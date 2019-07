Lenovo presenta su nueva línea y equipos para regreso a clases

La compañía Lenovo presentó los nuevos equipos que se ofrecerán para este regreso a clases. Con motivo del Back To School 2019 se presentaron los equipos Yoga C940 e IdeaPad 340S ofreciendo soluciones para todo tipo de necesidades para estudiantes de todas las edades.

Las recomendaciones para esta temporada es la serie IdeaPad 340S, un equipo liviano con los mejores procesadores tanto de AMD como INTEL e incluso se ofrecen versiones con la tecnología Optane. La línea 340S es un equipo de gama media con 85% mejor visibilidad de panel, Lenovo se ha esforzado en reducir los bordes de la pantalla para que el usuario tenga mayor visibilidad.

Diseñada para un máximo rendimiento, Lenovo presentó también la Yoga C940. Por otro lado de la familia All In One se puede resaltar la AIO520, cuenta con Inteligencia artificial con Microsoft Cortana, Procesadores desde A6 hasta Ryzen 5 con AMD y Ci3 y Ci5 con INTEL en 22” y 24”. Cuenta con atributos en desempeño que permiten que te dediques a distintas funciones al mismo tiempo, además de contar con un diseño elegante sin bordes y accesorios para solución completa de las necesidades de nuestros consumidores.

La compañía llevó a cabo un brunch con invitados especiales en el hotel Rodavento en Valle de Bravo con motivo de la presentación de los nuevos equipos que se ofrecerán para este regreso a clases.

Para este regreso a clases la firma ofrece las últimas versiones de procesadores tanto de Intel como de AMD. Equipos con acabados de aluminio que aligeran el producto haciéndolo más portable y versiones que cuentan con Windows Hello y Cortana con comandos de voz que vuelven a los equipos mucho más automatizadas.

Muy importante también para este segmento son las tablets, muchas escuelas ya las incluyen en la lista de útiles. Para esto tenemos la Tablet Lenovo Slate 10” que cuenta con 2 variaciones de colores y con diferentes accesorios.

Por último, para el segmento de licenciaturas especializadas, ejemplo Ingenierías, Diseño, Arquitectura que necesitan tarjetas de video especializadas, con mayor potencia, Lenovo ofrece la serie Legion Y530 y Y730, equipos que cuentan con la última tecnología de procesadores Intel Core I5 y Core i7. Legion es un equipo gamer versátil con un diseño elegante, que ayudara a los estudiantes a tener el mejor rendimiento.