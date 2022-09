Hombres invierten para “ganarle” al mercado, mujeres buscan rendimientos conservadores

El mercado financiero es una herramienta para acumular riqueza y para crecer, no solo permite el crecimiento individual, sino también el avance de la economía de todo un país. Sin embargo, en la actualidad existe una gran brecha cuando se trata de la participación de hombres y mujeres. Las consecuencias de esto son sumamente relevantes para la sociedad en su conjunto.

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) y la doctora Cecilia Parlatore, académica de la Universidad de Nueva York, explicaron el panorama durante la masterclass “La participación de las mujeres en los mercados financieros”. Sus conclusiones son muy interesantes y te ayudarán a tomar una decisión concienzuda si quieres entrar al mundo de las inversiones.

La falta de participación de las mujeres es costosa

Las mujeres manejan menos del 50% de la riqueza invertida en el sector financiero a nivel mundial y, si consideramos que se estima que en los próximos años la riqueza en manos de mujeres crezca a 30 billones de dólares (tan solo en EEUU), podemos imaginar cuántos rendimientos se dejan de percibir.

“La falta de participación del sector femenino en los mercados financieros resulta costosa porque cuando invierten tienen retornos mejores que los hombres. Si una mujer no invierte, está dejando sobre la mesa un montón de riqueza. Cuando ahorra abajo del colchón o tiene su dinero en una cuenta bancaria que no le paga ningún tipo de retorno, en lugar de tenerlo invertido en el S&P500, está dejando de ganar, tiene un costo de oportunidad muy alto hacer eso. Ahora veámoslo desde el punto de vista de una nación, sabemos que el tamaño y desarrollo del sector financiero está asociado con el crecimiento de un país, a mayor desarrollo financiero, mayor crecimiento. Esto importa también desde un punto de vista macro”, explica Parlatore.

La forma en que se invierten los ahorros tiene consecuencias grandes para la acumulación de riqueza en el largo plazo. No invertir es especialmente costoso para las mujeres, pues tienen una mayor esperanza de vida y menos ahorros para su jubilación (pues tienen menos ingresos).

¿Qué hay detrás de esta brecha de género en el mercado financiero?

De acuerdo con la especialista son 4 factores:

La falta de confianza

Esto incluye la falta de confianza en ellas mismas y en el sector financiero. Las mujeres suelen decir que no saben mucho de finanzas en comparación con los hombres, aún en el caso de que ambos hayan egresado de la carrera de finanzas. Ellas suelen tener menos confianza a la hora de tomar decisiones. Además, después de la crisis de Covid-19 (2021) y el aumento de la volatilidad de los mercados financieros ha cambiado la actitud con respecto a las inversiones. La gente ya no las ve como una buena opción.

Las preferencias

Las mujeres exhiben un nivel más grande de aversión al riesgo, lo cual se ve reflejado en portafolios que son más conservadores; en que suelen liquidar portafolios más frecuentemente después de sufrir pérdidas; y que invierten en activos que tienen tasas más bajas, que son de menos crecimiento, pero también suelen ser menos riesgos; suelen tener más efectivo y un mayor porcentaje de bonos en sus portafolios.

La alfabetización financiera

Las mujeres suelen tener un desempeño más pobre al ser evaluadas en temas financieros, sobre todo las mujeres mayores de 65 años.

Los objetivos

Las mujeres suelen reportar objetivos muy específicos a la hora de invertir en el mercado, por ejemplo, ahorrar para una vivienda, para la educación de sus hijos, para pagar cuentas específicas o para su jubilación; por el contrario, la mayoría de las encuestas revelan que los hombres quieren invertir para “ganarle” al mercado.

“Estas diferencias son fundamentales a la hora de entender no solo cuánto participan las mujeres sino cómo lo hacen, ellas suelen invertir en activos que tienen menos crecimiento, que son más seguros, que tienden a tener renta fija y no invierten en activos individuales. En realidad, las mujeres son buenas inversionistas. Lo que encontramos es que tiene retornos ajustados por riesgos más altos que los hombres. Sus acciones frente al mercado hacen que se diversifiquen más, que no tomen riesgos innecesarios, quieren un lugar seguro para tener su riqueza de modo que puedan cumplir con sus objetivos”, detalla la doctora Cecilia Parlatore, académica de la Universidad de Nueva York.

Asimismo, señaló que los datos de Grupo Bursátil Mexicano (GBM) en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado financiero es consistente con lo que sucede en otros países:

Fuente: calibraciones basadas en GBM 2022.

¿Cómo cerrar la brecha de género en las inversiones?

De acuerdo con la especialista, la herramienta más importante para ello, independientemente de la oferta de productos, es la diseminación de información clara y accesible sobre los mercados, la clave es educar, la educación financiera para las mujeres a través de cursos, webinars, redes sociales y medios de comunicación que tienen una llegada masiva.

“Debemos de mostrar lo fácil que es invertir, explicar qué es el riesgo, qué tipo de riesgos son buenos o innecesarios, qué hacer para minimizarlos (como diversificar el portafolio), cuáles son las herramientas que nos dan retorno a un menor riesgo de una forma eficiente. Hay que entender que el mercado financiero no es ir al casino y apostar, si bien hay ciertos riegos, hay forma de minimizarlos. Tenemos que explicar que no se requieren cantidades muy grandes para invertir en el mercado. Esos son algunos mitos a derribar para impulsar la participación de las mujeres en los mercados”, finaliza.

