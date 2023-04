La verdad ayuda: Cómo evitar un ambiente tóxico 

Por: Lucrecia Iruela

La gente puede manejar muy bien las noticias cuando se le dice la verdad. La verdad no solo es lo que quieren sino lo que abierta e intensamente necesitan. Necesitamos líderes comprometidos y que sepan afrentarse a la verdad. La verdad tiene que ser compartida y expresada. Y las empresas no son una excepción. A los empleados no hay que ocultarles la verdad, no se puede cubrir ni encubrir los hechos o los acontecimientos.

Si queremos empleados comprometidos, tenemos que empezar por los CEO. Los ejecutivos tienen que acatar los hechos como vienen pero también transmitirlos al resto de la organización con transparencia y realidad.

Cuando hay falta de transparencia, los empleados lo reciben como falta de confianza como no podía ser de otra forma, y ahí empieza la bola de nieve de una cultura inestable. El presentar hechos por partes entrecortadas a los empleados tiene efectos muy negativos dentro de la cultura de la empresa. Uno de los mayores riesgos que cometen las empresas es no compartir la visión de una forma clara, entendible y cercana para todos los empleados. En la mayoría de los casos, la visión se queda en las Juntas de Administración y como mucho pasa a los Vicepresidentes, pero los managers son los que tiene que implementarla.

Cuando el masaje no esta meditado, elaborado y no es presentado de forma meticulosa a los equipos en su totalidad, se crean lagunas en las empresas. Y esas lagunas crecen de forma exponencial afectando en la forma de ejecutar e interactuar.

En el 2014 salió a la luz un documento en el Silicon Valley donde se exponían no solo los valores de la empresa Netflix sino lo que se esperaba de los empleados. Según Sheryl Sandberg, COO de Meta Platforms, ha sido el documento mas importante que ha salido del Silicon Valley. Fue un manifiesto totalmente transparente donde se podia ver lo que la empresa valoraría en cada empleado. El documento se llamó “libertad y responsabilidad” y siguen siendo los pilares de la cultura empresarial de hoy en día.

Una vez que nombran los nueve valores, juicio, comunicación, curiosidad, innovación, coraje, pasión, honestidad y trabajo para y por el mejor interés de la empresa se cita una frase que tendrían que tener todas las empresas de forma muy presente.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Hay “idiotas brillantes” y en algunas empresas se les tolera pero para nosotros el coste de sacrificar el trabajo en equipo es demasiado alto. Apreciamos diferentes estilos pero siempre y cuando las personas representen los nueve valores. De forma explicita se rechaza el ambiente tóxico y se reconoce que se identificaran a las personas que no trabajen bajo sus valores.

Estas reflexiones nos sirven para analizar el ambiente de la mayoría de las empresas de México. Donde según el informe de la Salud Ocupacional, 2019, el 85% de las empresas tienen un ambiente tóxico con un liderazgo negativo.

Para subsanar el ambiente tóxico hay algunas practicas que podemos revisar. En mis sesiones de coaching y al trabajar con equipos he observado que lo mas importante para transformar un ambiente tóxico a agradable y saludable es potenciar la autorreflexión y auto-conciencia de cada empleado.

Entender cuales son nuestros filtros, creencias y comportamientos ayuda a cambiar las cosas que afectan al resto. Para acentuar nuestros sentidos y darnos cuenta de lo que hacemos no hay nada mejor que leer los correos que mandamos hace unos meses, entender las conversaciones que tuvimos y analizar el impacto de nuestros comportamientos. Así vamos aprendiendo sobre nosotros mismos y sobre nuestros equipos.

En Mexico la cultura empresarial ha sido dominada por la fuerte jerarquía, la conciencia del status, las conexiones personales y la lealtad. Pero estas características también van muy unidas al orgullo, el ego y la satisfacción de hacer las cosas siempre de la misma manera.

Poco a poco las cosas van cambiando hacia una cultura del entendiendo a través del dialogo, la inclusión y la verdad. La comunicación esta siendo mas fluida elevando la inteligencia emocional de las generaciones mas jóvenes. Una comunicación que promueve la innovación alejándose del comentario de antaño de “aquí hacemos las cosas así”.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Lucrecia Iruela, Abogada, Coach ejecutivo, Empresaria. Marshall Goldsmith 100 coaches

IG @melioranet

Twitter: lucreciart

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lucreciai/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.