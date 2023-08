Mitos y realidades sobre el ron

Así puedes detectar un buen mezcal

Día Internacional del Ron: Cocteles con ron que no te puedes perder

El ron es considerado una bebida alcohólica cuya base es la fermentación y destilación de la caña de azúcar. Se produce mayormente en el Caribe y se dice que el primer uso de la palabra ron se dio en la década de 1650, en las regiones del Caribe y de las Indias Occidentales.

Este 16 de agosto es el Día Mundial del Ron y hay muchos mitos que envuelven esta emblemática bebida. A continuación, te presentamos algunos de ellos, develados por Carlos Báez, de La Casa Brugal para que no te dejes engañar:

Color del ron

Se suele pensar que entre más añejo es el ron, más oscuro se convierte, sin embargo, el color de este destilado se obtiene mediante por el tipo de roble, mismo que le aportará diferentes matices de color. Por ejemplo, el roble americano aportará colores caramelo, amarillos o pajizos; mientras que un roble europeo ex Jerez le dará unos tonos anaranjados y rojizos.

Foto: felix_w/Pixabay

El ron no se puede tomar solo

No es así, en el mercado existen rones que fueron creados para degustarse solos.

Es dulce

No, las notas de dulzura de un ron no provienen de la caña, sino del paso por barricas de roble. En caso de ser envejecido en barricas de ex Jerez, éste aportará notas frutales.

No se puede distinguir fácilmente un ron de excelencia

Esto se puede lograr identificando la coherencia de complejidad en nariz y balance en boca. En nariz se evalúan aromas de vainilla, caramelo, chocolate, café, entre otros y estos mismos aromas deben poder percibirse en el paladar.

Foto: MARIANNE RIXHON/Pexels

El clima influye en el sabor del ron

Las reacciones que surgen dentro de las barricas se agilizan por el clima cálido y húmedo, como por ejemplo el de República Dominicana, lo cual permite obtener añejados muy complejos y únicos, sempre y cuando las barricas sean de excelente calidad.

Maridar con ron es algo complejo

No es así, al ser un destilado muy versátil te permite degustarlo con comidas saladas como carnes, mariscos o postres de chocolate ya que las características de la bebida hacen que las notas se complementen a la perfección.

Foto: Markus Spiske/Pexels

Como verás, el ron es un destilado complejo sobre el cual rondan diversos mitos, pero la realidad es que al ser tan versátil te permite explorar más en su sabor y el maridaje perfectos para esta bebida de origen caribeño.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter