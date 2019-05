Qué debes saber para comprar el traje perfecto y lucirlo como nadie

Una de las prendas más especiales y con la que un hombre puede mostrar su personalidad es el traje. Muchas son las ocasiones en las que tenemos que llevarlo para un evento social, una reunión o, incluso, en el día a día. Por ello, el traje debe de ser una “segunda piel” y has de sentirte lo más cómodo posible llevándolo.

Algunas personas se decantan por los trajes a medida. Si bien es cierto que es una elección que supone un coste mayor, te aseguras que te quedará como un guante y adecuado a tus medidas y proporciones.

Así pues, y con el nuevo curso casi a las puertas, estos son los requisitos a tener en cuenta a la hora de elegir el traje perfecto.

Lo más importante de un traje es que te quede bien de los hombros y no de la cintura, ya que ésta se puede ajustar más fácilmente.

El patrón y el diseño del traje varían según la profesión. Un abogado y un creativo no usan el mismo tipo de traje al igual que no desempeñan el mismo trabajo. Todo depende de la imagen que se quiera dar con él.

Calidad ante todo

Hay que tener en cuenta que la tela sea de calidad y, preferentemente, de fibras naturales.

Los detalles deben ser acabados a mano, ya que ello es lo que nos da el toque distinguido.

El traje tiene que ir de acuerdo a la complexión. Por ejemplo, para las personas robustas no es aconsejable vestir con cuadros, o para aquellos que no son muy altos se recomienda hacer tanto el pantalón como la chaqueta un poco más cortos para dar una sensación de mayor altura.

En su confección el traje tiene que ser cosido y no fusionado para así otorgar a la pieza una durabilidad hasta cuatro veces mayor.

Con respecto a la corbata, cada vez más la gente opta por usar en el día a día los pañuelos en lugar de la corbata. Eso sí, la corbata para un evento formal es obligatoria y debe estar bien construida y contar con un buen nudo.

Al igual que el traje, es muy importante tener una camisa que se ajuste a las medidas, esto hace tener una mejor presencia y mayor elegancia.

El color de los complementos también es importante, por ejemplo el azul se asocia con la formalidad, el rosa con la creatividad y el rojo con el poder.

Los especialistas

A continuación, los cinco sastres que debes tener en cuenta al momento de pensar en buen traje hecho a medida.

The Bespoke Club London

Aunque The Bespoke Club es aún muy joven en comparación de otras casas de moda, su impecable calidad y sastrería italiana de primera le han valido reconocimiento internacional. Con un primer showroom inaugurado en Polanco a finales del año pasado, esta es tu oportunidad para conocer a estos maestros del estilo en persona y adquirir una obra de arte hecha y diseñada específicamente para ti.

Dior

Además de deleitarnos cada temporada con sus inigualables colecciones de moda femenina, la línea para caballeros de esta casa francesa se ha convertido en un referente de estilo y distinción. Su gran variedad de diseños y siluetas resulta ideal tanto para hombres modernos como conservadores. En cualquier alfombra roja siempre encontrarás por lo menos un traje Dior Homme, así que este no puede faltar en tu guardarropa.

Ermenegildo Zegna

Cuando se habla de trajes de calidad, Ermenegildo Zegna no puede quedarse fuera de la conversación. Su insuperable trabajo de sastrería y textiles reconocidos a nivel mundial son la razón por la cual esta casa italiana ha permanecido a la cabeza de la industria por más de un siglo. Este año, Zegna se ha aventurado a explotar un nuevo terreno al presentar nuevas colecciones y propuestas más urbanas, listas para conquistar el futuro con gran distinción.

Tomorrowland Tailors

Uno de los grandes orgullos nacionales que dejan claro como, en México, el estilo sí importa. Si esta temporada buscas el atuendo indicado para reflejar el éxito que te trajo este año o pretender un gran sorprender a aquella persona reconocida por su elegancia con un gran obsequio, Tomorrowland Tailors resulta la opción indicada. Puesto que cada temporada cambian sus diseños, textiles y siluetas, te recomendamos seguirlos para no perderte ni una de sus colecciones.

Brioni

Por supuesto, esta lista no podría estar completa sin incluir a uno de los sastres más legendarios de la historia: Brioni. Con cada comisión trabajada a mano en Italia para asegurar un resultado de calidad impecable y elegante, estamos seguros que no habrá creación de la firma que no cumpla con tus expectativas. Este fin de año proponte darte el mejor regalo de todos y adquiere de una vez por todas ese traje Brioni de tus fantasías que te acompañará por el resto de tus días.

