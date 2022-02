Morena quiere dictaminar reforma eléctrica en 3 semanas; oposición, tras las elecciones

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que la reforma eléctrica se discutirá en comisiones a partir del 25 de febrero; sin embargo, partidos de oposición insisten en que la reforma se debe discutir tras las elecciones del 5 de junio.

“Una vez que concluya, una semana después, va a estar terminando el 22, 24 de febrero los parlamentos abiertos, así lo acordó la Junta de Coordinación Política, y a partir del 25 ya iniciaremos la ruta con las comisiones, tanto la de Energía como la de Puntos Constitucionales y la de Medio Ambiente, para iniciar ya la ruta de dictaminación”, dijo el morenista.

Por separado, el coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, comentó que su bancada no apoya que la reforma se discuta a partir del 25 de enero, porque si no, parecerá que Morena quiere una bandera electoral para los comicios del 5 de junio, donde se elegirán a los nuevos gobernantes en seis estados.

“Los foros concluyen el 15, no el 25, y efectivamente podría turnarse a comisiones. Nosotros hemos dicho desde el PRD, en acuerdo con el PAN y PRI, esta discusión no puede darse en el marco de seis elecciones que tenemos en puerta, porque si no, se entenderá que no se quería una reforma eléctrica, si no una bandera electoral”, señaló el perredista.

Por ello, reiteró que la discusión debe ser después de las elecciones. Para que la reforma eléctrica sea aprobada en el Pleno, al ser constitucional, es necesario que dos terceras partes de los diputados presentes den su voto a favor; sin embargo, a Morena no le alcanza los votos.

