¿Cómo corregir información en el historial crediticio?

Por Wolfgang Erhardt*

Aprovecha que tienes derecho a solicitar tu Reporte de Crédito Especial gratis una vez cada doce meses. Si no quieres pedirlo por Internet, Buró de Crédito tiene dos números telefónicos: 5449 4954 desde la Ciudad de México y Área Metropolitana y 01800 640 7920 desde el Interior de la República.

Una vez que lo recibes por e-mail revisa cada una de las secciones del Reporte de Crédito. ¿Sabes qué contiene un historial? Dentro del documento primeramente verás tus datos generales como nombre, fecha de nacimiento, domicilios, RFC, la fecha y folio de consulta, así como la fecha en la que nació tu historial en Buró de Crédito.

Luego, encontrarás un resumen de todos tus créditos; al lado de cada uno aparecerá un icono. Una palomita verde significa que esa cuenta está al corriente. Un signo de exclamación amarillo quiere decir que ese crédito tiene un atraso de pago de uno a 89 días. Finalmente, si aparece una equis de color rojo, entonces llevas más de 90 días sin pagar tu crédito o bien hay una deuda sin recuperar.

En la siguiente parte del reporte aparecerán los detalles de cada crédito como el nombre de la institución; número de cuenta; características generales del crédito; el saldo actual, el monto mínimo a pagar, y el histórico de pagos, entre otros.

El histórico de pagos es muy interesante, se divide por años y estos a la vez por meses. Cada casilla presenta un número que indica como pagaste en ese mes en específico. El número “1” indica que has pagado puntualmente (pagaste por lo menos el mínimo y lo hiciste a tiempo), cualquier otro número indica un atraso que se vuelve cada vez mayor según crezca el número.

Después de estos datos aparece un listado que muestra que instituciones han consultado tu historial. Recuerda que sólo tú puedes autorizarle a una institución crediticia el poder revisar tu historial.

Si detectas una imprecisión, no reconoces algún dato, o no estás de acuerdo con algún registro, puedes ingresar una Reclamación ante Buró de Crédito; tienes derecho a ingresar dos reclamaciones al año totalmente gratis. Una vez ingresada la Reclamación en la página web de Buró de Crédito se te asignará un folio y se incluirá en tu historial una leyenda que indica que el registro en cuestión ha sido impugnado. En un plazo no mayor a 29 días naturales recibirás la resolución que haya dado el otorgante de crédito.

En caso de que la Reclamación salga a tu favor, Buró de Crédito actualizará el reporte y te enviará una copia; también le enviará la actualización a todos aquellos otorgantes de crédito que hayan consultado tu reporte en los últimos seis meses.

Si el otorgante de crédito dictamina que la Reclamación es improcedente, Buró de Crédito te enviará las evidencias que el otorgante de crédito le haya enviado para respaldar el fallo. Puedes volver a ingresar una nueva reclamación si gustas y puedes también incluir una Declarativa de hasta 1,000 palabras en tu reporte, gratis.

Por último, si es que el otorgante de crédito no responde la Reclamación, Buró de Crédito modificará el historial a como se lo hayas solicitado.

