El restaurante Alfredo Di Roma fue galardonado con el premio Grand Award 2019 que otorga la revista Wine Spectator. El reconocimiento es el máximo galardón que otorga la publicación a las restaurantes que cuentan con las mejores cartas de vino del mundo. Y este restaurante, ubicado en el hotel Presidente InterContinental Polanco de la Ciudad de México, es el primero en Latinoamérica en conseguir la distinción.

En total, solo 100 restaurantes de 3,700 candidatos evaluados por Wine Spectator a nivel mundial cuentan con este reconocimiento que celebra su trigésimo noveno año de reconocer a las mejores cartas y programas de vino del mundo.

La obtención de las Tres Copas, como también se le conoce a este galardón, se debe al esfuerzo del equipo de Sommeliers de Alfredo Di Roma y de Grupo Presidente, liderados por el Director de Vinos y Sommelier Corporativo, Luis Morones.

Te puede interesar: Parras, el Pueblo Mágico que cautiva a los apasionados del vino

Los Wine Spectator’s Restaurant Awards reconocen a los restaurantes cuyas listas de vinos ofrecen selecciones de etiquetas adecuadas para su cocina y atractivas para una amplia gama de amantes del vino. Para ser candidato a los premios el restaurante debe presentar una lista de vinos con información actualizada, incluyendo las añadas y las denominaciones de todas las selecciones. Las listas que cumplen con dichos requisitos se evalúan para hacerse acreedoras a uno de tres premios posibles: Award of Excellence, Best of Award of Excellence y el muy codiciado Grand Award.