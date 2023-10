Mifel va por 5,000 mdp con bono verde en la BMV

Para el presidente del Grupo Financiero Mifel, Daniel Becker Feldman, las políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) son clave para atraer inversiones y aprovechar situaciones como el nearshoring; por ello, el banco que encabeza ha dado un paso en este sentido con la emisión de un bono temático por 5,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con el director de la institución financiera, se trata de una emisión con taxonomía verde, donde la entidad Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) garantiza una parte y tiene el objetivo de continuar financiando proyectos agropecuarios con características verdes.

“Ya emitimos los primeros 1,500 y los 3,500 millones de pesos, los iremos utilizando conforme se vayan dando los elementos, pero pues ya te habla de que ya hay bancos medianos, que no son los del G7 que está emitiendo bono verde y creo que eso va a abrir espacio para los diferentes partes”, afirmó.

En este sentido, el banquero opinó que, aunque ya hay una taxonomía que está muy bien hecha en México, es necesario que políticas públicas en el país converjan en estos temas, para que llegue el dinero del exterior.

“El mundo ASG va menos a favor de las energías fósiles y más en las energías renovables, como pueden ser fotovoltaicas o eólicas”, declaró. “Hay países industrializados que están dispuestos a poner dinero a diferentes países emergentes dependiendo de sus características para hacer la transición a una economía no verde a una economía verde que puede tardar 20 años”.

Becker Feldman consideró que México tiene las capacidades y las características para ponerse a la delantera; de hecho, recordó que Hacienda ya hizo un primer documento de cómo se puede ayudar al financiamiento para transitar hacia economías verdes.

Además, explicó que la banca es pilar de las políticas ASG, al ser transversal, ya que tienen requerimientos de no poder financiar a una empresa constructora que sea emisora de gases invernadero, por lo que, por definición, este tipos de empresas perderían competitividad.

“Por eso a la banca la están utilizando como punta de lanza para que todas las demás industrias converjan hacia temas ASG”, aclaró el presidente de Grupo Financiero Mifel

Además, consideró que las empresas podrían no llegar a México por el fenómeno del nearshoring si no les dan electricidad con bonos certificados de que es energía limpia, si no existe suficiente agua y si no hay infraestructura.

“El nearshoring se va a dar, pero para que llegue a su máximo potencial, que puede ser alrededor de 70,000 millones de dólares en los próximos 5 años, hay que crear muchas cosas alrededor, no es por generación espontánea, está la oportunidad por la atención, por la región, por el TMEC, pero esto (no se logrará) si no viene acompañado de políticas públicas”, señaló.

