Posiciones de liderazgo en el trabajo, ¿impedimento para ser madre?

Paulina Marván se inició en la vida laboral cuando aún no terminaba su carrera como ingeniera industrial. Tuvo la oportunidad de estudiar inglés en el extranjero y posteriormente obtener su certificado para poder impartir clases de este idioma. Así que dio clases a nivel secundaria de inglés y matemáticas cuando ella se encontraba en cuarto semestre de la carrera.

“Estuve como miss cumpliendo un poco este sueño de chiquita, aunque mi sueño era ser más miss de kínder; secundaria fue un reto distinto, pero fue mi primer trabajo; aunque luego renuncié porque me fui a estudiar un semestre a Berkeley (en Estados Unidos)”.

La experiencia de ser docente en nivel secundaria le dejó varias enseñanzas, como estar lista ante cualquier pregunta y reacción. También le ayudó a desarrollar mayor empatía y, muy específicamente, a no perder el control del grupo manteniendo el respeto entre todos y fomentando el desarrollo de los jóvenes.

Su primera experiencia laboral fuera de la docencia fue en Procter & Gamble, donde inició como becaria en el área de Logística: “Yo entré a Procter, en logística, no porque fuera mi pasión, sino porque yo solita me vendí la idea de que, si había estudiado ingeniería industrial, debía trabajar en logística”.

Para Paulina, esta área significó una labor muy repetitiva y que quizá no cubría del todo sus expectativas. Este momento en su vida coincide con la oportunidad de estudiar en Berkeley.

A su regreso, de nuevo tocó la puerta de Procter –y es que justamente así se lo había ofrecido la compañía antes de su salida–. Así que regresó, pero ahora en el área de ventas y mercadotecnia. “Fue como mi primer aprendizaje, no encasillarme […] En Procter pasé de trabajar a realmente amar mi trabajo. Durante mis casi 10 años en Procter, de carrera, llegué a ser subdirectora”.

Paulina comenta que antes de liderar equipos en la empresa tuvo algunas crisis organizacionales y se preguntaba a sí misma si las actividades que estaba realizando efectivamente eran de su agrado o si estaba tomando el camino correcto. “Me preguntaba, por qué estudié lo que estudié, por qué trabajo donde trabajo”.

La hoy directiva de Mattel descubrió que, al liderar equipos, podía continuar cumpliendo el sueño de contribuir a desarrollar colaboradores generando una cultura positiva de trabajo y también ayudarlos a cumplir sus sueños, aspiraciones y alcanzar su máximo potencial.

“Al final, si se hace un poco la comparativa, pues es más o menos el sueño de las maestras de kínder […] verlas como esas personas que a mí me inspiraron confianza, que me inspiraron a lograr cosas nuevas, a creer en mí, y es hoy lo que realmente me llena”.

Su transición a Mattel no fue una labor fácil. Y es que ella tenía muy claro que quería ser madre, y era un tema que no estaba dispuesta a negociar. “(Procter & Gamble) era una empresa que ya tenía políticas que fomentaban mucho el que ser mamá y trabajar se pudiera dar […] La Paulina de hace mucho tiempo pensaba que ser mamá y trabajar es algo que quizá no se podía lograr, pero sí se puede”.

Para ella, la empresa Mattel siempre fue muy cercana, sus juguetes favoritos de la infancia, como Barbie y Pollypocket, eran de esa compañía: “Que me buscara una marca que me remontaba a mi niñez sí me movió”.

Paulina acudió a las entrevistas y le gustó el ambiente laboral positivo. “Mucho de lo que me preocupaba era el cómo iba a ser mamá y ver las políticas que había para apoyar a las mamás […] Me llena de orgullo compartir que todas nuestras políticas, y esas cosas que en su momento me preguntaba sobre flexibilidad, son las cosas que nos hacen ser una empresa más atractiva para cualquier persona y que puede empatar mucho mejor su vida profesional con la personal”.

Paulina ingresó a Mattel en el año 2017 y su primera hija nació en 2018. “Creo que rompí otro de mis paradigmas, de no querer ser líder de grupo porque yo quería ser mamá. Y entendí que trabajar y ser mamá sí se podía”.

La primera posición que ocupó en Mattel fue como subdirectora. No obstante, en ella vieron el potencial para dirigir las operaciones no sólo en México, sino en la región también.

“A los tres meses hubo cambios organizacionales y asumí el cargo de dirección […] Creo que ese es otro aprendizaje de mi vida […] una de mis virtudes y defectos más grandes es mi perfeccionismo, y por buscar ese perfeccionismo, el ser mamá y ser una ejecutiva hacía choque, porque buscaba ser la ejecutiva perfecta, y la mamá perfecta. Y hasta que entendí que no necesitaba ni ser la mamá perfecta, ni la ejecutiva perfecta, sino mi mejor versión”.

Cuando a Paulina la promovieron para ocupar la vicepresidencia de la región latinoamericana estaba embarazada de su segundo hijo. Para ella, según explica, esto le permitió experimentar cómo Mattel apoya a sus líderes por el potencial que observa en ellos. “Estoy muy orgullosa de ser mamá de dos, y también muy orgullosa de pertenecer y ser parte del equipo de liderazgo de Mattel Latinoamérica”.

El trabajo en Mattel no es juego

Paulina Marván tomó su actual posición en plena pandemia, así que no pudo conocer de primera mano los otros mercados que debía dirigir y para los que debía generar una estrategia.

“Esto reforzó mis ganas de seguir aprendiendo. Algo que hice fue llegar al rol con humildad para aprender de la gente que lideraba o que estaba en encargos en estos países. También escuchar, y entender que, si bien, todos somos Latinoamérica, cada país tiene sus peculiaridades”.

La directiva logró generar equipos diversos cuyos talentos se complementaban y generó la disposición entre los colaboradores de aprender unos de otros. “Hemos logrado volvernos un solo equipo en Latinoamérica, reconociendo las diferencias de cada uno de los países, pero también teniendo congruencia, y una similitud en nuestra estrategia principal”.

Paulina confiesa que, al igual que compañías en otras industrias, Mattel se enfrenta a un entorno que cambia cada vez más rápido, por lo que es importante, dice, mantener la capacidad de adaptación. Además, explica, mantienen la apertura para que estos cambios o ‘baches en el camino’ se conviertan en una oportunidad de negocio.

¿Cómo le va a Mattel?

De acuerdo con el reporte anual 2022 de la empresa, sus ventas netas globales incrementaron 3% con respecto al 2021 –esta compañía de juguetes continúa como la más importante en Latinoamérica–. También, durante el año pasado, lanzaron 11 series para televisión y su primera película musical de acción, Monster High, en Nickelodeon y Paramount+. Su contenido llega a 191 países.

Hace cinco años, Mattel, junto con la empresa NetEase, lanzaron Mattel163, un desarrollador y editor de juegos para dispositivos móviles. Actualmente tienen más de 300 millones de jugadores. Durante el 2022, esta compañía obtuvo ganancias superiores a 175 millones de dólares (mdd).

De acuerdo con su primer reporte trimestral del año, la región Latinoamérica tuvo una facturación bruta de 88 mdd, 5% superior a lo registrado durante el mismo periodo del 2022. La región Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) tuvo una facturación bruta de 469 mdd, 27% menor que la reportada durante el mismo periodo del año anterior. Sus marcas más fuertes en esta región son Barbie, Hot Wheels, y Fisher-Price.

Para Paulina es importante continuar con el liderazgo en las regiones donde Mattel vende sus productos y ha contribuido a que suceda: “Tenemos la cultura de generar mucha confianza en nuestros consumidores, en nuestros colaboradores, clientes y socios comerciales […] Nos vamos a transformar para ser líderes de la industria, pero también ser líderes en ambiente de trabajo”.

La ejecutiva disfruta no sólo de enseñar a otros, sino también de aprender constantemente. “Me gustaría vivir la experiencia de tener un rol internacional, donde pudiera aprender sobre la diversidad cultural, y de un entorno económico, social y político muy diferente al que he estado […] Creo que aspiro a un rol de country manager o de general manager de un país o región donde pueda seguir aprendiendo y desarrollándome, pero también desarrollando equipos cada vez más grandes”, destacó.

