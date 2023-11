Pride Connection, feria de empleo para la comunidad LGBT+, ofrece más de 3,000 vacantes

Con la oferta de más de 3,000 vacantes dirigidas a integrantes de la comunidad LGBT+, el Summit 2023 Pride Connection México se realizará este sábado 25 de noviembre.

De acuerdo con sus organizadores, este año, en su octava edición, el evento espera recibir a más de 5,000 asistentes y a más de 120 empresas, organizaciones no gubernamentales y proveedores de servicios de capacitación, con la finalidad de impulsar la inclusión laboral para la comunidad LGBT+.

Entre las empresas reconocidas a nivel internacional que ofrecerán oportunidades de empleo en el Pride Connection están Coca Cola, Walt Disney, Walmart y Warner Bros.

Además, en la feria tendrán lugar talleres, mesas de debate, charlas y diversas actividades. Destacarán pláticas de directivos responsables de diversidad, equidad e inclusión en empresas; además, habrá ponencias de invitados de siete países, quienes compartirán sus mejores prácticas sobre temas de este ámbito.

El Summit 2023 Pride Connection México se llevará a cabo este sábado 25 de noviembre, de las 8:00 a las 18:00 horas, en el Centro Citibanamex, en la Ciudad de México. El acceso es gratuito y para asistir sólo es necesario registrarse en www.orgullolaboral.com .

Alberto Arriaga, director general de Pride Connection México, hizo la recomendación a los asistentes de llevar varios currículums impresos para dejarlos en los stands de reclutamiento.

Estas son algunas de las empresas que ofrecerán vacantes para la comunidad LGBT+:

3M México, Accenture, Adidas, AstraZeneca, AT&T México, AutoZone, Bank of America, Bayer, Cargill, CAT México, Cinépolis, Citibanamex, Colgate-Palmolive, Daimler Truck México, EATON, ECOLAB, ENGIE México, Ford, Ford Motor Company, General Motors, Gerdau Corsa, Grupo LEGO, Heineken México, Henkel, HSBC, Iberdrola México, INFONAVIT, Ingredion México, IPG Mediabrands, Johnson & Johnson, Jugos Del Valle-Santa Clara, Kellanova, Kyndryl México S. de R.L. de C.V., McDonald’s, Mondelez Snacking México, MSD, Nestlé, NETA Comunicación, Nissan Mexicana, Novartis México, Novo Nordisk, P&G, Penguin Random House, PepsiCo, Pfizer, SANOFI, Santander de México, SC Johnson, Schneider Electric, Scotiabank, Siemens, Siemens Energy, Tata Consultancy Services, The Coca Cola Company, The Walt Disney Company México, Walmart de México y Centroamérica, y Warner Bros. Discovery.

Estas son las organizaciones y proyectos que estarán presentes en la feria de empleo:

AEQUALES, ADIL – HRC México, AGB Consultores, Contrata LGBT+ del Refugio Casa Frida, COPRED, Cuenta Conmigo, EQTYInsider.com, Flux, Fundación México Vivo, Fundación Pro Universitaria, Homosensual.com, Impulse México, It Gets Better México, LGBT MultiTask, Lentes Púrpura, Museo Memoria y Tolerancia, Movimientos Personas con Discapacidad, Racismo MX, Red con Discapacidad, Red de Familias Trans y The Trevor Project.

