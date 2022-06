Mujeres Poderosas del balón

“¿Quién soy yo para cortarle las alas o para truncarle sus sueños?”. Fueron las palabras de Gabriela Pinzón, mamá de Eva Espejo, directora técnica del equipo Rayadas de Monterrey, mientras conversábamos sobre cómo había recibido la noticia de que su hija quería ser directora técnica de un equipo de futbol cuando apenas tenía 16 años. “Le dije, bueno, ¿estás consciente a lo que te estás metiendo? Porque en realidad es un mundo de hombres […] Si tú estás dispuesta a aguantar eso, yo no tengo nada que decir […] Me demostró que ella no tenía temor. Estaba consciente de lo que iba a enfrentar, y yo creo que así es como los retos se toman […] sin miedo, pero sí con mucha claridad”, dice. Hoy, Eva Espejo es la entrenadora mexicana con más experiencia en el futbol femenil (FF), y ella considera que estamos viviendo un momento de gran crecimiento y auge para el futbol de las mujeres que “siempre ha existido”, dice, pero que ahora tiene mayor visibilidad a través de una liga que cada día se profesionaliza más.



Eva Espejo Directora Técnica de las Rayadas de Monterrey. 16 de mayo 2022. Foto: © Oswaldo Ramírez.

“Este es el momento más importante en la historia del futbol. Y hablaría en específico del futbol, eliminando la etiqueta de género, porque este deporte está cambiando las narrativas. Se están viendo nuevas generaciones crecer y consumir el deporte de distintas maneras. ¿A qué me refiero? El viernes puedes estar viendo la final de la Liga MX Femenil, y el sábado estar viendo las semifinales de la Liga MX, y el domingo ver Campeón de Campeones de Expansión”, dice Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil en entrevista para Forbes México.

Gutiérrez considera que el FF está ganando cada vez más espacios, incluso, enfatiza, está llegando a otro nivel. Y es que ha crecido 20% en audiencias, tiene una comunidad aproximada de 50 millones de personas en redes sociales –es la liga femenil con más seguidores en el mundo– y recientemente iniciaron con la categoría Sub 17. Mariana explica que, específicamente en Facebook, de un torneo a otro lograron crecer a 13 millones de usuarios únicos: “Ahora también impactamos comunidades no solamente de futbolistas jóvenes, sino a los padres de familia de esas comunidades […] Creo que (el futbol femenil) está en el momento pleno de llegar a grandes cosas”, dice.

Mariana Gutiérrez Directora de la Liga MX Femenil. 16 de mayo 2022. Foto: © Oswaldo Ramírez

¿Aspectos que se deben mejorar? Por supuesto, muchos. Eva piensa que, en comparación con el FF, el varonil lleva años de experiencia –aunque el crecimiento del femenil es notable–. Sin embargo, reflexiona, se requiere mayor compromiso por parte de las instituciones y mayor especialidad: “Todo lo que sabemos, lo sabemos a través de la experiencia varonil, y tratamos de ajustar, pero seguramente iremos descubriendo cosas que solo se hagan para FF y que solamente funcionen en FF. Es también momento de aceptar eso, y de invertirle tiempo a investigar y a proponer”, dice.

Beatriz Ramos Villarreal Directora de Comunicación e Imagen en la Federación Mexicana de Futbol. 16 de mayo 2022. Foto: © Oswaldo Ramírez.

En este aspecto, Mariana coincide. “A lo mejor dentro de la cancha (los cuerpos técnicos) pueden hablar el mismo idioma, pero a lo mejor, dentro de un vestidor, no”. Ella explica que esta especialización incluye sicólogas, nutriólogas, y todos los involucrados en la ciencia del deporte: “Cada vez estudian más el tema del ciclo menstrual, el tema médico sobre la lesión del ligamento cruzado, que tanto nos ocurre en el FF”, dice. Lo mismo pasa, agrega, en áreas administrativas, donde cada vez el involucramiento es mayor, pero se requiere generar aún mayor experiencia: “Para eso, la Liga MX Femenil, está trabajando muy de cerca con los clubes, y muy de cerca con nuestras herramientas más importantes que es el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC, de la Liga MX), que tiene proveedores que prestan servicio a los clubes […] Uno de los objetivos es llevar a todos nuestros ejes de la cancha […] a su máximo rendimiento, a su máximo potencial”, dice.

El futbol varonil ha sido, para el femenil, un punto de partida, explica Armando Escamilla, experto en marketing y patrocinios deportivos, y socio director de la consultora Patroria. Le ha permitido, opina, conocer lo mínimo indispensable para, por ejemplo, lanzar una liga. Además, ha contribuido en establecer los parámetros que se requieren a nivel negocio y a fijar metas en el corto, mediano y largo plazo. “También hay una base de recursos que soportan a la Liga Femenil, y que le permitirán tener la paciencia para encontrar la sustentabilidad”, dice.



Mariel Duayhe Agente de futbolistas (FIFA) en Cantera Latina. 16 de mayo 2022. Foto: © Oswaldo Ramírez.

La directora de la Liga MX Femenil opina que el FF todavía se encuentra lejos de ser un negocio sostenible: “Prefiero decirlo de esta manera. Estamos más cerca que cuando no teníamos nada […] A nivel mundial, el FF hoy no es autosustentable, cada vez es más rentable, y eso es algo que tenemos que trabajar”, comenta. Una de las grandes ventajas, dice, es que existen inversionistas que por más de 100 años han contribuido a desarrollar este deporte.



Mayte Martínez Vigil Nutrióloga en la Federación Mexicana de Futbol y para la Selección Nacional de México. 16 de mayo 2022. Foto: © Oswaldo Ramírez.

Mariana considera que es importante cambiar la forma de pensar sobre la relevancia de comprar boletos para acudir al estadio, lo mismo que pagar por acceder a una plataforma digital para ver los partidos o para adquirir las playeras de las jugadoras favoritas. “Si no pedimos que nos regalen otras cosas en otros espectáculos, ¿por qué lo vamos a pedir en el FF?”, dice.



Eva Espejo Directora Técnica de las Rayadas de Monterrey. 17 de mayo 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle.

En cuanto a la participación de las marcas, Mariana opina que este es el momento perfecto para empezar a patrocinar “estas narrativas”, porque el FF es una gran herramienta para la construcción de tejido social y porque representa muchos movimientos sociales, y este es el tipo de causas que las empresas están buscando abarcar: “Entonces, no somos responsabilidad social, pero la abrazamos. Y sí, yo te diría que ese es la oportunidad que tenemos que atacar ahorita”, dice. Actualmente, la liga tiene como patrocinadores a BBVA –es el patrocinador principal–, Voit, Caliente y Tecate.

El FF es un deporte y un negocio que continúa creciendo. Nadie lo detendrá. Partido a partido, las mujeres se han ganado un espacio relevante en la afición. No obstante, explica la directora técnica de Rayadas, que la mayoría de los obstáculos aún se relacionan con la falta de oportunidades o con la escasa credibilidad que existe hacia el trabajo de las mujeres: “Yo inicié en el futbol varonil, no en el femenil. Y eso también trajo sus dificultades. Hoy celebro que las mujeres estemos ahí, y que estemos dando otro punto de vista […] Los retos siguen en cuestión de equidad. Creo que todavía hay que trabajar en mejorar los entornos, las condiciones, y obviamente, en invitar a nuestros compañeros hombres a que se sumen a esta lucha”, dice.



Nailea Vidrio jugadora profesional de fútbol (León Femenil y Selección Mexicana). 16 de mayo 2022. . Foto: © Oswaldo Ramírez.

En este derrotero, el apoyo de las familias es crucial: “Se trata de apoyarla en lo que se puede. Y si tengo algún temor, mejor me lo guardo; y ya que ella vaya dando sus pasos […] Yo le agradezco (a Eva) que nos haya permitido formar parte […] Soy mamá de dos grandes mujeres (Eva y su hermana) […] Cuando yo las recibí, le pedí a Dios que me diera fuerzas para hacer de ellas mujeres de bien y que se pudieran valer por ellas mismas”, concluyó Gabriela Pinzón.



