternativa al trasplante de este órgano como vía para la cura de la ceguera corneal, habilitando el uso de córneas no viables para trasplante debido al conteo celular o de aumentar el número de trasplantes posibles a partir de una sola córnea.

“Las mujeres a través de la historia han sido fundamentales en el desarrollo científico. Sin embargo, por diversas razones, sus aportaciones no han sido reconocidas sino hasta mucho tiempo después. Esto lo arrastramos desde hace tiempo, y cuando nuestras niñas buscan identificarse con una figura científica encuentran referentes masculinos en su mayoría, y no es que esté mal pero también se debería saber, por ejemplo, que Mileva Marić trabajó en gran parte de la Teoría de la Relatividad, junto a Albert Einstein”, argumenta la investigadora.

Lorena Díaz de León Martínez

Maestra con doctorado en curso en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Desarrolló un método para la detección oportuna de cáncer de mama a través de la identificación de compuestos orgánicos volátiles en el aliento exhalado, por medio de una nariz electrónica. Esta tecnología está diseñada para atender mujeres dentro de grupos originarios y comunidades vulnerables en San Luis Potosí.

Uno de los mensajes principales de la especialista potosina es: “las niñas y mujeres jóvenes que quieren incursionar en esto deben saber que sus ideas importan, cuestiónense desde el primer momento, nunca pierdan esa curiosidad ni la capacidad para asombrarse porque eso es la ciencia: solución y preguntas constantes. No se conformen con que les digan que no, que demuestren por qué sí”.

Priscila Pineda Villegas

Licenciada en Biología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México.

El proyecto de investigación busca identificar las causas epigenéticas que favorecen la resistencia a fármacos contra cáncer pulmonar y, al tratarse de un órgano blando, prevenir una eventual aparición de metástasis.

“Siempre he pensado que la ciencia y la tecnología no pueden aportar a la humanidad si no hay divulgación. Esta iniciativa es una oportunidad maravillosa para todos los grupos de investigación, de nada sirve que las y los científicos se queden con el conocimiento que desarrollan en laboratorios porque trabajamos por el bien de la humanidad. No se trata de un reconocimiento para mí y nosotras: es información que vale la pena que todos conozcan”, afirma Pineda para Forbes México.

Esta primera edición destacó por la participación femenina dentro y fuera del certamen, con un jurado compuesto por figuras latinoamericanas reconocidas en ciencia y tecnología, entre ellas, las mexicanas: María Emilia Beyer, directora del museo Universum en México, y María Esther Orozco, investigadora emérita en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav).

José Varela, director general en 3M México, señala que con un aproximado de 130,000 patentes registradas y cerca de 3,500 patentes nuevas por año, 3M reconoce la importancia de divulgar el desarrollo científico realizado por personas apasionadas, por ello buscamos generar programas como “Ciencia en casa”, orientado a maestros, padres de familia e infantes para derribar mitos y despertar la curiosidad de los más pequeños.