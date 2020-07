Comic Con at Home: Amazon Prime confirma ‘The boys 3’ y más adelantos

Amazon Prime Video sorprende a sus suscriptores desde el Comic Con at home. La compañía anunció importantes avances en su participación en la edición digital del evento, entre las que destaca el anuncio anticipado de su exitosa serie ‘The boys’ para una tercera temporada.

Además de la confirmación de una nueva temporada para su serie más vista del año pasado, Amazon Prime Video anunció que tendrá un after show conducido por Aisha Tyler, el cual iniciará su transmisión el 28 de agosto.

‘Prime Rewind: Inside The Boys’ será el nombre del programa especial donde miembros del elenco, el equipo creativo y otros invitados especiales se unirán a Tyler para analizar los eventos que sucedieron en cada episodio de la primera temporada.

También puedes leer: El icónico impermeable amarillo de Jonas de ‘Dark’ puede ser tuyo

It's official! The Boys will be coming back for a third season. Cheers to another round of taking fucking Supes down 👊 https://t.co/26TUrGYVzF

— The Boys (@TheBoysTV) July 23, 2020