Cuándo aceptar más créditos beneficia o perjudica tu Buró de Crédito

Para poder contestar esta pregunta hay que imaginarnos varios escenarios, pues la respuesta depende de las circunstancias.

Escenario 1: La persona nunca ha tenido créditos, no tiene un Reporte de Crédito o si lo tiene, está vacío.

¿Le conviene pedir o en este caso obtener créditos para tener un buen Buró de Crédito (entiéndase un buen Reporte de Crédito)? La respuesta es sí. Es más fácil dar créditos a quien tiene antecedentes que se pueden analizar, que dar crédito a un total desconocido.

Esta persona podría comenzar a tener experiencias crediticias con créditos pequeños para arrancar: una tarjeta de crédito, una tarjeta de tienda departamental o de autoservicio, un plan de telefonía celular, televisión de paga, un préstamo personal o de nómina, por ejemplo. Desde luego, deberá pedir el crédito que mejor se ajuste a sus necesidades y a su capacidad crediticia. Esas experiencias —en la medida que sean buenas al pagar por lo menos el mínimo requerido y a tiempo— le van a generar un Reporte de Crédito que le ayudará a obtener otros financiamientos mayores, pues está dando señales de que sabe administrar sus ingresos para cumplir.

Escenario 2: La persona ya tiene créditos y capacidad de pago para poder absorber más o mayores compromisos crediticios.

Al tener créditos, una persona ya tiene un Reporte de Crédito donde los otorgantes de crédito reportan, por lo menos una vez al mes, la información relativa a los créditos incluyendo el tipo de crédito, el límite del crédito, el saldo, el pago mínimo, el monto de pago y el historial de su comportamiento de pago, entre otros aspectos.

Imaginemos que los créditos que se registran son pocos y pequeños. Si esta persona pudiera tener créditos de diferente tipo y responsabilidad, como un crédito de un monto y plazo importantes, como uno automotriz o hipotecario, ¿eso le sería útil para tener un mejor reporte? Sí, tener diversas experiencias crediticias bien manejadas y pagadas le ayudará, ya que los otorgantes de crédito, nuevamente sabrán que sabe utilizarlos y, al pagar bien, genera confianza.

Por supuesto, faltaría ver si el cliente sigue teniendo la capacidad económica suficiente para un nuevo crédito. Eso quiere decir que, si ya tiene demasiados créditos y no hay capacidad económica para más financiamientos, lo más conveniente sería cerrar aquellos créditos que no usa o ya no quiere para tener espacio y poder asumir un nuevo compromiso.

Escenario 3: La persona tiene créditos, pero no paga a tiempo o no paga ni siquiera el mínimo.

Si la persona está demostrando retrasos o incumplimientos, será menos fácil que un otorgante de crédito le quiera confiar un financiamiento, pues el riesgo aumenta. En caso de que lo obtuviese, por el riesgo que representa, tal vez sería un crédito en condiciones menos favorables que si hubiese pagado bien.

¿Asumir una nueva responsabilidad crediticia en esta situación mejora su Buró de Crédito? Si lo paga bien, mejorará en algo, pero no hay que olvidar que los otros créditos mal pagados, seguirán importando para los otorgantes de crédito.

Supongamos ahora que ese nuevo crédito tampoco lo paga bien, entonces estaría enviando una nueva mala señal. Además, esa persona debería de estar consciente de que el incumplimiento va acompañado de alguna penalidad como, por ejemplo, intereses moratorios lo cual hace su adeudo más grande. En mi opinión, lo mejor sería volver a pagar bien y mantener esa tendencia, luego cerrar los créditos que no desee o utilice, para después volver a pedir un crédito y, esta vez, no olvidar la importancia de cumplir.

Si el pago mínimo ya estuviera fuera del alcance de la persona, lo que debería de hacer es buscar una reestructura con el otorgante de crédito que le permita pagar una mensualidad menor y el total del crédito, aunque pudiera llevar un tiempo mayor en hacerlo. Otra opción, aunque menos atractiva, es buscar el hacer un pago único con un descuento acordado con el otorgante de crédito. Esa negociación se llama quita. En efecto, el crédito se va a cerrar con saldo cero, pero el quebranto generado al otorgante de crédito aparecerá en su Reporte de Crédito y eso indicará que no pagó el total.

Para evitar perder el balance, lo mejor es mejor llevar un control total de nuestro presupuesto para siempre estar en condiciones de poder pagar bien.

En resumen, te conviene tener experiencias crediticias, que estas sean variadas, que seas cumplido en el pago, responsable en el uso de tus límites de crédito y mantener capacidad de pago para nuevos financiamientos.

Si ya tienes demasiados créditos, cierra algunos y recupera capacidad de pago para el crédito que deseas.

En caso de tener retrasos de pago, ponte al corriente, baja tu nivel de endeudamiento y sigue por el buen camino para luego obtener tranquilamente más créditos, pues pagando bien, te generarán un Reporte de Crédito atractivo.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

