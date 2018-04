Por Xavier Douellou*

En el marco del Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, vale la pena detenernos y reflexionar cómo y con qué, desde nuestras trincheras, estamos apoyando a la prosperidad y desarrollo de soluciones para resolver problemas de todo tipo en el país.

Vivimos nuestros días inmersos de manera proactiva y reactiva, siempre en constante evolución con una avalancha de nuevas tecnologías, hemos aprendido a adaptarnos y ejecutar nuevas prácticas, viviendo descubrimientos e innovaciones todos los días, y la ciencia forma parte fundamental de muchas soluciones creativas de nuestra vida cotidiana, sin embargo, muchas ocasiones no reflexionamos que hay detrás de todo esto, damos por hecho que están ahí.

No obstante, podemos asegurar que hay todo un conjunto de conocimientos estructurados, hay experimentación e investigación…hay ciencia. Vivimos la ciencia como espectadores, la vemos fuera de nuestro alcance aun cuando forma parte de nuestra vida.

Por ello y para entender el comportamiento de las comunidades en torno a la ciencia, nos hemos dado a la tarea de desarrollar el State of Science Impact, con el objetivo de entender la percepción de la ciencia en las personas.

El estudio, desarrollado de manera global por 3M de la mano de Ipsos, cuestiona el conocimiento, comprensión y apreciación de la ciencia de los encuestados, y arroja un panorama amplio en descubrimientos sobre la percepción, interés y confianza de las personas de cara a la ciencia.

En México, país especialmente interesado en la innovación y evolución de las cosas, nos sorprende gratamente y afirma de manera contundente, la importancia del impacto de la ciencia en la vida diaria y el conocimiento de sus actores clave: la comunidad.

Gracias a los resultados del estudio, identificamos a México y sus contrastes respecto a la ciencia, ya que, así como encontramos que el 53% confían en la ciencia por encima del 52% de China y el 48% de Brasil, y que más de la mitad de los encuestados (66%) cree que los autos voladores existirán en algún punto de su vida, encontramos también que 60% de los encuestados piensa que la vida cotidiana no sería muy diferente sin la ciencia y que el 13% no confía en los científicos.

Por otro lado, descubrimos que más de la mitad de los encuestados prefieren cenar con Rodolfo Neri Vela (55%), primer astronauta mexicano, y con Mario Molina (53%), Premio Nobel de química en 1995, en lugar de cenar con Ximena Sariñana y Diego Luna, respectivamente, pero a su vez, el 80% considera que México se está quedando atrás en avances científicos en comparación con otros países.

Hacia el futuro, los mexicanos tienen altas expectativas sobre el desarrollo de la ciencia: 68% de los encuestados piensa que los mejores días de la ciencia están por venir; el 83% de los mexicanos encuestados piensa que incluso encontrarán la cura del cáncer, a diferencia del 67% global, pero consideran que México no liderará los avances científicos del futuro cercano, e incluso, considera que se está quedando atrás en comparación con otros países.

Tales datos, contrastantes y a su vez altamente positivos, nos llevan a una conclusión: México confía, gusta y se interesa en la ciencia, pero los mexicanos no alcanzan a vislumbrar su impacto en la vida cotidiana; no se dan cuenta, no la identifican y, sobre todo, no creen que esté al alcance ¿Cómo revertirlo?

Desde 3M, confiamos en la curiosidad como el combustible para la creatividad e innovación, y en la ciencia como el motor que las mueve y les da propósito. Confiamos en que México necesita un embajador más, una organización que guíe y lleve de la mano a las comunidades interesadas, y a todos aquellos perfiles que se inspiran cada vez que escuchan la palabra ciencia, pero que piensan que solo está al alcance de unos cuantos privilegiados. Un embajador que explore descubra e influya de manera positiva, en los grandes desafíos personales, locales y globales, que la ciencia e innovación deparan para el bienestar y prosperidad de todos nosotros, en nuestra vida diaria.

En 3M.com/scienceindex se pueden encontrar los datos completos del estudio, que incluyen los desgloses individuales de los 14 países participantes, así como su metodología y principales hallazgos.

*Director General de 3M México

