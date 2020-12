PAN contrató a empresa ligada a promotora de noticias falsas contra Anaya

Aldea Digital, una empresa ligada al promotor de dos videos y una noticia falsa en Google y Facebook en contra de Ricardo Anaya en 2018, fue contratada para la realización de la estrategia de marketing y comunicación, así como una investigación cuantitativa en Coahuila e Hidalgo del Partido Acción Nacional (PAN) en 2020.

El partido presidido por Marko Cortés Mendoza pagó más de 6 millones 796 mil pesos sin IVA a Aldea Digital, una empresa fundada por Sergio Jesús Zaragoza Sicre (promotor de la campaña negra en contra de Ricardo Anaya en 2018) y Aldo Hiram Campuzano Rivera, según documentos a los que tuvo acceso Forbes México.

“Es voluntad de contratar a Aldea Digital” para que ofrezca una estrategia de marketing y comunicación del 1 de febrero hasta el 31 de diciembre 2020, dice el contrato entregado por Omar Francisco Gudiño Magaña, representante del PAN.

Por ese contrato, el PAN pagó más de 6 millones 380 mil pesos. Adicionalmente, el representante panista pagó 416 mil pesos para que Aldea de Digital le hiciera una investigación cuantitativa en Coahuila e Hidalgo en 2021.

En la campaña presidencial de 2018, Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, propiedad de Sergio Jesús Zaragoza Sicre- pagó a Google y Facebook 3 millones 526 mil pesos para promocionar dos videos y una noticia falsa en contra de Ricardo Anaya, entonces candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), reveló una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE).

El 17 de julio de 2018, el INE determinó no interponer ninguna sanción por las noticias falsas Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro y Lavado de dinero Ricardo Anaya, al no encontrar vínculo entre la empresa que pagó la promoción de las publicaciones y algún partido político, debido a que las plataformas no recibieron el pago por parte de un instituto político.

Dichas publicaciones en redes sociales donde señalaban a Ricardo Anaya fueron denunciadas por el PAN ante el INE contra quien resultara responsable. La resolución del expediente INE/Q-COF-UTF/40/2018, en el que se aborda la nota Lavado de dinero Ricardo Anaya, señala que se comprobó que Google recibió 585,000 pesos por parte de la empresa de Sergio Jesús Zaragoza Sicre. Aunque lo haya negado.

El INE no pudo confirmar que algún partido la hubiera contratado y por tanto no se podía trazar “una línea de investigación de que el origen del recurso con el que se pagó la misma fuera proporcionado por un ente político”.

El INE tampoco encontró vínculo entre un partido político y el video Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro”, que se difundió y promocionó en Facebook entre el 8 de noviembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018; y de nuevo del 1 al 11 de marzo de 2018.

Sergio Zaragoza Sicre pagó 150 mil 274 dólares —unos 3 millones de pesos—, por su promoción, según se informa en la resolución INE/Q-COF-UTF/33/2018.

Sergio Jesús Zaragoza Sicre y Aldo Hiram Campuzano Rivera obtuvieron a través de Aldea Digital una decena de contratos para ofrecer una serie de servicios a la campaña presidencial José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI, PVEM y Panal.

El equipo de campaña de José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Relaciones Exteriores (SRE), de Desarrollo Social (Sedesol), así como de Energía (Sener) pagó más de 83 millones de pesos para que Aldea Digital exhibiera propaganda en internet y administrara sitios web como: meade18.com, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral.

Según documentos del Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, la empresa contratada por Meade Kuribreña ofrece servicios de asesoría, consultoría, programación y diseño de sistemas de seguridad de sistemas computacionales, administración de páginas web y comercio electrónico, asesoría en marketing político y campañas políticas, así como la administración de tecnología y talentos creativos y análisis y estadísticas de medios sociales.

Sergio Jesús Zaragoza Sicre es un empresario que comenzó en Hermosillo con empresas como Monedas Digitales, Compresores y Refacciones, Medicinas a tu casa y Refrigeración Zaragoza.

El socio de Aldea Digital fue director de Telemax, el canal de televisión del gobierno de Sonora en el sexenio de Eduardo Bours Castello.

Aldo Hiram Campuzano Rivera aparece como representante de la encuesta México Elige registrada ante el Instituto Nacional de Electoral.

Campuzano Rivera registró la marca México Elige, un nombre dado a lo encuesta publicada en 2017 y 2018 por el portal SDP Noticias.