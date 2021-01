Limantour On Tour llega al Rosewood Mayakoba

Licorería Limantour, uno de los mejores bares del mundo con sede en la Ciudad de México, se trasladó a la Riviera Maya para tomar la barra de Rosewood Mayakoba con un desplegado de sus bartenders estelares y de sus cocteles más emblemáticos.

A lo largo de enero, tanto huéspedes como visitantes de Rosewood Mayakoba podrán disfrutar en exclusiva del pop-up Limantour On Tour a través de una carta diseñada con ocho de los cocteles que han posicionado a la licorería entre los bares más reconocidos del orbe.

La carta incluye los más recientes lanzamientos de Limantour: Forastero y Comala. También figuran otros famosos cocteles del bar, como la Margarita al Pastor, el Mezcal Stalk y el icónico Mr. Pink.

Yayo Nava, uno de los bartenders más reconocidos de la capital mexicana, todos los días compartirá con los huéspedes del hotel el estilo de vida de la Licorería Limantour. Los miércoles la barra se vestirá de gala con una selección de bartenders invitados protagonizados por personajes como Benjamín Padrón, José Luis León y Pablo Pasti.

Por su parte, el chef Juan Pablo Loza, director de Operaciones Culinarias de Rosewood Mayakoba, presentará un menú especialmente creado para acompañar cada uno de los cocteles, que exaltará las bondades de los ingredientes mexicanos con matices del mediterráneo.

“Limantour On Tour es una gran oportunidad para compartir con nuestros huéspedes y con quienes nos visitan, el gran nivel que tiene la coctelería en México”: Juan Pablo Loza, Director de Operaciones Culinarias de Rosewood Mayakoba.

Así la novedosa alianza entre Rosewood Mayakoba y Licorería Limantour promete una experiencia gastronómica fuera de serie. En una incansable necesidad de alejarse de lo efímero, el bar se inspira constantemente en lo profundo de la cultura mexicana para relatar historias a través de sus cocteles. Sin perder de vista el balance de cada mezcla

Licorería Limantour ha sido galardonado con el título Best International High Volume Cocktail Bar en los Spirited Awards 2020 de Tales of the Cocktail y también ha destacado en los últimos cinco años en la lista de The 50 Best Bars.

