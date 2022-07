Cómo funciona la preventa inmobiliaria

Seguro has visto muchos anuncios en las calles de preventas inmobiliarias, pero ¿sabes qué son y cómo funcionan? En +Dinero de Forbes México entrevistamos a Sary Sutton, directora de Grupo Bosques y vicepresidenta de la asociación inmobiliaria Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP) para conocer todos los detalles al respecto.

“Una preventa es cuando un desarrollador o un constructor ofrece a la venta un proyecto de casas o de departamentos que todavía no están en construcción. En las preventas es muy importante conocer la ubicación, qué tipo de proyecto es, la planeación del desarrollador, sus tiempos de entrega y, lo más importante, el financiamiento”, señala.

“En una preventa siempre vas a tener la ventaja de poder dar un enganche y mensualidades de pago. Si el tiempo de construcción va a durar tres años, el desarrollador te permite dar un enganche y un 10, 20 o 30% dividido en mensualidades para poder lograr la compra del inmueble, muchas veces el valor del inmueble es mayor a ese monto”, agrega Sary Sutton.

Tener financiamiento sin intereses es de los aspectos más relevantes en una preventa; cuando esta va a terminar, es decir, cuando se hace la entrega del inmueble terminado, el comprador decide pagar el resto con recursos propios o a través de un crédito hipotecario, pero para obtener un crédito de este tipo, el inmueble debe de tener 80% de avance de obra.

La recomendación de la directiva es acercarse a un bróker hipotecario en este punto, en lugar de ir a tres o más bancos, para recibir su asesoría profesional y determinar cuál es la mejor opción según tu propio perfil y necesidades.

La plusvalía de una preventa

“Como compradores debemos saber qué obtendremos al elegir una preventa, qué me va dar, qué benéfico voy a tener al dar mi dinero durante dos o tres años y qué ventaja tendré cuando termine esto. La plusvalía será la guía, pues vas a comprar a un bajo costo (generalmente una preventa tiene un costo menor a cuando el inmueble ya está terminado), ya que finalmente estás ayudando a financiar al constructor con tus pagos mensuales. De ahí que el precio al que vas a comprar será menor y tu plusvalía será mayor”, afirma Sutton.

La plusvalía puede ser de 20%, por lo menos, eso dependerá mucho de la ubicación, por eso es muy importante revisar dónde va a ser la preventa, conocer físicamente el lugar.

Pros de la preventa inmobiliaria

Precios más bajos: no es lo mismo comprar un inmueble cuyo proceso de construcción está empezando a comprar uno ya terminado que suele ser más caro y cuando no estás listo para pagar los intereses de un crédito hipotecario. En estos casos, la preventa es una gran opción Te puedes convertir en dueño de un inmueble a mediano o largo plazo Eres de los primeros en elegir: como el inmueble aún no se pone a la venta de todo el público, quienes compran en preventa pueden elegir el tipo de acabados que prefieren (pisos, ubicación, vista, entre otros)

Contra de la preventa inmobiliaria

Ser víctima de un fraude por falta de conocimiento

“Si a ti te urge cambiarte de casa o te urge comprar una propiedad, debes de saber que no existen las preventas a corto plazo, estas siempre van a ser a mediano y largo plazo”, señala la vicepresidenta de GIZP.

Asimismo, advierte que hay que estar muy atentos a la documentación que se te proporcione, pues a veces es falsa.

“Hay que verificar la documentación, muchas personas a veces no tienen el conocimiento, pero es importante tener certeza jurídica, que la persona que te está vendiendo te muestre su licencia de construcción, la escritura del terreno, la licencia de suelo, hay que revisar que sean reales. De ahí la importancia de tener el apoyo de un profesional”, advierte.

Y dado que las redes sociales facilitan la publicación de supuestas preventas con fotografías, precios muy atractivos, pero a veces resultan ser propiedades que ni siquiera existen, la sugerencia es esta:

“A veces te dan volantes en la calle, pero hay que verificar que esa persona sea de confianza, ver cuál desarrolladora o constructora está detrás del proyecto, se debe de verificar la autenticidad y la reputación del desarrollador”, añade.

Por último, la directiva recomienda nunca ceder a la presión de hacer pagos por adelantado. “Nunca aceptes la presión, porque eso de ‘¡Rápido, rápido, deposítame!’ no debe de ser. A veces te dicen ‘Te guardamos tu apartado una semana, 10 o 15 días’, y eso es correcto; pero cuando te dicen, ‘Si no me depositas ahorita, pierdes la oportunidad’, lo mejor es decirles muchas gracias, pero no. Es importante saber con quién dirigirte, hay muchas franquicias inmobiliarias que te pueden apoyar”, finaliza.

