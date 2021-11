Los nuevos CIO: de líderes a visionarios de la transformación digital

La pandemia cambió la naturaleza de las empresas y en algunas, incluso, las afectó desde su raíz. El impacto que resintieron los negocios detonó la evolución de los Chief Information Officer (CIO): dejaron de estar tras bambalinas y asumieron un papel protagónico para hacer adecuaciones rápidas y precisas ante un panorama impredecible.

En un escenario como el actual, en el que la cultura digital es el nuevo orden, el CIO se ha vuelto un visionario con un rol que trasciende para el futuro de las organizaciones. De acuerdo con Alestra, líder en soluciones de innovación digital en México, son enormes los retos que deben enfrentar quienes dirigen las oficinas responsables de la transformación tecnológica, sobre todo, en escenarios tan diversos como los que ha impuesto la nueva realidad.

A consideración de Ricardo Hinojosa, Director Ejecutivo Alestra, con el primer golpe de la crisis sanitaria y como reacción inmediata, los CIO debieron mantener la operación a flote de las empresas. “La arquitectura en telecomunicaciones cambió y la primera actividad fundamental fue asegurar el rol operativo”, comparte en entrevista con Forbes México.

Se debió acoplar los call centers y áreas de servicio a un esquema a distancia, asegurar que los business process estuvieran alineados y que el personal fuera productivo con sus herramientas de colaboración. Además, que la cadena de APIs funcionara de forma directa para que al cliente final se le pudiera cobrar, facturar y atender.

A esta complejidad, explica Ricardo Hinojosa, se sumó la necesidad de evitar ataques y problemas graves de manejo de la información.La ciberseguridad es un imperativo para cualquier organización.

Una vez que el CIO sobrevivió a este periodo de crisis y consiguió que la operación de su organización fuera estable y segura, entonces transitó hacia un rol visionario según el momento del negocio: para las empresas con un crecimiento exponencial, debió acelerar el uso de nuevas aplicaciones, de la nube y más servidores.

Para las industrias con crecimientos menos agresivos o que sí registraron caídas, los CIO debieron entender dónde se crea valor y dónde no, y hacer los cambios de forma inmediata para enfrentar la contingencia y sumarse a la tendencia tecnológica.

En las empresas que fueron afectadas en su modelo de negocio, en el CIO recayó el deber de crear nuevas oportunidades, que, incluso, las áreas comerciales o financieras no detectaron, y hacer apuestas para que el negocio crezca y se transforme.

¿En qué se están transformando las empresas?

Anteriormente, los CIO mantenían un papel de atención de problemas tecnológicos. Ahora, han centrado sus esfuerzos en convertirse en agentes de cambio, enfocar los negocios en el nuevo mercado tecnológico y, por ende, impulsar mayores oportunidades de rentabilidad.

Para Ricardo Hinojosa, las empresas deben cuestionar en esencia en qué se están transformando y no solo subirse a la tendencia digital. Dependiendo de su escenario de negocio y con el liderazgo del CIO podrán definir si la transformación es agresiva, rápida, lenta, progresiva.

“Las empresas están regresando y empezamos a ver que no cumplen las expectativas del nuevo negocio, y ahora requieren más áreas colaborativas, más áreas de roles y funciones, herramientas de trabajo no one to one, sino one to many o many to one. Entonces, viene un cambio dramático en los esquemas de conectividad: uso de diademas, de cámaras apropiadas, micrófonos, salones o salas de trabajo”, apunta.

En esta coyuntura, Alestra se ha propuesto garantizar en todo momento alta disponibilidad y servicio a sus clientes, ya sea con herramientas de colaboración, redes administradas, acceso a las nubes, integración de sistemas, o la conectividad básica; todo con los más altos niveles de ciberseguridad.

“Alestra ha definido como su razón de existir el ayudar a sus más de 20 mil clientes en este camino de transformación digital. Esta es nuestra misión”, Ricardo Hinojosa, Director Ejecutivo Alestra.

En esta evolución digital, Alestra ha definido dos grandes servicios que considera necesarios para el entorno:

Un portafolio de transformación digital por sector , que incluye todos los elementos que puedan necesitar la industria 4.O, hospitales, escuelas, bancos: desde cámaras y dispositivos de conectividad hasta análisis, internet de las cosas, nuevos esquemas de conectividad six wireless y aplicaciones de software con acceso completo.

, que incluye todos los elementos que puedan necesitar la industria 4.O, hospitales, escuelas, bancos: desde cámaras y dispositivos de conectividad hasta análisis, internet de las cosas, nuevos esquemas de conectividad six wireless y aplicaciones de software con acceso completo. Cloud Express, su apuesta por la mayor conectividad. La empresa ha realizado grandes inversiones para asegurar el acceso a más de 250 nubes para que las organizaciones tengan la menor latencia y acompañarlas en su camino hacia las nubes híbridas, todo bajo la más completa estrategia de ciberseguridad.

Triunfar en la transformación digital

Los CIO son ahora figuras que se especializan en ayudar a que las organizaciones venzan el miedo al cambio. Y en Alestra pueden encontrar expertise y cercanía para afrontar la transición.

“Tenemos un expertise muy claro en cinco familias de servicios y como integrador de soluciones. Ese es nuestro principal diferenciador en el mercado”, Ricardo Hinojosa, Director Ejecutivo Alestra.

Con inversiones anuales que van de los 3 mil a 4 mil millones de pesos, Alestra garantiza una alta disponibilidad de sus servicios de conectividad básica, de colaboración, de nube, de integración de sistemas y de movilidad, oferta acompañada con estrategias completas de ciberseguridad.

Cuentan con alianzas con otros proveedores y líderes en tecnología para ofrecer diferentes rutas en la parte de conocimiento digital para el mejor desarrollo de los negocios. “Siempre vamos a estar un punto adelante de lo que es el avance de la tecnología. Nuestro rol es traer lo último que está allá afuera en cada una de estas vertientes y ayudar a nuestros clientes en su implementación. Es ahí donde entramos con conocimientos y procesos a través de capacitación, formación y herramientas”, reafirma Ricardo Hinojosa.

El cambio en las empresas proviene de la tecnología, pero también de los líderes que conforman a estas organizaciones. Alestra acompaña a los CIO en sus estrategias de transformación digital y en su rol como nuevos visionarios del entorno tecnológico.

