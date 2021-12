“La creatividad es la gracia de la inteligencia”: Israel Nazario

A los 15 años, el pintor oaxaqueño Israel Nazario ingresó a la Universidad de Oaxaca para cursar la carrera de Instructor en Artes Plásticas.

“Después, estuve dedicado a trabajar para comer. En 1997, decidí dedicarme de lleno a la pintura. En ese momento había muchos temas para tratar, pero fue hasta el año 2000 que decido tomar como punto de partida de mi obra al árbol, como argumento para construirlas. Luego fui cayendo en esto de buscar el erotismo en las formas de la naturaleza: estas lomas con pasto rosa, los pliegues de la misma naturaleza”, relata.

Israel Nazario, artista plástico. 08 de noviembre 2021

Para este artista oaxaqueño, la creatividad es una facultad de resolver problemas y resulta un factor crucial para disfrutar el arte.

“La creatividad va más allá de la inteligencia. Para [enfrentar] todo problema, es importante la inteligencia, pero, cuando la solución implica creatividad, resulta ser emocionante, divertida, sabrosa, y te pone a pensar. La creatividad es la gracia de la inteligencia”.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Como mexicano que expone en muestras internacionales, Israel Nazario reconoce que aún existen varios estereotipos que los artistas locales deben enfrentar.

Israel Nazario, artista plástico. 08 de noviembre 2021 Foto: © Andrea Gama

“Hay una cuestión común con respecto a los estereotipos: se espera que las obras de los mexicanos sean coloridas y luminosas y, de repente, en mi caso, me he opuesto a que mi obra sea así. Hoy, la misma naturaleza me va llevando, aunque se espere que un mexicano creativo en artes plásticas sea colorido, figurativo y muy luminoso”.

El artista considera que uno de los obstáculos más grandes para el arte mexicano es que hacen falta espacios para museos y talleres, así como incentivos para que los artistas puedan estar dedicados a su producción. Este pintor oaxaqueño considera que hacen falta espacios y creatividad para que los artistas mexicanos tengan oportunidades de vivir del arte.

“En Oaxaca tenemos apoyos en cuanto a la literatura, pero en artes plásticas nos hacen falta espacios. Yo siempre he señalado que no tenemos un museo que haga compendio de los grandes artistas oaxaqueños. Con la llegada del Covid-19, nos ha faltado creatividad para ver qué más se puede hacer con herramientas digitales, con las redes sociales y las ventas por internet, que son un avance, pero no son confiables”, añade.

Suscríbete a Forbes México