El reto de crear música para un videojuego como ‘Overwatch’

La música es parte fundamental de cualquier videojuego. Los acordes melódicos que intervienen en el desarrollo de la acción pueden tener fuerte impacto, que contribuye a quedar en la memoria y el gusto de los gamers.

Por ello, el desarrollo de un videojuego es un conjunto de diversos elementos en armonía, los cuales ayudan para lograr su éxito. Esto lo ha entendido Blizzard Entertainment, quien recientemente lanzó el soundtrack de los mapas y misiones de ‘Overwatch‘, una de sus franquicias más exitosas.

Realizar la composición melódica para un videojuego no es tarea fácil, puesto que ésta no debe salir de la inspiración pura de los compositores, sino del trabajo en equipo con los desarrolladores y productores para entender el concepto, los mapas, las características de los personajes, etc.

“La mayor diferencia es que en cierta forma siempre debes tener en mente que la música viene dentro del juego”, explicaron Adam Burgess, compositor de Blizzard Entertainment, y Derek Duke, director musical de la compañía, durante una entrevista grupal con los medios.

Para ellos, si bien la parte musical no es el único elemento determinante para que un videojuego logre el éxito, ésta sí puede llegar a convertirse en un símbolo icónico con el paso del tiempo. “Cuando la gente escucha esa música los remite a algo que sucede dentro del juego”, comentó Burgess para Forbes Life.

Específicamente durante el proceso de creación musical de ‘Overwatch’, uno de los mayores retos que enfrentaron fue crear algo que pueda vivir 20 o 60 años; esto significó para los compositores una presión extra.

Con ese objetivo en mente, las locaciones de los distintos mapas que representan a países específicos, como México, fueron una fuente de inspiración importante. “Observamos mucho la cultura musical de esos lugares y los instrumentos tradicionales que utilizan para incorporarlos a la música”, dijo Burgess

En sintonía, Duke comentó que se esmeraron mucho en hacer una correcta investigación de las locaciones reales que intervienen en ‘Overwatch’, para evitar utilizar cualquier tipo de referencia cultural que no perteneciera a cada lugar en específico.

Desde la semana pasada la colección musical de este videojuego ya se puede escuchar a través de las plataformas como Spotify o Apple Music.

