México todavía tiene rezago en el sistema de pagos digitales: Adolfo Babatz, CEO de Clip

Adolfo Babatz está celebrando por por partida doble: Clip, la empresa especializada en pagos electrónicos y servicios financieros para pymes que fundó en 2012, cumple 11 años, y hace unos días fue reconocido con el Premio Excelencia Empresarial 2023 de Forbes México, convirtiéndose en el primer CEO de una startup en llevarse esa distinción.

Esas fueron las excusas para que Adolfo Babatz, CEO de Clip, conversara en exclusiva con Forbes México sobre distintos temas, del sistema de pagos electrónicos en México a la corrección del ecosistema de startups en todo el mundo; de la competencia que le ha surgido en sus 11 años de historia a cómo pueden capitalizar el nearshoring.

Clip fue fundada en septiembre de 2012. Dos años después la compañía apareció en la lista de las 30 Promesas de los Negocios de Forbes México. En 2021 alcanzó la categoría de unicornio. Adolfo Babatz conoce bien el mundo del emprendimiento y las compañías de base tecnológico: él mismo trabajó para Paypal en San Francisco antes de fundar Clip.

Sobre el sistema de pagos electrónicos de México Babatz considera que, aunque ha habido avances, México todavía está rezagado. Por ejemplo, frente a Brasil, la primera economía de Latinoamérica, nuestro país tiene un atraso de 15 años. En cuanto a la corrección en el ecosistema de startups apunta que fue algo sano para limpiar el sector de proyectos que no tenían sentido. Aquí la charla.

Recientemente fuiste reconocido con el Premio Excelencia Empresarial Forbes 2023, lo que te hace el primer CEO de una startup en llevarse esta distinción, ¿qué piensas al respecto?

Creo que no nos hemos dado cuenta de lo mucho que ha cambiado México en los últimos 30 o 40 años y el hecho de que estén reconociendo a una empresa de un sector nuevo, si lo quieres llamar así, basada en tecnología -que tenemos pocas en México- habla de parte de ese cambio y de esa de esa mentalidad hacia donde el país se está moviendo. México ha sido un país donde se emprendió un montón, pero el emprendimiento tecnológico ha quedado a deber, no hemos tenido muchas empresas de este sector y la tecnología hoy en día es una ventaja competitiva para cualquier país y lo va a ser mucho más hacia adelante.

¿Cómo ha cambiado el ecosistema de pagos digitales en los 11 años de historia de Clip?

Cuando empecé la compañía más o menos el 10% de las transacciones de una persona hacia los comercios se hacía con un medio de pago digital, el resto se hacían en efectivo, pero hoy estamos más o menos en 20%. Ha mejorado mucho, pero todavía estamos muy por debajo de países como Brasil, donde el porcentaje de pagos digitales hoy está entre el 35 y 40%. Sin embargo, con la entrada de empresas como Clip se ha empujado bastante la aceptación de pagos digitales, pero todavía nos falta mucho. Desafortunadamente, el sistema de pagos digitales en México tiene un atraso de 15 años respecto a países como Brasil, y está altamente integrado de forma vertical, mucha más que en cualquier otro país, es poco eficiente, es caro e inhibe mucho la innovación.

En tu discurso hablaste de que un grupo pequeño tiene el control sobre el ecosistema de pagos, ¿a qué te referías exactamente?

El sistema de pagos está controlado en México por pocos actores. Está integrado de forma vertical, hay poca competencia y esto no permite que tengamos servicios financieros de calidad. México es el país con las tasas de fraude en tarjeta más alto del mundo, ok, entonces obviamente si el servicio no es bueno, si me hacen enfado de la gente, prefieren no usar el servicio, entonces usan el efectivo, ¿sí me explico? Entonces hace un círculo vicioso y es ahí donde creo que como industria le hemos quedado a deber al país porque esa falta de competencia es lo que no ha permitido que entren más jugadores, que compitan más jugadores y sobre todo que no vemos de forma rápida, de forma constante, para dar mejores productos y mejores.

El 2021 fue un gran año para las startups en todo el mundo: hubo una fiesta de liquidez, de megarrondas, valuaciones exageradas, y en 2022 empezó la resaca que ha seguido también este año. ¿Cómo viste este proceso desde Clip?

En 11 años de historia ya nos había tocado ver este tipo de ciclos, pero nunca habíamos tenido un ciclo tan pronunciado hacia arriba y luego hacia abajo. Los describes perfecto: (2021) fue una borrachera en la que se cometieron excesos típicos de lo que sucede en las burbujas de los mercados financieros y desafortunadamente en ese boom se fondearon muchas compañías que no deberían haberlo estado, con valuaciones exorbitantes, y eventualmente cerraron, están en proceso de cerrar o de ser adquiridas. Nosotros en Clip tuvimos una ventaja al ser una compañía más madura y nuestra industria es dura, donde hay que cuidar mucho el dinero. Cuando empezamos no había inversión, entonces veníamos de un mundo de escasez, nunca entramos en esta vorágine de gasto en la que entraron otras compañías que ahora han tenido que ajustar gasto. Pero son los ciclos naturales del capitalismo, lo que sube baja y lo que baja a veces sube, no todo (risas). Esta contracción es muy sana porque se estaban fondeando cosas que no hacían ningún sentido, es muy duro a nivel individual, pero a nivel ecosistema es sano que suceda porque se limpian los excesos y las compañías salen más fortalecidas, mejor manejadas, con mejores estructuras de costos y más eficientes.

En estos 11 años también le han salido competidores a Clip: está Mercado Pago, Ualá Bis, y otras compañías que ofrecen productos similares, ¿cómo toman la competencia?

Yo creo que la competencia en cualquier versión es una bendición porque te obliga a ser mejor, a replantearte cómo operas, hacia dónde vas, qué vas a hacer, te obliga a hacerte más eficiente, no es agradable porque tienes que estar más pendiente, pero al final del día la competencia es un mecanismo maravilloso para atraer más beneficio social a los consumidores, a los comercios y esa es una de los grandes deudas que tenemos como país: más competencia en la economía mexicana. Entre más competencia tengamos se generan más empleos, se dan mejores productos y servicios y a mí no hay nada que me guste más que haya competencia pareja, debemos tener es competencia donde todo el mundo pueda competir en igualdad de condiciones y esa es la clave para un desarrollo económico parejo donde realmente todo el mundo se beneficie y no sólo unos cuantos

México está viviendo un momento importante con el nearshoring, las pequeñas y medianas empresas podrán beneficiarse también de la llegada de compañías internacionales, pero deberán ajustarse a los pagos digitales e internacionales. ¿Hay oportunidad en el nearshoring para una empresa como Clip?

Nos empezamos a dar cuenta desde hace tiempo cómo el porcentaje de transacciones internacionales dentro de nuestros sistemas a tarjetas extranjeras se iba incrementando, se ha duplicado en más de 18 meses y eso te habla justamente de lo que dices, más inversiones están empezando a llegar de empresas extranjeras que traen dinero, empleos, entonces esto empieza arriba, pero va bajando y se va haciendo una derrama positiva hacia el resto de la economía. Lo que nosotros nos va a beneficiar es que se abren más comercios, se dan mejores empleos, la gente tiene un medio digital para hacer una transacción, se anima a poner un negocio. Con el nearshoring tenemos una oportunidad única como país; México es un país industrializado, pero podemos empezar a crear productos de mucho más valor agregado como lo hizo Corea o Japón. Tenemos una oportunidad única, ojalá que como país tanto a nivel gobierno y empresarios podamos aprovechar esta enorme oportunidad para que millones de personas tengan una vida muchos más plena.

