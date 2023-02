La Gen Z creció y eso cambiará todo

Por: Karla Agis

En los últimos dos años hemos hablado del papel que juega la generación Z en las sociedades modernas y aunque en esencia pareciera ser el mismo análisis generacional que hicimos entre los X y los llamados Millennials en su momento, el escenario global al que se han enfrentado los Z, entre ellos una pandemia global, crisis climáticas y geopolíticas cada vez más recurrentes. También está una nueva ola de disrupción tecnológica provocada por la inteligencia artificial y un futuro económico en pleno cambio, empujan a que los patrones de consumo, relacionamiento e interés de esta generación no solo sean únicos, sino que puedan cimentar la bases de los cambios sociales más importantes de los últimos 100 años.

Es cierto, que como sociedad, tendemos al cliché de que el futuro de la humanidad está en las manos y mente de nuestra juventud. Sin embargo, en esta ocasión esa afirmación no solo se siente verdadera, sino crítica. Y para todos aquellos que forman parte de esa generación, el reloj para comenzar a tomar muchas de esas decisiones arranca con 2023, pues es el año en el que el mayor porcentaje de Z cruzará la línea de la mayoría de edad, en diferentes regiones del mundo.

En Estados Unidos, por ejemplo, si bien sólo el 20% de la población son Gen Z, su potencial de compra e impacto este año crecerá de una forma exponencial pues la gran mayoría de ese porcentaje (cerca de 40 millones) son adultos y cerca del 70% de ellos están entre los 20 y 24 años. Y de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país, se espera que para 2025 tres de cada diez trabajadores sean Z y ese mismo año superen a los Gen X en número de compradores digitales. Para países como México el cambio podría ser incluso más significativo por el porcentaje de jóvenes. De acuerdo con las cifras más recientes del INEGI, hoy más del 25% del total de la población en el país son miembros de este rango de edades y se espera que en los próximos dos casi cuatro de cada cinco empleados en el ambiente laboral sean zoomers (Gen Z).

Y no es como que en años anteriores no hubiera Gen Z con mayoría de edad, el hito radica en los volúmenes de jóvenes que han comenzado a alcanzar su madurez, pues su intención de cambio no será la novedad o la minoría, su presencia será la nueva norma en los ambientes laborales, políticos, sociales y económicos.

Parte de esos cambios, sin duda sucederán en plataformas digitales como YouTube, donde millones de jóvenes dedican la mayor parte de su tiempo en internet. Un reciente estudio de YouTube de la serie Vibes (estudios trimestrales que profundizan la cultura y tendencias de la plataforma) logró detectar tres aspectos centrales que esta generación ha comenzado a provocar a través de la creación. El primero es el desarrollo de una nueva forma de activismo detonado por su interés en creadores y comunidades que defienden diferentes temáticas como el impacto ambiental o que conectan con su espíritu de cambio.

De igual forma, el estudio destaca que se han convertido en la primera generación que no solo produce contenido, sino que utilizan al video como herramienta para superar los tiempos de incertidumbre explorando contenidos de bienestar personal o neuroestimulantes. El informe señala que 53% de los jóvenes de América Latina afirman que YouTube los ayuda a abrir la cabeza y expandir la mente.

Y finalmente el reporte de Vibes muestra pinceladas de lo que fenómenos como el metaverso podrían significar para ellos, pues el 50% de los Gen Z mexicanos y peruanos tienen la posibilidad de contar con avatares virtuales que les permite hacer cosas físicamente imposibles para transformar su entorno, físico, estilo e incluso corpóreo. Un fenómeno que vemos claramente con el crecimiento exponencial de figuras como los VTubers, que han construido comunidades de millones de seguidores pendientes de la vida de estas celebridades sintéticas, como si se tratara de una escena de la cinta de ciencia ficción, Ready Player One.

No podemos simplemente pasar el balón a las nuevas generaciones y esperar que ellas resuelvan los problemas que hoy enfrentamos. Hoy más que nunca nos conviene entender y trabajar al lado de la generación Z, pues en ellos podría estar la clave para avanzar en los grandes problemas que enfrentan las sociedades.

Karla Agis, es líder de Cultura y Tendencias de YouTube para Canadá y Latinoamérica

