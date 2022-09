DeNuestraRevista: Abrazo del Alma

En One&Only Mandarina, la colaboración culinaria confluye con el espíritu de un ecosistema amistoso. Aquí se cocina con el corazón y el ánimo de sorprender con aires viajeros.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Oculto en la portentosa selva tropical de la Riviera Nayarit, One&Only Mandarina es ese lugar donde la pasión culinaria abreba de la naturaleza, las estaciones y las evocaciones de otras latitudes. La síntesis emocionante de esta premisa es Alma.

“Este espacio es especial porque representa fielmente el ADN de la marca, respetando al máximo el concepto de sustentabilidad. Además de encontrarse con un ecosistema tan generoso y amigable, quienes lo visitan también se encontrarán con una familia unida por la misma filosofía gastronómica”, asegura el chef ejecutivo de One&Only Mandarina, Olivier Deboise.

En Alma, la “inspiración del momento” abre la oportunidad de emprender un recorrido sensorial que surge de la fusión de las cocinas del Continente Americano y el Mediterráneo, abrazadas por especialidades que celebran a Mandarina como destino, y también a sus comunidades.

Foto: One&Only Mandarina

Panes experimentales cocidos a leña, acompañados por exquisitos quesos y jamón de pato, son parte del abanico de opciones. Desde paté de erizo de mar, hasta cortes de Waygū, alientan un descubrimiento especial en compañía de modernos vinos naturales mexicanos.

Es el chef Deboise quien realiza la curaduría de las experiencias más distintivas del resort. Graduado de Lycée Notre Dame du Roc, Olivier Deboise es reconocido por su trayectoria en las cocinas más prestigiosas de Francia y México.

Foto: ONE & ONLY MANDARINA.

¡Descubre más!

#HistoriaDelDía: Chiles en Nogada y los chefs que presentan el platillo emblemático

Latin America’s 50 Best Restaurants tendrá a Yucatán como sede este 2022

Entre esas experiencias, también se cuentan las que tienen lugar en The Treetop, un espectacular spot colgado de un risco, donde la mixología signature “desperdicio cero” es protagonista.

La atmósfera de Alma invita a sonreír, al ritmo de música latina, ante una vibrante oferta gastronómica

Algunas noches de fin de semana, este espacio es transformado en un omakase para 24 comensales, con el objetivo de motivar la convergencia creativa.

“En ese momento, me vuelvo a poner el mandil y me hago uno más con los chefs invitados. Me he enfocado en abrir este espacio a los jóvenes cocineros. Hay un talento incalculable en este país, que tiene ideas realmente frescas”.

El chef Deboise atesora la satisfacción de centrarse en cuidar todos los aspectos del servicio con lujo de detalle y de saberse formador de un equipo sólido que hace que las cosas sucedan en un destino dotado de magia.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter