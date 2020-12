Cocinar es un placer para Andrés Fernández, chef ejecutivo de 7Pines Kempinski Ibiza… y no podía ser de otra forma, cuando los fogones se encuentran enraizados en el paraíso. “Siempre hay algo nuevo por descubrir sobre Ibiza, lo cual es una gran inspiración para crear nuevos platos, a veces clásicos y, en otras ocasiones, más innovadores”, afirma el cocinero. Y agrega: “Me gusta combinar sabores provenientes de todo el mundo”.

Foto: Cortesía.

Fernández se deleita ejerciendo su oficio de frente al paisaje privilegiado que provee Es Vedrà (un islote que irrumpe en el horizonte ibicenco) y al cobijo de la vocación gastronómica del destino, la cual se expresa tanto en mar como en tierra y adquiere particular lustre en el 7Pines Kempinski Ibiza, un resort con el sello The Leading Hotels of the World, que celebra la gastronomía como pocos sitios en la meca hedonista del Mediterráneo, y que, además, es la primera propiedad a escala global con el sello 7Pines Kempinski.

Entre los restaurantes que integran el portafolios gourmet del resort, destaca The View, con una refinada propuesta de toques asiáticos. Preparados a la robata, los frutos del mar y la tierra enriquecen un menú degustación supervisado por el chef Fernández.

El 7Pines Kempinski Ibiza es parte del exclusivo sello The Leading Hotels of the World, y ofrece un hospedaje de cinco estrellas en un marco de seguridad sanitaria, a través del programa “Feel Good. Stay Safe”

En sus instalaciones, es común disfrutar la marcha de cocineros invitados que celebran con anfitriones y comensales el placer de la buena cocina. Una cita en The View obligará a elegir entre delicias como el bogavante azul o el cerdo ibérico, servidos siempre con la etiqueta indicada para mantener la celebración sibarita intacta.

“Sunset ritual” entre tapas y vinos. Foto: Cortesía.

Sobre los acantilados de Cala Codolar, Cone Club luce como el destino natural para entregarse al atardecer en la isla. El “sunset ritual”, entre tapas y vinos, antecede al aterrizaje en una noche bohemia de la mano de creaciones que brindan un auténtico respeto por el producto local.

Atmósfera inspirada en un yate de lujo

Pershing Yacht Terrace, espacio firmado por la célebre naviera e inspirado en el Pershing 9X (uno de sus yates icónicos), es un rincón gourmet que se distingue por su menú de ostras y mariscos, acompañado de una carta rebosante de mixología de autor. El sonido chill-out, siempre de fondo, propicia la relajación y el disfrute sensorial extremos, sobre todo al elegir un coctel Es Vedrá, cítrico e intensamente aromático.

“Es Vedrá”, cítrico e intensamente aromático. Foto: Cortesía.

Quienes deseen prolongar el descanso y elijan disfrutar al máximo de su habitación, podrán acceder al concepto de “restauración en suite”, que sirve los platillos elegidos con originalidad y en el marco de un protocolo sostenible.

Además, al alojarse en una Cliff Suite, se podrá acceder a un servicio de chef privado, que preparará un menú a la parrilla, de la mano de un mixólogo, siempre con las mejores vistas al infinito.

