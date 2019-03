El valor de una empresa está en su reputación

Por Beatriz Villela*

Pregúntale a Bimbo, lo que significa tener buena reputación ante sus distintas audiencias y cómo le ha hecho para obtener este grandísimo atributo que no se compra con dinero, si no se obtiene a través del tiempo con mucha dedicación y esfuerzo.

Según el Reputation Institute basado en un estudio realizado a 277 compañías mexicanas en el año 2016, Bimbo obtuvo el primer lugar de instituciones con mejor reputación en México, argumentando que la compañía goza de un nivel elevado de confianza, admiración y estima entre el público mexicano, además de generar una conducta positiva en sus consumidores incrementando su nivel de ventas.

¿Casualidad o causalidad?

Entendemos por casualidad cuando los hechos se van dando de manera imprevista y sin planear, bajo esta premisa y analizando la imagen pública de Bimbo podríamos darnos cuenta de que su buena reputación no tiene nada que ver ni con suerte, ni con coincidencias, sino que, a través de un conjunto de estímulos planeados y dirigidos a través del tiempo de manera coherente, ha hecho que sus distintas audiencias la perciban como la mejor empresa mexicana.

Si aún no estás familiarizado con el tema de la imagen pública en instituciones te pido que sigas leyendo para que conozcas y comprendas el interesante mundo de la imagen y su grande aportación hacia la construcción de reputaciones institucionales.

Nuestra percepción se convierte en nuestra realidad

La percepción es la interpretación a la información que recibimos del exterior a través de nuestros sentidos, y que posteriormente se convierte en una imagen mental. Es un proceso físico – psicológico ya que los estímulos externos entran a nuestro sistema a través de los sentidos, viajan por el sistema nervioso central y se van al cerebro en forma de imagen. Esto quiere decir que la percepción es el proceso de descifrar los estímulos y traducirlos en experiencias o vivencias.

Buena imagen pública vs. mala imagen pública

Las instituciones, empresas, marcas, etc. que estimulen a sus audiencias de manera correcta a través de sus diferentes canales de comunicación lograrán construir reputaciones positivas y serán aceptadas, por el contrario, las instituciones que no cuiden sus formas y no sean coherentes construirán una mala reputación y serán rechazadas.

La importancia de ser una Empresa Socialmente Responsable

Uno de los grandísimos aciertos de Bimbo, y de muchas otras empresas es la implementación de acciones que benefician a la sociedad. Las personas reaccionan positivamente ante empresas que se dediquen al cuidado de la gente, al cuidado del ambiente, etc. y esto las hacen ver como “empresas buenas”. Por el contrario, si únicamente se enfocan en vender u ofrecer servicios serán percibidas como prestadoras de servicios y jamás generarán valor de marca.

De la imagen pública a la reputación

La imagen pública es la imagen mental u opinión que las personas tienen de alguien o algo con base en los estímulos que estos transmiten. Cuando un grupo de personas percibe lo mismo sobre algo se genera el fenómeno de la imagen pública: lo que la mayoría piensa, o bien la reputación, que no es más que la imagen que las personas tienen de la institución a través del tiempo.

La clave es…

Vender buenos productos y/o ofrecer buenos servicios. De ahí cuidar todos los canales de comunicación de la empresa como: el branding visual, los protocolos, la atención al cliente, la solución de problemas o manejo de crisis, toda la publicidad que se haga, los medios digitales, la imagen ambiental de las oficinas, los mensajes que se envían y la aportación en beneficio de la sociedad, entre otras cosas. Sin embargo, lo más importante es cuidar la experiencia de todas las audiencias objetivo de la institución, para poder construir una reputación impecable a lo largo del tiempo.

*Consultora en Imagen Pública y Directora de Vireka Consultoría. Es catedrática y asesora de tesis en el Colegio de Imagen Pública.

