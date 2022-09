Las oportunidades en México para el desarrollo de una industria de videojuegos

Por: Juan Diego García Squetino

A pesar del talento y creatividad de sus habitantes, México aún tiene mucho que aprender en cuanto a la inversión en videojuegos y el modelo de negocio que representa más allá de un simple medio de entretenimiento.

Desde hace años, los videojuegos enmarcan una de las industrias con más consumidores internacionalmente, con grandes empresas que abarcan un mayor porcentaje del mercado y estudios emergentes que comienzan a abrirse camino por el sector.

En México, la industria de videojuegos comenzó a crecer durante los primeros años de los 2000, con la llegada de grandes empresas como Electronic Arts, Xbox, Nintendo, PlayStation, Ubisoft o Konami, las cuales propiciaron que el país se convirtiera en uno de los territorios de Latinoamérica más importantes para el consumo de videojuegos.

El mercado mexicano siempre fue considerado como el territorio de mayor consumo en la región y uno de los más atractivos. Sin embargo, el país no impulsó al mismo tiempo su producción de videojuegos, como sí lo hicieron otros países como Argentina o Chile.

La industria y el sector de desarrollo de videojuegos independientes en América Latina no comenzó por México, comenzó por Argentina, por Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. Actualmente, el país es considerado el consumidor número doce de videojuegos a nivel mundial y el primero a nivel Latinoamérica. Tan solo en 2020, y de acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), hay 72.3 millones de personas que se consideran videojugadores en México, un equivalente al 57% de la población total del país.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada

La llegada de empresas internacionales a México y creación de nuevos estudios emergentes han creado una mayor división dentro de la cuota del mercado. Newzoo, una consultora sobre juegos y deportes electrónicos, estima que actualmente hay alrededor de 175 estudios independientes en el país.

La pregunta no es si hay o no talento, definitivamente lo hay, el problema se ha empezado a ver en cómo y dónde acomodar el talento que hay. No tenemos lugares suficientes entre todos los estudios que hay, al menos estudios que tengan ese nivel en donde requirieran meter más perfiles y cuenten con la capacidad de pagar por talento. Una gran oportunidad que hoy presenta México para seguir construyendo profesionales de la industria del siglo 21.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Juan Diego García Squetino, Director de Gamergy y Director de Desarrollo de Negocios para América de en GG Tech Enterteiment.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.