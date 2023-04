La CEO de Oracle ve insuficientes los esfuerzos de inclusión; pide más para las mujeres

Maribel Dos Santos, CEO de Oracle, se considera una ciudadana del mundo. Ella nació en Venezuela. Sus padres, de origen portugués, vivieron la Segunda Guerra Mundial y siempre fueron comerciantes. “Nos enseñaron que, sin importar lo que hicieras en la vida, tenías que ser fiel a tus principios, tus valores, y, adicionalmente… a ser comerciante.

No importa qué carrera estudies o qué oficio tengas, la vida es un trueque, un intercambio de opiniones, de pensamientos y de bienes y servicios”, dice, en entrevista para Forbes México.

Desde muy pequeña, recuerda la hoy directiva, trabajó con sus padres en diversos comercios: “Eso lo traigo en la vena”, dice. Luego, como sucede con los niños, por su mente pasó ser astronauta y, después, abogada. “Me encantaba, porque era una manera de defender los derechos, de lo que también viví siendo migrante, y en algunos espacios donde notaba que, según mi criterio, no era tan justo lo que estaba viendo”.

Al final, Maribel optó por Mercadotecnia con especialidad en Comercialización, “siendo fiel a mis raíces”. Después estudió Administración con especialidad en Informática. Su carrera laboral comenzó en el gigante tecnológico, Siemens. Más adelante trabajó para Unisys, una empresa también tecnológica enfocada en la generación de aplicaciones empresariales, gestión en la nube y ciberseguridad, entre otras soluciones. Ahí colaboró 14 años. Su siguiente etapa laboral es en Oracle, donde ha estado 16 años. “Creo que nunca me he desvinculado (creo que ni un mes) de la industria tecnológica desde mis 19 años”.

Su ingreso en el mundo de la tecnología fue poco convencional. Ella acudió a una entrevista de trabajo en Siemens sustituyendo a un compañero. Finalmente, Maribel se quedó con la posición. “Yo pensé que iba a terminar en Colgate, 3M, Nestlé o una empresa parecida, y terminé trabajando en la industria de la tecnología”. No obstante, enseguida la cautivaron las telecomunicaciones. Le intrigaba, en aquel momento, la posibilidad de la digitalización de datos y la transmisión de voz, entre otros temas.

Salir de Venezuela ha sido uno de sus retos más relevantes. Ya había contraído nupcias y tenía dos hijas adolescentes; además, su madre, que vivía con ellos, falleció por esos tiempos. “Ése fue un desprendimiento importante, y definitivamente me ayudó haber sido migrante desde pequeña; siempre me dijeron [sus padres] que había que agradecer y abrazar al país adonde llegara”.

Maribel vivió en Perú (fue Country Manager de Oracle para aquel país durante tres años) y, posteriormente, se mudó a México. “Estoy convencida de que en cada país hay que dar lo mejor de uno, y aportar, para no ser nunca una carga”.

Al inicio de su carrera en el mundo de la tecnología, la directiva, no advirtió desventajas por ser mujer. Eso lo atribuye a su círculo social y a su entorno familiar que, ella considera, “fue bastante generoso en no tener esas diferencias”. “A nosotros nos dijeron, a mujeres y a hombres [hermanas y hermanos]: ‘Tienen que salir a trabajar’ […] Lo que sí estaba muy marcado [en su familia] era que teníamos las mismas oportunidades”, recuerda.

Conforme fue avanzando su vida profesional, notó que sí existían ciertas diferencias: “Justo cuando tomo la posición que tengo ahorita, voy con un cliente, creo que el segundo que visitaba, y le dicen: ‘Te presento a la nueva directora general de Oracle’; y, cuando le voy a dar la mano, la persona se queda como contenida, y dice: ‘¡No manches!’. Le contesto: ‘No manches, en este país, significa algo grato. Espero que te sorprendas gratamente’. Y se queda sorprendido. Es cosa de aprender cómo manejar las situaciones para no intimidarte, seguir adelante y que eso no se convierta en un obstáculo”. Es una problemática, opina Dos Santos, que se presenta no sólo con mujeres, sino también con otras minorías.

Para Maribel, el boom que se ha vivido en los últimos años respecto a diversidad e inclusión ha contribuido a que las mujeres tengan mejores oportunidades en la industria de la tecnología. Sin embargo, dice, no es suficiente. Es importante que las empresas tengan políticas de inclusión. “Hay que tener leyes y políticas que ayuden a regular esto y que tengamos un mundo cada vez más equitativo”.

Crear consciencia sobre la escucha activa cuando se trata de una mujer u otra persona en calidad de minoría en la industria de la tecnología es también muy relevante, opina. “No es suficiente con estar en una mesa, en un puesto de liderazgo, sino que, sencillamente, lo que justifiques como tu punto de vista sea tomado en cuenta y forme parte de la decisión o del resultado que van a tomar en esa reunión”.

Frente a esta problemática, explica, resulta muy útil tener políticas que permitan ofrecer mentoría y sesiones para empoderar al talento.

Maribel Dos Santos, CEO de Oracle. 08 de diciembre 2022. Foto: © Miriam Sánchez Varela

“A VECES TODO COMIENZA POR UNO MISMO”

Los obstáculos internos dependen, en gran medida, de una fuerte carga psicológica y social. La directiva ofrece un ejemplo: “Cuando tenemos la oportunidad de ocupar una nueva posición, debemos cumplir con el 100% de las capacidades y habilidades para tomarlo. Y no es real. La realidad es que, si tú estás 100% capacitada para algo, ésa ya no es tu posición… porque no hay nada que te rete”.

En su caso, cuenta Maribel, cuando ha levantado la mano para tomar una posición laboral y no siente “susto en el estómago”, sabe que pronto podría aburrirse porque se sentiría muy cómoda: “Me tiene que incomodar el tomarlo, porque eso quiere decir que hay una brecha que tengo que aprender”. En este aspecto, explica, es importante generar consciencia del paso a dar, comprender que habrá diversos obstáculos, fortalecer el carácter y hacer networking. “La vida está llena de networking, de relaciones, de espacios, de negociación. Entonces, si te concentras en un círculo, porque siempre te dijeron: ‘No salgas; tú tranquila, modosita’, tienes un espacio mucho más limitado que los demás”.

ACCIONES A FAVOR DE LA INCLUSIÓN

Dos Santos confiesa que, cuando se presenta una vacante, considera si puede ser ocupada por una mujer o por una persona en calidad de minoría, para después tomar en cuenta a todos los demás en el mundo de la tecnología. “Entiendo. No voy a forzar la barrera, porque también le haces mal a alguien que tiene 40% de las capacidades; va a sufrir mucho. Y entonces la experiencia no es desarrollo, sino frustración […] Y [el objetivo] es que el gap no sea tan extremo para que realmente se pueda desarrollar”.

En Oracle, explica Maribel, existe un programa de vacantes afirmativas en Latinoamérica que consiste en que las posiciones de desarrolladores o de liderazgo, que no están asociadas a las posiciones más administrativas, se anuncien como “vacantes afirmativas para mujeres”. Esto tiene el objetivo, explica, de no discriminar, pero sí de darle prioridad a una mujer. Cuando se publicaban las vacantes sin esta leyenda, la participación femenina era mínima. “Lo que la gente lee, en este caso, es: ‘Aquí voy a tener más oportunidad porque no hay que competir con el 70% de los hombres’”.

“Oracle Women’s Leadership”, otro de los programas de la compañía, tiene el objetivo de empoderar a las mujeres. Éste, a través de mentores, ofrece una serie de cursos, con duración de seis meses, para fortalecer ciertas habilidades y capacidades que permitan a las mujeres alcanzar sus metas profesionales.

Maribel Dos Santos, CEO de Oracle. 08 de diciembre 2022. Foto: © Miriam Sánchez Varela

ORACLE EN MÉXICO

También le preguntamos sobre las acciones de expansión que ha realizado Oracle recientemente en el país. “En 2022 incorporamos un Data Center en México. [Procuramos] todo lo que significa la democratización de los servicios disponibles en la nube; y esto es para todos los tamaños de empresas”. Éste tiene el objetivo, según información de la compañía, de facilitar que las firmas incrementen su rendimiento, protejan mejor sus datos y accedan a la matriz completa de servicios en la nube de Oracle. “Ya está dando resultados en distintas industrias, tanto en gobierno como en banca, en telecomunicaciones. Ya tenemos clientes que le apostaron a todo esto. Definitivamente, hoy no es un paradigma el tema de soberanía de datos, latencia, resiliencia y poder colocar los datos en resguardo en el país donde realmente manejas tu revenue”.

Durante el presente año, explica la directiva, de la mano de Telmex arrancarán operaciones del segundo Data Center en el país (se ubicará en la ciudad de Monterrey). De acuerdo con un comunicado de la empresa, este centro de datos tendrá una superficie de 76,000 metros cuadrados, y ofrecerá, de manera conjunta, servicios Oracle Cloud Infrastructure. El centro de datos de Telmex, Triara, se convierte en el socio anfitrión de la segunda región planificada de Oracle Cloud en México.

“A nivel de inversión, tenemos en Guadalajara uno de los [mejores] centros de desarrollo del mundo y hemos crecido exponencialmente con una cantidad de talentos, [centros] donde se desarrollan los productos a nivel mundial […] Autonomous Database fue desarrollado y creado aquí en México, por un ingeniero mexicano”. Autonomous Database es una base de datos en la nube que utiliza machine learning para automatizar el ajuste de la base de datos, la seguridad y las copias de seguridad, entre otros, de acuerdo con información de la empresa. Este centro de desarrollo en Guadalajara tiene 1,800 colaboradores y seguirá creciendo y prestando servicio a la región y a nivel global.

¿Qué tan importante es México para Oracle? “México es el segundo país de Latinoamérica en revenue. Y te diría, dentro de la lista de los 10 clientes más grandes e importantes del mundo… tres empresas son mexicanas”, dice.