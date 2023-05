Cómo evitar comerte el ‘malvavisco’ mientras cuidas tus finanzas personales

Seguramente les ha pasado que deciden comer más saludable, pero apenas ven un postre en la vitrina de la cafetería o en el menú al terminar de comer, no pueden resistir y se lo comen. O ¿cuántas veces no hemos salido de compras con un objetivo en mente y terminamos comprando algo más de lo que nos habíamos propuesto (y a veces hasta se nos olvida por lo que íbamos)?. Cuando la tentación es grande, no siempre logramos controlar nuestros impulsos y ponemos en riesgo nuestra salud financiera.

La atención es clave para lograr el autocontrol

En una serie de estudios famosos, Walter Mischel investigó el autocontrol en niños y su relación con su desempeño académico, cognitivo y otros logros a lo largo de la vida. Para esto, los niños participantes fueron invitados a sentarse en una mesa con un malvavisco sobre un plato. La instrucción que recibieron fue que si esperaban sin comerse el malvavisco hasta que el investigador volviera, recibirían un segundo malvavisco. Si se comían el malvavisco antes de que volviera el investigador, no recibirían nada más.

Este estudio y otros realizados por investigadores como Angela Duckworth y Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, han demostrado que existe una relación entre el autocontrol y el logro de diferentes objetivos y metas a lo largo de la vida.

El hallazgo más interesante han sido las estrategias que usan las personas para evitar caer en tentaciones cuando se encuentran en situaciones como la del malvavisco. Por ejemplo, Walter Mischel se dio cuenta que la atención es clave para lograrlo. Los niños que esperaban más tiempo para comerse el malvavisco, eran aquellos que se cubrían los ojos para no verlo, reposaban su cabeza en las manos, volteaban la mirada hacia otro lado o conversaban consigo mismos para convencerse de no comérselo. Más allá de la tendencia de cada persona a tener más o menos autocontrol, las estrategias que usamos nos pueden ayudar a superar tentaciones.

Cambiar el entorno para mejorar nuestra salud financiera

Así como los niños en los estudios de Walter Mischel encontraron estrategias para no comerse el malvavisco, nosotros también podemos adoptar estrategias para evitar caer en tentaciones y alcanzar nuestras metas financieras. Aquí te compartimos tres estrategias que puedes implementar:

1. Rediseña tu entorno para evitar tentaciones

Los elementos que están en nuestro entorno y que atraen nuestra atención influyen significativamente en nuestro comportamiento. La evidencia de una serie de estudios en cafeterías de escuelas muestra, por ejemplo, que el orden en el que se presentan las opciones de comida influye en qué opciones son más escogidas.

Aquellas que aparecen primero se escogen con mayor frecuencia, independientemente de si son las más sanas o no. Igualmente, podemos identificar qué elementos de nuestro entorno están influyendo en nuestras decisiones de gastos y cambiarlas.

Por ejemplo, si queremos reducir nuestras compras de café por la mañana, pero siempre pasamos por la cafetería de camino al trabajo, usemos una ruta distinta. Si hacemos compras por internet con mucha frecuencia, agreguemos fricción desvinculando nuestras tarjetas y cerrando la sesión (o incluso agreguemos un bloqueo a las páginas). Identificar y cambiar estos elementos del entorno que nos desvían de nuestras metas es clave para lograr nuestros objetivos.

2. Sal de compras con un monto predeterminado

No siempre podemos evitar entrar a un supermercado o una tienda, pero sí podemos prepararnos mejor para evitar gastar más de la cuenta. Una estrategia para compensar la influencia de las ofertas y otros valores en el entorno es anclarnos a un monto de gasto.

En un estudio que hicimos, pedimos a un grupo de personas en EE.UU. que vieran un monto de gasto semanal recomendado en la aplicación de su cuenta. Este monto era el balance mensual de su cuenta dividido en cuatro. Comparadas con quienes vieron el balance total de su cuenta, las personas que vieron el balance semanal gastaron menos a lo largo del mes.

De la misma forma, salir de compras con un monto máximo para gastar puede servir de ancla para asegurarnos de no gastar más de lo que queremos y acercarnos más a nuestras metas financieras. Incluso mejor, utilizar una tarjeta prepago con un balance equivalente a nuestro límite de gasto o salir con solo el efectivo necesario puede ayudar todavía más a controlar nuestros gastos.

3. Usa un recordatorio antes de hacer tus compras

Por último, cuando tomamos decisiones de compra en el momento, muchas veces nos olvidamos de los costos de oportunidad. Es decir, olvidamos considerar que con el mismo dinero que estamos gastando en una compra, podríamos estar contribuyendo a una meta de ahorros en el futuro. Como hemos mencionado en columnas anteriores, solemos priorizar los beneficios en el presente sobre los beneficios en el futuro, incluso cuando los del futuro son mayores y más importantes.

En un estudio, un grupo de investigadores probaron mostrar diferentes mensajes a los participantes antes de empezar a hacer una compra online o antes de hacer el pago en el “carrito de compras”, recordándoles sus metas de ahorro. Encontraron que mostrar un mensaje justo antes de empezar una sesión de compras redujo en mayor medida el gasto total de los participantes.

Si bien es difícil enviarnos un mensaje a nosotros mismos antes de hacer una compra, podríamos intentar escribir un mensaje con nuestras metas de ahorro y pegarlo en nuestras tarjetas de crédito o cerca de donde solemos hacer esas compras. Por ejemplo: “María, no te olvides que estás ahorrando para pagar tus estudios. Gastar dinero en compras ahora reducirá tu capacidad de alcanzar tus metas en el futuro”.

Recuerda que mas allá de nuestras tendencias individuales a tener más o menos autocontrol, es crucial diseñar nuestros entornos y adoptar estrategias que nos ayuden a superar tentaciones en el presente para alcanzar nuestras metas financieras en el futuro.

*Por Antonieta Castro Cosío, Hans Frech La Rosa y Juan Cruz Loureiro son investigadores en el Common Cents Lab., laboratorio de ciencias del comportamiento aplicadas a mejorar el bienestar financiero y que forma parte del Center for Advanced Hindsight de la Universidad de Duke. Antonieta Castro Cosío y Hans Frech La Rosa son investigadores en el Common Cents Lab., laboratorio de ciencias del comportamiento aplicadas a mejorar el bienestar financiero y que forma parte del Center for Advanced Hindsight de la Universidad de Duke. Antonieta Castro es investigadora senior, cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales, una maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo y un doctorado en Políticas Públicas y Urbanas. Hans Frech La Rosa es miembro del equipo que lidera la iniciativa global de CCL en Latinoamérica, es licenciado en psicología y maestro en administración y políticas públicas. Juan Cruz Loureiro es licenciado en economía y cuenta con una maestría en Ciencias del Comportamiento, también es investigador con experiencia haciendo producto en la industria fintech.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

