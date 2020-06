La empresa mexicana Helados Vida, que se dedica a la venta de helados artesanales, espero siete años para hacer su sueño realidad: apropiarse de la marca de helados Danesa 33 y abrir heladerías que remontaran a sus clientes a los años ochenta, década en la que este producto ganó popularidad. El plan implica levantamiento de capital y una posible alianza con una empresa interesada en el mismo fin.

“Nos hemos sentado con gente importante pero no hemos tomado una decisión al respecto, tenemos un plan de negocios, queremos abrir entre 10 y 15 sucursales. Las sucursales modelo las tendremos en 5 o 6 meses porque primero necesitamos el título de propiedad del IMPI y así podremos arrancar con este proyecto”, dijo en entrevista Mauricio Martínez, presidente de Helados Vida.

La empresa busca realizar un levantamiento de capital de aproximadamente 20 millones de dólares para emprender este negocio.

Helados Vida fue creada hace diez años por un grupo de amigos, que antes se dedicaban a la operación de restaurantes; en un junta surgió la idea de crear un café o restaurante que les recordara a la época de los ochentas por lo que enfocaron su mirada en los helados Danesa 33 que fueron muy populares cuando se vendían en cascos de futbol americano.

El primer paso que dieron fue acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para conocer la situación de la marca, ya que supuestamente no podían utilizarla porque era una marca de Nestlé.

“Nos dimos a la tarea de registrar que no era cierto porque era una marca que desde los años noventas se dejo de utilizar, así que tenían más de 15 años sin utilizar y en el reglamento del IMPI hay un clausula que dice que si tu no utilizas una marca después de 3 años, cualquier empresa puede acceder a ella obviamente a través de un juicio, entonces demostramos en primera instancia que no la estaba utilizando”, señala Martínez.

Tuvieron que acudir con notarios porque Nestlé argumentaba que se vendían en restaurantes y tiendas, pero Helados Vida pudo comprobar después de 7 años de litigio en diversas instancias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dejar en firme la sentencia que ordena declarar la caducidad del registro de la marca Danesa 33, con lo que Nestlé pierde los derechos sobre ella.

En todo ese tiempo que estuvieron en litigio Helados Vida se dedicó a mejorar las recetas de forma casera para esperar a que tuvieran en manos la marca y poner en marcha su plan de negocios.

“Nuestra intención es hacer más acogedor la compra de helado, ir a sentarte un ratito, como en una cafetería pequeña. Pero también, la ventaja del helado es que es un producto que lo adquieres, te lo llevas al parque o a donde sea, por eso no tenemos miedo de que el Covid-19 interfiera en nuestros planes. Nuestro mercado meta es un mercado al que pueden pagar un helado porque sabemos que vamos a vivir una crisis económica muy fuerte”, agrega el directivo.

Competencia titánica

En México, el mercado del helado lo tienen en su mayoría Grupo Herdez, – cuya división de congelados participa con helados Nutrisa – que adquirió en 2013— , Helados Nestlé en 2015 por 1,000 mdd y la adquisición de Helados Moyo en febrero; y Unilever, con helados Holanda, Magnum, Cornetto.

Unilever tiene la mayor participación de mercado con el 49.5% en la venta de helado en bote en México, le sigue Nestlé con el 27.1% y Herdez con el 2.6%, de acuerdo con datos de la consultora de mercados Euromonitor.

Mientras que Grupo Herdez paso a liderar el mercado de heladerías en México, con la compra de helados Moyo, con el 9.2% de participación de mercado por encima de Hawaiian Paradise que tiene el 7.2%.

A esta lista le siguen Helados Santa Clara de Coca Cola con el 4.4%, y le siguen, Dairy Queen, Heladerías Holanda, Helados Sultana, Helados Dolphy, Häagen-Dazs e Yogen Fruz, de acuerdo con Euromonitor.

En todo el territorio nacional existen cerca de 450,000 heladerías y paleterías, de estás, cerca del 80% son Pymes, de acuerdo con datos de la Feria Internacional del Helado.

La industria de helados en México tiene un valor de 900 millones de dólares anuales, con un crecimiento anual del 4.5% tomando en cuenta solo a las empresas que tienen productos etiquetados—como Unilever y Herdez—, de acuerdo con datos de la Feria Internacional del Helado.

Este crecimiento fue impulsado por el consumo de helado de presentaciones familiares a partir de 1 litro y para el periodo 2020-2021 prevén mantener el crecimiento entre 4.5% y 5%, señala Hugo González Orozco, gerente de la Feria.

Sin duda, el confinamiento ha representado una buena oportunidad para los postres, sobre todo para los helados que es el segundo alimento más pedido por Uber Eats.