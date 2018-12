Nos va a ir mal, muy mal: Claudio X. González sobre gobierno de AMLO

Claudio X. González, quien preside Mexicanos contra la Corrupción, aplaudió que Andrés Manuel López Obrador rechazó reelegirse y calificó de simplista y polarizador el mensaje de toma de protesta del político tabasqueño como presidente de México.

“Mucho mejor el mensaje del 1ero de julio que el mensaje del 1ero de diciembre. Parece que vamos para atrás”, añadió el empresario en Twitter.

Creo hubiera convenido un mensaje de coincilación, unión y suma de todos en el marco de la ley, no un mensaje maniqueo, simplista y polarizador. Genera incertidumbre. La incertidumbre no es amiga de la inversión y el crecimiento, sin el cual no puede haber “cuarta transformación”

— Claudio X. González (@ClaudioXGG) December 1, 2018