Datos, datos, datos ¿Y ahora qué?

Si usted trabaja en una empresa, estoy seguro que trabaja con datos; sea analizando, generando o almacenándolos. Sin embargo, una encuesta reciente de Gartner, “Cost Optimization Is Crucial for Modern Data Management Programs” (en español: La optimización de costos es crucial para los programas modernos de administración de datos) estima que hay un costo de casi 13 millones de dólares por año creado por la mala calidad de estos. Con datos repartidos y fragmentados en diferentes bases (data lakes, bases de terceros, etc.), y a su vez en múltiples nubes o servidores locales, las empresas están constantemente obligadas a repensar cómo administrarlos y organizarlos de manera centralizada y, lo que es más importante, integrar información en tiempo real para ayudar a mejorar la toma de decisiones, innovar más rápido y enriquecer las experiencias de los clientes.

Todas las empresas invierten en recoger y analizar más datos, pero existe el riesgo de que estos sean de mala calidad, o simplemente no están siendo usados como potencializadores de las estrategias de negocios, por eso es más importante que nunca tener herramientas que nos permitan tener una estrategia robusta de datos, garantizando calidad y seguridad en su tratamiento. Pero más allá de soluciones específicas, hoy quería compartirles los dos pilares que creo críticos a la hora de pensar en datos.

En primer lugar, es necesario aprovechar cada oportunidad para introducir análisis de data usando todo el potencial de la inteligencia artificial para ese fin. Todos nuestros clientes reconocen que existe un enorme valor en la inteligencia de datos, pero la mayoría enfrenta dificultades para ponerlos a trabajar y extraer insights poderosos.

Los datos sin análisis son los ingredientes sin la receta, al final terminaremos sin el resultado que nos importa: el plato completo. Aún más, con un gran volumen de información es fundamental aplicar una capa de inteligencia artificial y machine learning, ya que, al final del día, estos algoritmos son mejores que nosotros en entender patrones que puedan realmente ayudarnos a comprender lo que necesitamos saber, sea el comportamiento de nuestros consumidores, nuevas oportunidades o áreas de mejora.

Y, tal vez lo más importante y urgente, es pensar en una estrategia de datos unificada. Una de las quejas más frecuentes que escucho de nuestros clientes es que viven en un mundo de sistemas viejos que no se conectan con sistemas modernos y así se multiplican los silos que impiden extraer de ellos el valor necesarios para dinamizar su negocio. Aquí la nube puede jugar un papel crítico en donde, a través de herramientas de código abierto y que prioricen la interoperabilidad, se puedan derribar las paredes para crear un ecosistema integrado donde gasten menos tiempo administrando plataformas y más tiempos generando valor desde la información.

Datos, datos, datos. No es ningún misterio que ser “data-driven” es uno de los diferenciales de las empresas que han sido disruptivas en sus segmentos. Ahora, la pregunta es como esa puede ser la realidad de tu organización. Mi respuesta: analizar y unificar.

Eduardo López, Presidente de Google Cloud Latinoamérica*

