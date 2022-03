En tiempos difíciles, ¿invertir o no invertir?

En una entrega anterior de esta columna platicamos sobre Warren Buffett, quien es considerado el mejor inversionista en la historia. Su resiliencia ante los momentos de alto estrés en el mercado de valores es un parámetro para muchos inversores que se amedrentan durante eventos donde los mercados de capitales sufren retrocesos naturales.

Para el llamado Oráculo de Omaha, esos periodos representan los mejores momentos de invertir, sus frecuentes comentarios en entornos de crisis son un bálsamo para el inversor que antepone las razones a las emociones. A título personal, comparto la mayor parte de su filosofía de inversión.

Estoy convencido de que la economía y casi todas las situaciones de la vida diaria llevan caminos paralelos. Quien entiende la economía, entiende a la vida. Tal vez la enseñanza que más me motiva en periodos complicados es que la economía y la vida son cíclicas y que el tiempo lo cura todo, incluso los mercados de valores aletargados.

Hace algunos días durante un programa de radio me preguntaban cómo gestionaba los tiempos para decidir invertir o no invertir en el mercado de capitales a lo que respondí:

“Si hay una pandemia, yo invierto. Si hay una guerra, yo invierto. Si no pasa nada, yo invierto”.

En esta respuesta hay mucho de Warren. Cuando hace años me inicié en la aventura de leer a Nassim Taleb, encontré un concepto que me pareció relevante en tiempos donde todo mundo opina con facilidad y hay ligereza al cambiar de camiseta entre un perito en virología y pandemias; y otro día transformarse en un especialista en conflictos geopolíticos ruso-ucranianos.

Taleb utiliza el concepto skin in the game que podría ser traducido como “jugarse la piel”, en las inversiones eso sería algo como: no me digas cómo invertir, dime en qué estás invertido. Warren ha sido, desde siempre, un parámetro de este concepto. La congruencia entre sus consejos y su gestión de inversiones es un ejemplo que arrastra. Un oráculo no es quien adivina, es quien te guía.

Me gustaría compartirles los puntos que considero más relevantes sobre la filosofía de Warren. Humildemente he resumido los conceptos más importantes que el Sr. Buffett ha puesto en práctica, otros tantos son citas textuales que ha hecho en entrevistas y algunas de sus publicaciones. Las siguientes reflexiones y la consistente puesta en práctica con resultados exitosos han influenciado (de forma positiva) a una gran cantidad de inversores en todo el mundo durante varias décadas.

El precio es lo que pagas, el valor lo que obtienes

El verdadero riesgo no es la volatilidad, sino la pérdida permanente de capital

Prefiero estar aproximadamente en lo correcto, que precisamente en lo correcto

Las tres patas de la inversión son: El Sr. Mercado, el margen de seguridad y nuestro círculo de competencia

Para invertir tus ahorros o gestionar una inversión necesitas hacerte cuatro preguntas donde se debe priorizar el sentido común: ¿Cuál es la probabilidad de éxito?, ¿cuánto tiempo estarán invertidos los fondos inmovilizados en esa inversión?, ¿cuál es tu costo de oportunidad?, ¿qué ocurriría si la inversión sale mal?

No arriesgues lo que tienes y necesitas por lo que no tienes y no necesitas

Necesitas hacer muy pocas cosas bien si evitas grandes errores

Invierte en empresas, sectores, regiones o índices con la visión de un empresario que se asocia con esas empresas, sectores, regiones o índices. Ser inversionista, es ser socio

Si no serías dueño de un negocio durante 10 años, no lo deberías ser ni 10 minutos

El tiempo es amigo de los negocios maravillosos y enemigo de los mediocres

Nunca tengas prisa, disfruta del proceso más que de las ganancias

Para los inversionistas los rendimientos disminuyen a medida que aumenta el movimiento de sus portafolios, un mercado hiperactivo es un ladrón

En un intercambio, lo que das es tan importante como lo que obtienes

El objetivo de cada inversor debe de ser crear una cartera que le proporcione las ganancias más altas posibles dentro de una década. Un enfoque de este tipo obligará al inversor a pensar en la perspectiva de largo plazo

La dificultad no radica en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas ideas

No hay nada más poderoso que te desvíe de la racionalidad, que ganar grandes cantidades de dinero sin esfuerzo

La especulación es más peligrosa cuando parece más fácil

Regla de Noé: predecir la lluvia no cuenta, construir un arca sí

