Los 4 puntos que permitirán la estrategia de conectividad de Quintana Roo

El plan del gobierno de Quintana Roo para ofrecer mayor aceso a internet para sus habitantes, fundamentalmente radica en una estrategia en la que invita a que las compañías, no importa su tamaño, se sumen y trabajen de la mano para que las zonas en las que esta tecnología no está presente llegue.

Marco Bravo, quien es el titular del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología ( CIO estatal), platicó con Forbes México, sobre esta estrategia que viene a sumar al crecimiento de la región.

Lee también Quintana Roo buscará convertirse en un importante hub tecnológico

Dijo que desde la trinchera de gobierno, están abriendo las puertas para que, en colaboración con compañías y empresas, la conectividad en la región crezca y por ende, reduzca la brecha digital. Para esto, se han planteado cuatro factores con los que las autoridades, empresas y sociedad han comenzado a trabajar.

“La estrategia de conectividad a internet se compone de cuatro factores o de cuatro tácticas. Una se llama Red Compartida Quintana Roo y a través de este componente el gobierno del estado facilita a los proveedores de servicios de internet rurales la infraestructura propiedad del gobierno del estado. Es decir el gobierno tiene en su propiedad más de 180 torres de comunicación que está poniendo a disposición de los pequeños proveedores de servicios de internet que hay en las comunidades rurales para que ellos las habiliten y puedan comercializar el internet en los pueblos en donde ellos tienen o no tienen ya cobertura, de esta manera nosotros facilitamos al sector privado para que ellos hagan el producto de la comercialización de internet, de alguna manera estamos coadyuvando y cooperando para que ellos coloquen una parte de la infraestructura disminuyen sus costos fijos y sus costos de entrada y logramos que el estado de quintana Roo esté mejor conectado”, dijo el directivo.

El segundo componente es el fortalecimiento del sector de telecomunicaciones, señala Bravo. Es decir, el sector de telecomunicaciones de Quintana Roo está compuesto por las grandes compañías Telmex, TotalPlay, Izzy, Megacable, sin embargo también está compuesto por proveedores de internet pequeños que están en las zonas rurales, todo esto es considerado el sector de telecomunicaciones de Quintana Roo.

“Este sector de telecomunicaciones muchas veces no tiene un apalancamiento financiero, no tienen acceso a capitales para poder apalancar sus empresas, no tiene como una estrategia definida de negocios, entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratar de fortalecer estos negocios para que de alguna manera nos ayuden a llevar internet a las zonas rurales de manera ordenada, de manera eficiente y competitiva.

Uno de los temas en donde más está poniendo el ojo el gobierno de Quintana Roo, es en el libre acceso a puntos de wifi gratuito. En esto, Marco Bravo dice que ya cuentan con puntos abiertos para que la sociedad aproveche el uso de esta tecnología.

“La tercera es el wifi gratuito que es con ayuda de las dependencias y entidades del gobierno del estado así como de los diferentes municipios en horarios en los que ya no están abiertas las oficinas se abren puntos de acceso de internet gratuito wifi público, entonces ya tenemos 40 localidades en 9 municipios de 11 del estado de Quintana Roo hemos abierto 51 puntos de wifi gratuito y continuamos abriendo puntos de acceso gratuitos.

En el cuarto punto tiene que ver con la apertura y mejora de este servicio en las instituciones y dependencias internas. “En el cuarto factor es un poco más interno para la funcionalidad del gobierno del estado tiene que ver con la mejora interna de la conectividad de las oficinas.

Por su parte Mario Nadal, representante de los proveedores de servicios de internet inalámbrico en Quintana Roo, dijo a Forbes México que actualmente estpan tratando de sumar esfuerzos para que de la mano del gobierno comiencen a impulsar este proyecto corrdinando alianzas con particulares.

“Por parte de los particulares estamos coordinando esta alianza estamos tratando de sumar a la mayor cantidad posible de acceso a internet inalámbrico. Utilizamos el espectro radioeléctrico como medio de transmisión, es decir, nosotros no instalamos fibra óptica ni otro tipo de cables, sino que nos enfocamos en las transmisiones inalámbricas eso nos permite a diferencia de los grandes concesionarios, entrar hasta ciertas zonas en donde no entra nadie más y eso nos está ayudando a reducir la brecha digital en grandes ciudades, entonces mientras más nos sumemos, más vamos a poder llevar conectividad a más zonas de Quintana Roo. Esta sinergia que se está realizando con el gobierno del estado donde ellos nos proveen su infraestructura y ciertas facilidades nos ha permitido avanzar más rápido”, señaló.