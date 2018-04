Belanova, a la reconquista de la escena electro pop nacional

Previo al concierto privado que el grupo de electro pop Belanova ofreció recientemente en Cabo San Lucas, tuvimos la oportunidad de charlar con sus integrantes sobre su música, su visita a este destino y lo que sus fans pueden esperar durante los próximos meses.

“Normalmente cuando viajamos a otra ciudad por trabajo no hay mucho tiempo para conocer el destino. El tiempo se te va entre el sound check y los preparativos para la presentación. Lo importante es que estamos de regreso en Los Cabos y muy contentos por ofrecer este concierto íntimo en The Cape, una propiedad de lujo con una vista privilegiada”, comentó Denisse Guerrero.

Respecto a la presentación en Los Cabos, agregó que el concepto de conciertos privados les gusta mucho, ya que le permite estar muy de cerca con sus fans y viceversa, como estar con amigos, y que les emociona ver cómo muchos de sus fans actuales, hoy por hoy, son hijos de sus fans originales.

“Realmente es impactante cómo las nuevas generaciones escuchan nuestra música. Eso nos dice que algo estamos haciendo bien para seguir vigentes. Este año es especial porque estamos por lanzar un nuevo disco, aunque ya dos sencillos del nuevo material, ‘Cásate conmigo’ y ‘Nada es igual’, que la gente puede escuchar en diferentes plataformas”, agregó la vocalista de Belanova.

PUBLICIDAD

Al hablar de su producción favorita de Belanova, Ricardo Arreola indicó que es “Cocktail”, ya que le trae muchos recuerdos de los inicios del grupo, “cuando éramos muy chavos y teníamos muchas ilusiones; es un disco con canciones como ‘Tus ojos’ y “Aún así te vas’, rolas que nos siguen pidiendo mucho en nuestras presentaciones”. Por su parte, Edgar Huerta indicó que para él la producción de Belanova que más le gusta es Sueño Electro (I y II), ya que implicó mucho trabajo y ahí experimentaron mucho con cosas nuevas.

“Y en mi caso, me encanta el disco nuevo. Me parece un disco muy honesto y transparente. Generalmente cuando eres artista y sales al escenario siempre das tu mejor cara. Luces feliz aunque hayas tenido el peor de los días. Por eso se me hace padre cuando un compositor o un artista puede hablar de sentimientos tal ves mas oscuros que todos tenemos, pero la sociedad te pone cierta presión de siempre ser feliz y positivo, y la vida no es así todo el tiempo. En la vida no todo es color de rosa, y es bueno distinguir entre momentos buenos y malos, tristes y alegres. En este disco me di la oportunidad de hablar de algunos momentos tristes en mi vida y me sentí bien por haberlo hecho, por haber compartir eso con la gente. Es padre darte esa libertad como compositor, por eso me gusta mucho este último disco”, describió Denisse Guerrero.

Al platicar lo que presumen o destacan de México cuando viajan más allá de sus fronteras, estuvieron de acuerdo en que si bien México es un país muy conocido por sus destinos turísticos y su gastronomía, “la calidad de su gente es algo inigualable”, además de tradiciones como el Día de Muertos y la importancia que se le da a la familia, entre otras.

“De repente idealizamos muchos lugares, pero yo creo que los lugares son bonitos por las personas que te reciben y que ahí viven. Algo que valoro mucho en cada lugar es la calidez de su gente; el trato que te dan cuenta mucho. La gente que nos visita, más allá de sus recorridos siempre habla de la calidez de los mexicanos y de que somos buena onda. Y estoy de acuerdo con eso. La calidez, los valores y las tradiciones de los mexicanos son cosas de las que debemos estar muy orgullosos y que debemos presumir”, enfatizó Denisse Guerrero.

Si algo desean que la gente haga durante un concierto de Belanova es “disfrutar de la música electro-pop, y que vivan al máximo cada momento del concierto”. Y en cuanto a los proyectos en los que el grupo estará trabajando el resto del año, destacaron la nueva producción y giras para su promoción.

Te puede interesar: la cena más cara del mundo tiene lugares disponibles, ¿te animas?

“El disco completo se llama ‘Viaje al centro del corazón’ y está por salir. Es algo que nos tiene muy contentos porque hace mucho que años que no presentábamos un disco inédito, con canciones completamente originales. Y es un disco especial porque incluye colaboraciones de Chetes y Claudia Bran en la parte de composiciones”, explicó Edgar Huerta.

En cuanto a giras y presentaciones, comentaron que próximamente estarán en Guadalajara y que esperan estar promocionando en todo México la nueva producción el resto del año.

“También vamos a realizar una gira con Moenia en 12 ciudades de Estados Unidos, en lugares como San Francisco, Los Ángeles, Seattle, Denver, Chicago y Nueva York. Esto inicia la segunda semana de mayo. No dejen de revisar nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros siguientes paso”, agregó Ricardo Arreola.

Para concluir, Denisse Guerrero habló del secreto para seguir juntos a 15 años de su primer disco.

“Nos encanta hacer música juntos, y eso es muy importante. Nuestras personalidades embonan bien, y eso es clave si vas a estar en un equipo de trabajo con el que tendrás que componer y convivir. Puede llegar a ser complicado, pero hemos sabido manejar bien las cosas. Y aunque de repente estuvimos fuera de los medios y del radar por un rato, ya que no habíamos sacado un disco inédito, nunca hemos dejado de tocar juntos ni de presentarnos en diferentes lugares, gracias al publico que nos quiere seguir escuchando. Nos gusta componer juntos y estar en el escenario juntos”, concluyó.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí