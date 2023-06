Martí Batres es oficialmente el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México

Luego de que el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobara con 64 votos a favor el nombramiento de Martí Batres como nuevo jefe de Gobierno en sustitución de Claudia Sheinbaum, el nuevo mandatario capitalino rindió protesta al cargo.

Acompañado de integrantes del gabinete de la Ciudad de México, entre otros invitados especiales, Martí Batres saludó de mano, beso y abrazo a cada uno de las y los legisladores que se le acercaban, entre ellos Federico Döring, del PAN, uno de los principales críticos de Claudia Sheinbaum.

A las 14:55 horas el nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México subió a la máxima tribuna del Congreso de la Ciudad de México para rendir protesta al cargo en el que permanecerá hasta el 5 de diciembre de 2024, mientras que la bancada de Morena lo coreaba como “¡jefe de gobierno! ¡Jefe de gobierno!”.

Fue el jueves cuando la propia Sheinbaum dio a conocer que sería Martí Batres quien se quedaría en su lugar. Sheinbaum Pardo mencionó que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, estará coordinando todos los trabajos de seguridad y justicia; Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas, estará a cargo de coordinar obras públicas prioritarias.

“Quiero agradecerle profundamente a la doctora Claudia Sheinbaum, primero que me haya invitado a su gobierno para tener esta oportunidad de participación intensa en el proceso de cambio del país. Segundo, esto gesto, tan importante en lo personal y políticamente. Le agradezco de todo corazón. Conozco a la doctora Claudia Sheinbaum, todavía no era doctora, ni licenciada, creo que va a jugar un papel muy importante para México”, comentó Martí Batres en aquella conferencia.

Entre las prioridades del nuevo jefe de Gobierno, están: “darle seguimiento a las obras que están en proceso; cuidar y mantener la paz y tranquilidad de la ciudad; mantener el diálogo con todas las fuerzas políticas, sociales y económicas; tener cercanía con la ciudadanía, con todos los sectores de la sociedad, especialmente con las clases más humildes, pero también clases medias y empresarios”.

“Un quinto punto es mantener al gabinete, en el gabinete hay una memoria de todo lo realizado, conocimiento profundo de todo lo que se ha venido haciendo, son compañeros y compañeros del más alto nivel, son indispensables para el gobierno de la Ciudad de México”. También continuar rigurosamente las reuniones del gabinete de seguridad y tener comunicación con las 16 alcaldías y el gobierno de la República.

Carrera de Martí Batres

2021 a la fecha: secretario de Gobierno de CDMX.

2018-2021: senador de la República, donde fue presidente de la Mesa Directiva.

2015: presidente de Morena en la Ciudad de México.

2012-2015: diputado federal.

2012: primer presidente del CEN de Morena.

2008-2011: presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en la Ciudad de México.

2006-2011: secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Marcelo Ebrard.

2005-2006: presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en la Ciudad de México.

2003-2005: subsecretario de Gobierno del Distrito Federal durante el gobierno Andrés Manuel López Obrador.

2000-2003: diputado federal en la LVIII Legislatura.

2000-2003: miembro del Centro Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD.

1997: diputado local en la I Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

1996: presidente del Comité Ejecutivo Distrital (CDE) del PRD en Benito Juárez, Ciudad de México.

1995: secretario del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD.

1991-1994: jefe de prensa en la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados.

1989: Fundador del PRD.

Dos intentos fallidos

Así, Batres, que buena parte de su carrera política la ha hecho con cargos públicos en la Ciudad de México, tendrá la oportunidad de gobernar la capital, luego de dos intentos fallidos en el pasado: uno en 2012 cuando se inscribió al proceso interno del PRD y perdió ante el hoy senador Miguel Ángel Mancera y otro en 2018, cuando perdió la candidatura de Morena ante Sheinbaum.

En su intento de 2012 Batres venía de haber salido de mala forma del gabinete del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard -hoy también aspirante a la candidatura presidencial de Morena para 2024. De 2006 a 2011 Batres fue secretario de Desarrollo Social (un cargo que tradicionalmente sirve para promover a los perfiles con potencial de participar en la sucesión gubernamental).

Sin embargo, en 2011, Marcelo Ebrard decidió atenuar la relación con el entonces presidente Felipe Calderón, quien gran parte del movimiento de izquierda perredista calificaba de “espurio” por un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006. Ebrard asistió al quinto informe de gobierno de Calderón en septiembre de 2011 y ahí Ebrard lo saludó de mano.

Esto fue criticado por Batres, entonces secretario de Desarrollo Social. “Yo, en lo personal, no lo he reconocido nunca (a Felipe Calderón como presidente de México) ni lo voy a reconocer, voy a defender el proyecto por el que he luchado toda mi vida. Es muy importante la lealtad a la gente, luchamos en contra de un fraude electoral”, declaró entonces Batres.

Las palabras de Batres no fueron tomadas de la mejor forma por Ebrard, quien días después del ludo y la crítica declaró: “si no está a gusto (en el gobierno del entonces Distrito Federal), no tiene nada qué hacer en el gobierno, hay que ser congruentes”. El despido de Batres fue inevitable. “No se puede ser secretario de un gobierno y opinar en contra del jefe de Gobierno”, consideró Ebrard.

Cuatro meses después de ese episodio, Batres se registró al proceso interno del PRD para selección de candidato a jefe de Gobierno, figura que recayó en Miguel Ángel Mancera con el apoyo de Marcelo Ebrard quien, por su parte, en noviembre de 2012 inauguró la Línea 12 del Metro y entre los invitados especiales estuvo Felipe Calderón.

Años más tarde, en 2014, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, cerró la Línea 12 por considerar que era insegura para los usuarios y empezó la separación irreconciliable entre éste y Ebrard, que incluso tuvo que salir del país y refugiarse en Francia ante lo que consideró que era una persecución política en su contra.

Por su parte, Martí Batres renunció al PRD en 2012 y ese mismo año se unió a Morena, que para entonces todavía no era un partido político oficial en México. Batres se convirtió en el primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a lado e Andrés Manuel López Obrador, que era entonces el presidente del Consejo Nacional de ese movimiento.

En 2015, después de que Morena había conseguido el registro como partido político ante el INE, Batres se convirtió en el presidente del partido en la Ciudad de México, donde se encargó de operar las primeras elecciones de ese instituto político en la capital. El resultado fue que arrebataron 5 delegaciones al PRD, que para entonces era todavía la fuerza dominante en la capital.

Entre los candidatos que lograron el triunfo estuvieron Claudia Sheinbaum, que quedó como delegada en Tlalpan y Ricardo Monreal, en Cuauhtémoc. Ambos, junto con Batres, contendieron en 2018 por la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que finalmente ganó Sheinbaum y provocó que Batres y Monreal fueran al Senado.

Después de dos intentos fallidos, Martí Batres va a despachar desde el Palacio Virreinal por un año y unos cuantos meses, lo que le cierra la puerta para que pueda contender por todo un sexenio en la Jefatura de Gobierno para 2024.

