Este es el libro de cocina que reúne a 113 estrellas Michelin

THE ZEST IS YET TO COME es el primer libro de cocina que reúne a 113 estrellas Michelin para rendir homenaje a un ingrediente y a los extraordinarios placeres que este puede revelar cuando se marida con una copa de Krug Grande Cuvée o Krug Rosé.

THE ZEST IS YET TO COME

El ingrediente elegido fue el limón, gracias a que este cítrico es considerado como único por su carácter vivaz y su energía eléctrica que aportan equilibrio al maridaje.

El destacado libro de cocina fue presentado por la Maison Krug y cuenta con creaciones originales, ideadas por los chefs de las Krug Ambassades de todo el mundo. Entre los cuales, destacan los chefs mexicanos Lucho Martínez de Em Restaurante, Alonso Madrigal del restaurante Malix y Diego Niño de La Table Krug en el St Regis Mexico City.

Foto: Cortesía de Krug

El chef Alonso Madrigal presenta un crumble de pistacho con notas de aceite de hoja de aguacate, por su parte, el chef Lucho Martínez comparte un Beurre Blanc de limón meyer y espuma de ajo zesty y el chef Diego Niño nos deleita con una receta de orzo y pato.

El ingrediente estrella

Las obras culinarias que aquí se reúnen fueron creadas por más de 100 chefs de 25 países, que cuentan con estrellas Michellin, quienes reflejan la visión que cada uno tiene sobre el limón, un ingrediente universal, cuya versatilidad, frescura y textura ofrece una experiencia sensorial única.

Cada receta nos invita a viajar por el mundo y a descubrir cómo es que un ingrediente sencillo puede ser utilizado como un unificador de sabores, texturas y culturas.

Foto: Cortesía de Krug

En este libro de cocina, los maestros galardonados, las estrellas michelin y los artistas culinarios en ascenso comparten platos veganos, recetas inspiradas en comida callejera y diversas delicias gastronómicas.

THE ZEST IS YET TO COME estará disponible en Krug Ambassades de todo el mundo y podrá encontrarse en diferentes idiomas: inglés, francés, italinao, japonés, alemán y coreano.

Foto: Cortesía de Krug Foto: Cortesía de Krug

