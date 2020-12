Los mejores cocteles de CDMX a tu hogar para brindar esta Navidad

Los mejores cócteles de la ciudad vuelven directamente a tu hogar para acompañarte en esta Navidad. Los dos bares más reconocidos de la Ciudad de México han preparado una selección especial de tragos para llevarlos directamente a tu hogar, y que el brindis no falte en estos días.

Actualmente no es posible visitar las instalaciones ante el cierre de los espacios, pero eso no significa que no puedas disfrutar de los tragos que les han dado reconocimiento mundial a estos bares.

Los mejores cócteles de los bares más reconocidos de la Ciudad de México a tu hogar. Foto: Cortesía Hanky Panky. Licorería Limantour y Hanky Panky —ambos en la lista de los mejores bares del mundo de los 50 best bars— ofrecen servicio a domicilio para llevarte la mejor experiencia en el mundo de la mixología.

Foto: Cortesía Hanky Panky

Ambos ofrecen de manera innovadora las mejores preparaciones a la comunidad de tu hogar. Una solución práctica, higiénica y segura, con las creaciones de un bartender profesional en casa. Solo bastará contactarlos por su redes sociales o en sus números disponibles de WhatsApp y listo.

Foto: Cortesía Licorería Limantour.

En el caso de Licorería Limantour, su propuesta viene acompañada de cócteles con los sabores de la temporada, como su Rum Pum Pum Punch, un trago con ron añejo, vino tinto con especias y limón; o su Clericot decembrino, a base de tequila, vino blanco y ponche tradicional.

Con la mayor seguridad son preparados para llegar a tu hogar. Foto: Cortesía Hanky Panky.

Por su parte, Hanky Panky con suscocktails to go reúne una cuidada selección de tragos, con los mejores destilados e ingredientes empacados al alto vacío, elaborados por sus bartenders listos para servirse y disfrutar.

