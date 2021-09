Brinda por México con los mejores cocteles de destilados nacionales

Celebra la Independencia de México disfrutando de estos 4 espectaculares cocteles elaborados con destilados nacionales por grandes talentos tras las mejores barras de México.

TEQUILA EN NOGADA

Por: Claudia Cabrera

@klawklaw @kaitodelvalle @sod.mx @paxia_do

Foto: Cortesía.

Es imposible hablar de la situación actual de la coctelería en México sin hablar de Claudia Cabrera, quien a través de su trabajo, talento y creatividad, no solo fue nominada por Tales of the Cocktail como Mejor Bartender Internacional sino que también como líder del equipo de Kaito del Valle fueron nominados como Mejor Equipo de Bar Internacional.

Reconocida como una de los mejores bartenders de nuestro país, Claudia Cabrera continúa posicionando a México en lo más alto de la coctelería mundial, abriendo puertas para que el trabajo de muchos otros bartenders mexicanos brille con luz propia en un camino que antes parecía muy lejano y sobre todo, fomentando la equidad en un ambiente típicamente masculino.

TEQUILA EN NOGADA. Foto: Cortesía.

Disfruta de las creaciones de Claudia en Kaito del Valle un izkaya localizado en la colonia Del Valle en la parte superior del restaurante Deigo. En Kaito, la inspiración japonesa unida a la tradición mexicana de la mano de Claudia se convierten en una experiencia incomparable admeás de que en su barra solamente trabajan mujeres.

Claudia dirige también el programa de bebidas del esperado restaurante Paxia de Daniel Ovadía, en el Hotel Umbral en el Centro Histórico de la CDMX. Y es embajadora de Fratelli Branca.

INGREDIENTES:

* 30 ml Tequila Cascahuín

* 5 ml Jugo de limón verde

* 15 ml Jarabe de nuez

* 15 ml Crema half and half

* 15 ml Licor de Granada

* 15 ml Licor Ancho Reyes Verde

* 30 ml Sake

* Garnitura: Perejil y Granada

PREPARACIÓN:

Servir todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agitar vigorosamente. Doble colar a un vaso con hielo y decorar.

EL REMEDIO DEL PATRÓN

POR: Ramiro Meza Robles

@fspuntamita

Ramiro Meza, originario de Puerto Vallarta, es uno de los grandes talentos tras las barras del creciente panorama gastronómico de la Riviera Nayarit y es en el bar de Aramara en Four Seasons Punta Mita donde podrás disfrutar de sus creaciones.

Visitar el paraíso de Punta Mita de la mano de Four Seasons es suficiente para complacer al más exigente viajero; sin embargo, disfrutar de las playas hermosas y los incomparables atardeceres del pacifico desde las bellísimas instalaciones del Resort es solo el inicio de la verdadera aventura que es su inigualable equipo de profesionales e incomparable oferta gastronómica.

EL REMEDIO DEL PATRÓN. Foto: Cortesía.

El programa de coctelería y destilados del Resort es un viaje interminable de placeres por descubrir, desde Aramara y su selección de Whisky y destilados con madera; Dos Catrinas, un verdadero oasis de toda clase de bebidas mexicanas, Bahia y la pureza de las bebidas espirituosas claras, hasta llegar a la orilla del mar, al Shack Bar con su sorprendente selección de Ron.

Y de entre todos los cócteles de todos los bares, el Remedio del Patrón de Ramiro Meza se alza como el representante absoluto de esa elegancia natural e incomparable que se respira en el Resort; el equivalente liquido a una banda sonora que emociona hasta volverse inolvidable y queda tatuada en la memoria de forma permanente, unida por siempre al recuerdo de un sitio perfecto.

INGREDIENTES:

* 45 ml Tequila Patrón Blanco

* 2 Piezas de Guayaba sin semillas

* 10 gr de Jengibre

* 30 ml Cointreau

* 15 ml Miel de Agave

* 2 hojas de albahaca

* 60 ml Champagne Rosado

* Garnitura: Juliana fina de guayaba sin semillas

PREPARACIÓN:

En una coctelera macerar la guayaba, jengibre y albahaca.

Agregar el Tequila, Cointreau, miel de agave y hielo.

Agitar vigorosamente y doble colar a un vaso rocas con hielo, terminar con el champagne rosado a flote.

MEX I CAN

POR: Joshua Monaghan

@_joshua_monaghan_ @rwmayakoba @zapotebar

Joshua Monaghan es uno de los personajes más reconocidos del mundo de la coctelería mexicana a nivel nacional e internacional; su talento, curiosidad y sobre todo tenacidad, lo han llevado a participar con excelentes resultados en las más prestigiosas competencias del mundo.

Un apasionado del mundo de los destilados, así como de la innovación, que ha desarrollado su carrera profesional en algunas de las mejores barras del país como el multi premiado bar Fifty Mils de Four Seasons Ciudad de México y que hoy en día es Director de Mixología del espectacular Rosewood Mayakoba, un rincón de la Riviera Maya en el que se mezclan la belleza natural de un paisaje de lagunas, manglares, selva, mar y una fauna de ensueño con el lujo y comfort firmado por Rosewood.

MEX I CAN. Foto: Cortesía.

Además, Joshua es Head Bartender del nuevo Zapote Bar (dentro de Rosewood Mayakoba) un espacio gastronómico en colaboración con la licorería Limantour (CDMX).

Zapote Bar es una carta de amor a Yucatán, su gente y sus tradiciones; aquí la coctelería es pieza fundamental y la promoción de la cultura a través de las bebidas también; Zapote Bar cuenta con un ambicioso programa de bartenders y chefs invitados donde los huéspedes y visitantes, podrán continuar su viaje por el universo de la coctelería de la mano de los mejores bartenders de México y el mundo.

Joshua es también embajador de Tequila Círculo.

INGREDIENTES:

* 30 ml Tequila Círculo Blanco

* 30 ml Campari

* 30 ml Vermouth Bianco

* 2 Dash Bitter de Toronja

* 2 Dash Bitter de Apio

* Garnitura: Twist de toronja.

PREPARACIÓN:

Verter todos los ingredientes en un mixing glass con hielo y mezclar. Servir en un vaso doble Old Fashioned previamente frio y decorar con el twist de toronja sobre un hielo.

MULA DE VALLARTA

POR: Israel Díaz

@israwolfdiaz @alquimistacocktailroom

Foto: Cortesía.

Israel Díaz es uno de los bartenders con mayor experiencia profesional de nuestro país; su talento, impecable trabajo y un profundo amor por su tierra, lo han convertido en embajador de la Riviera Nayarit alrededor de México y el mundo y es además fiel promotor de los productos locales como la Raicilla.

Inició su carrera como estudiante de Gastronomía, lo que le ha dado una visión más amplia sobre las posibilidades gastronómicas de la coctelería de restaurante, una de las razones de su exitosa participación como mixólogo en el programa Master Chef.

Disfrutar de su coctelería es un viaje para los sentidos y esa forma de hacer de la bebida una experiencia global ha sido la clave del éxito de Alquimista, su proyecto gastronómico en constante evolución y crecimiento.

Además, Israel colabora como consultor en proyectos gastronómicos imperdibles de la zona como Hector’s Kitchen, el restaurante del Chef Hector Leyva en Punta Mita donde la coctelería, firmada por Israel, acompaña a la perfección la impecable (e inolvidable) cocina del Chef Leyva.

INGREDIENTES:

* 45 ml Raicilla de Costa

* 15 ml Jugo de limón

* 15 ml Miel de Agave

* 10 gr Jengibre

* 6 hojas de Albahaca

* Top de Cerveza Clara

* Garnitura: Una hoja de albahaca y una rodaja de limón.

PREPARACIÓN:

En una coctelera macerar el jengibre, albahaca, limón y miel, después agregar el resto de ingredientes menos la cerveza.

Agregar el hielo y agitar, servir doble colado en tarro de cobre con hielo y terminar con un top de cerveza clara. Decorar con una hoja de albahaca y una rodaja de limón.

