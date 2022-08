DeNuestraRevista: Abogada y superheroína

Tatiana Maslany se despoja del color negro para enfundarse en el verde. La actriz canadiense, aclamada por sus múltiples interpretaciones en la serie de ciencia ficción Orphan Black, es la protagonista de She-Hulk: Defensora de héroes, proyecto que, en sus propias palabras, ha sido uno de los más retadores de su carrera, comenzando por el hecho de verse inmersa en el universo cinematográfico de Marvel.

Tatiana Maslany, aclamada por sus múltiples interpretaciones en Orphan Black, es la protagonista de She-Hulk: Defensora de héroes Foto. Disney

“Siempre me ha puesto nerviosa entrar en un mundo que parece tan masivo y donde eres muy visible, porque valoro el personaje por encima de todo. Pero, cuando leí el guion, conecté con él… porque fue una versión inesperada de una historia de superhéroes. Es humana y, a la vez, divertida”, confiesa, durante la charla que sostiene con Forbes Life.

La serie, escrita por un equipo de guionistas encabezados por Jessica Gao, gira en torno a Jennifer Walters, una abogada soltera, de 30 años, cuyo mayor deseo es triunfar en su profesión. Sin embargo, su vínculo familiar con Bruce Banner (Mark Ruffalo), también conocido como “el increíble Hulk”, añadirá acción a su día a día como experta en casos legales sobre-humanos, con su propia versión súper poderosa de dos metros de altura.

Al preguntarle sobre aquello que tiene en común con Jennifer Walters, Tatiana no duda ni un instante en responder: “Las dos estamos realmente enamoradas de nuestros trabajos y constantemente tratamos de probarnos a nosotras mismas; ya sabes, asumir un desafío que nos exija. Hay mucho en su carácter que resonó conmigo. Me identifiqué con aquella parte de su personalidad reservada, que disfruta de la privacidad. Y, sí, también con su resistencia a ser una superheroína”, afirma Tatiana Maslany.

Foto. Disney

LA FUERZA DE LAS EMOCIONES

She-Hulk: Defensora de héroes es dirigida por Kat Coiro y Anu Valia, y es la primera comedia televisiva de Marvel Studios. Por lo tanto, explorar este género significó para Tatiana otro reto para probarse. La sátira que maneja la serie procede, en gran medida, de los cómics escritos por diferentes autores desde la década de los 80.

Así que, para dar vida al alter ego de Jennifer, la actriz leyó numerosas versiones de las historietas, lo cual, afirma, fue una “novedad” para ella, pues, antes del proyecto, desconocía la existencia del personaje. Luego llegaría el momento de desarrollar las habilidades necesarias para manejar el traje para la “captura” de movimientos.

Foto. Disney

“Con la tecnología CGI, hay que ser imaginativos. Caminar con plataformas, para mirar desde la perspectiva de She Hulk, fue de ayuda, pero no podía sentir, en realidad, su cabello, su ropa, saber cómo se desenvuelve en su casa; tuve que crearlo todo en mi cabeza. Fue divertido. También me gustó mucho trabajar con el equipo de dobles, quienes estaban jugando a ser esa mujer poderosa, encontrando [entre todos] un lenguaje común que diera vida a su físico”.

Contrario a su primo Bruce, Jennifer es capaz de controlar su transformación dentro y fuera de ella, porque ha interiorizado que el miedo y la ira siempre se mantienen latentes en la vida de cualquier mujer; “es el punto de partida para su existencia”, argumenta el personaje en el tráiler.

“No es sólo una comedia; tiene algo más… Creo que la serie generará conversaciones íntimas acerca del miedo y la ira” Tatiana Maslany

Tatiana celebra que la serie ponga sobre la mesa esos temas… con genialidad. “No es sólo una comedia; tiene algo más. Tuvimos muchas pláticas en el set de grabación sobre lo que significaba, para las mujeres del equipo, el personaje She Hulk, y ellas intervenían, con su propia experiencia, recordando algún momento en el que fueron silenciadas, cuando sintieron ira o emociones similares. Hubo un diálogo real en ese sentido. Entonces, creo que la serie generará ese tipo de conversaciones íntimas”, expresa, con

el ánimo que le da pensar que la serie, próxima a estrenarse en Disney+, puede conectar con la audiencia de manera muy natural.

Foto. Disney

Jessica Gao, guionista principal de She-Hulk: Defensora de Héroes, nos comparte su sentir en torno al proyecto



¿Cómo recibiste la propuesta de escribir la serie?

Marvel convocó a un puñado de escritores para abordar el proyecto. Respondí al llamado y les di una idea completa de lo que tenía en mente. Dijeron: “Está genial”. Eso fue en el otoño de 2019.

¿Cómo te sentiste, en lo personal, cuando aprobaron tu idea?

Muy feliz, porque She Hulk siempre fue uno de mis personajes favoritos de los cómics de Marvel. Ya había participado en otros proyectos; todos, para películas. Pero la noticia llegó en el momento preciso.

¿Qué consideras que es lo más interesante de este proyecto?

Que es la primera verdadera comedia televisiva de 30 minutos que está haciendo Marvel. Está fuera de su zona de confort y eso, al mismo tiempo, representa, por supuesto, una oportunidad para atraer a nuevos públicos.

¿Qué podemos esperar de She-Hulk: Defensora de héroes?

Además de reírte mucho, ver un programa que es muy realista. Mirar a una mujer que tiene una carrera, amigos, familia y, luego, tener que ser una superheroína. Esto viene de una realidad sólida.

