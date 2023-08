Patti LaBelle lanza marca de pasteles con éxito de ventas en Walmart

Probablemente conozca a Patti LaBelle como la voz de “Lady Marmalade”. O quizá como la estrella solista que ganó dos premios Grammy en los años noventa. Tal vez incluso recuerde Out All Night, su breve comedia de 1992. Pero lo que probablemente no sepa: La Madrina del Soul es una tahúr.

“Anoche lo maté”, dice durante una reciente ronda de Pitty Pat, señalando con la cabeza a su socio, Charles Suitt. Recoge el dinero esparcido por la encimera de la cocina y lo añade a una bolsa repleta de billetes de 20, 10 y 5 dólares.

LaBelle no sólo está ganando en la mesa de juego: también triunfa como empresaria. Hace quince años fundó Patti’s Good Life en Filadelfia, su ciudad natal de toda la vida, para vender una línea de salsas picantes. Desde entonces, ha ampliado su oferta a toda una alacena de comidas reconfortantes: tarta de melocotón, pastel de boniato, pollo con galletas, macarrones con queso.

Hay que decir que todos los platos se basan en recetas de la propia LaBelle. ¿Quieres comer conmigo?, por supuesto: las ventas brutas ascendieron a casi 200 millones de dólares el año pasado. Se trata de un acuerdo de royalties, es decir, LaBelle paga a una fábrica para que hornee sus productos y luego los vende a los mayores supermercados de Estados Unidos, como Target y Walmart; sólo este último representó 85 millones de dólares en ventas.

Al final, Patti’s Good Life se embolsa alrededor del 10%, o 20 millones de dólares de ingresos el año pasado. LaBelle y su hijo poseen actualmente el 100% de la empresa, aunque afirma que recibiría con los brazos abiertos el capital externo.

“La gente piensa en mí como una cocinera, alguien que les va a dar comida de calidad”, dice. “Y no pongo mi nombre en nada a menos que sea perfecto al 110%”.

LaBelle es una de las 200 caras nuevas de la tercera edición de la lista anual Forbes 50 Over 50, que destaca a las mujeres que tienen poder a los 50, 60, 70 años o más. La lista de este año, elaborada en colaboración con la copresentadora de Morning Joe, Mika Brzezinski, y su iniciativa Know Your Value, divide a estas mujeres de altos vuelos en cuatro categorías: Impacto, Inversión, Innovación y Estilo de vida. Está disponible en su totalidad en forbes.com/50over50.

LaBelle empezó a cocinar a los 10 años, escapándose al garaje familiar para preparar su característico ketchup picante. Nunca lo dejó. A lo largo de su carrera, cocinó para Elton John, Prince y los Rolling Stones, llegando incluso a etiquetar las bandejas de papel de aluminio con su nombre para que no se confundiera la comida de Patti LaBelle con la del catering. Su primer libro de cocina se publicó en 1999. “Mis amigos siempre me decían: ‘¿Por qué no abres un restaurante o creas tu propia línea de comida? ”, dice.

Lee más: Meta prepara chatbots con inteligencia artificial para retener a sus usuarios

Patti LaBelle lanza marca de pasteles con éxito de ventas en Walmart

En 2003, experimentó con la venta de ropa en Home Shopping Network, pero no estaba satisfecha con la calidad de las prendas y su corazón no estaba en ello. La experiencia le enseñó que prefería ser propietaria absoluta de un negocio que limitarse a licenciar su nombre y su marca personal a un tercero.

En Patti’s Good Life, en cambio, es casi obsesivamente práctica. Invita a cocineros industriales a su cocina para que vean cómo elabora su comida, y luego prueba el producto hasta diez o veinte veces. La atención al detalle da sus frutos: Cuando lanzó la tarta de boniato Patti’s Good Life en Walmart en otoño de 2015, se hizo viral en YouTube y en un periodo de tres días antes de Acción de Gracias se vendía a un ritmo de una tarta por segundo.

“Incluso hoy estamos vendiendo más de cinco veces el número de tartas de boniato que vendíamos antes de lanzar nuestra tarta de boniato Patti”, dice el CEO de Walmart, Doug McMillon, a Forbes por correo electrónico. McMillon atribuye la popularidad de sus productos a la estricta supervisión de la estrella, que ha visitado personalmente las tiendas Walmart para acribillar a preguntas a sus clientes y vendedores sobre lo que quieren ver de Patti’s Good Life. LaBelle entiende la necesidad de “innovación y mejora constante”, afirma.

Ella sigue expandiéndose. Tiene previsto lanzar una línea de vinos a finales de año: un rosado, un sauvignon blanc y un cabernet inspirados en las botellas de gama alta que ella prefiere, pero a una quinta parte del precio. También quiere ampliar la línea de desayunos congelados Patti’s Good Life, que debutó el verano pasado con tortitas y gofres y pronto incluirá un sirope apto para diabéticos.

“Mi cocina está llegando a lugares donde mi carrera como cantante no ha llegado”, dice.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

Te puede interesar: Lisa Su salvó AMD, superó a Intel y ahora quiere arrebatarle la corona de la IA a Nvidia