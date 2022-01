En los negocios hay que sembrar y cuidar para poder cosechar

Las acciones de una persona ¿determinan su calidad de vida? o la gente está simplemente sujeta a lo que le depare el destino. La frase común “Cosechas lo que siembras”, es en realidad un proverbio que responde a estas preguntas. El principio de la siembra y la cosecha es una ley fundamental en las lecciones de la Biblia. Siempre estamos sembrando, es inevitable. En la vida cosechamos lo que sembramos.

La metáfora de la siembra

Está claro que para cosechar hay que sembrar. Hay quien siembra y siembra, pero a veces se olvida de cuidar y nutrir esas semillas. Hay quien siembra en un terreno no adecuado para esas semillas. Hay quien siembra poco o mucho. Hay quien siembra siempre igual esperando una cosecha diferente. También hay quien siembra aquello que sabe que va a poder cuidar y hacer crecer. Estos supuestos me llevan a reflexionar sobre que tanto clientes, colegas y yo con nuestra profesión o empresa.

Al líder se le pide que influya en el pensamiento de la gente, tanto dentro como fuera de la empresa. Una forma de lograrlo es plantando semillas que capten la energía y creatividad de las personas. El primer paso es determinar las necesidades fisiológicas y sicológicas de los otros. Puede ser que deseen su producto o servicio. Tal vez su verdadera necesidad sea el reconocimiento, el poder, el dinero o la amistad. Los directivos deben presentar sus ideas de tal suerte que éstas se relacionen con las necesidades de su gente. Un mensaje muy elocuente dice: “Yo entiendo de dónde vienes. Siento tu frustración, tu deseo, tu determinación. Esta idea te ayudará y aquí está el cómo”. Tenemos que ser conscientes de que estamos sembrando permanentemente, nunca dejamos de hacerlo.

También es importante lo oportuno del momento en que se presenten las ideas o semillas. Tal como en la agricultura, las semillas deben sembrarse justo a tiempo para que estén en las mejores condiciones para brotar y crecer. Sembrar demasiado pronto o muy tarde produce escasa o ninguna cosecha. Un ejemplo de mal momento es presentar una nueva idea cuando el líder está tratando de clausurar la reunión.

Una manera de plantar semillas es tener entusiasmo y pasión por las ideas que se plantean. Como dice un empresario: “Es tener fuego en el vientre”. Ya se trate de un debate con una persona, o de una presentación de grupo, el empresario o directivo debe mostrar energía y pasión por las ideas que se estén presentando. Si a él no lo mueven las ideas que está impartiendo, a su audiencia tampoco la moverá. Como Robert Frost escribió: “Sin lágrimas el escritor, sin lágrimas el lector”. Un empresario de amplia experiencia afirma: “El entusiasmo indica compromiso y determinación”. Los que no se comprometen, no se involucran emocionalmente. El entusiasmo se crea internamente. Se desprende de lo que la persona sienta con respecto al pensamiento o la idea. Los líderes que comunican sus mensajes en forma apasionada muy probablemente influirán e inspirarán a la gente. El entusiasmo es contagioso.

Una segunda forma de sembrar es formular preguntas del tipo ¿qué pasaría sí…? Un directivo con experiencia dice: “Lance algunas ideas a título de prueba. Presente unas opciones creativas para que la gente las pondere”. Las preguntas ¿qué pasaría si…? pueden hacer que las personas se fijen y piensen detenidamente en una amplia diversidad de ideas o posibilidades.

Por ejemplo:

¿Qué pasaría si se combinan las operaciones uno y tres?

¿Qué pasaría si la compañía estableciera un horario de trabajo flexible o el home office?

¿Qué pasaría si se reducen los gastos en un 30%?

¿Qué pasaría si cada uno supervisa su propio trabajo?

¿Qué pasaría si disminuimos 20% el número de empleados que tenemos?

Las posibilidades de ¿qué pasaría si…? son infinitas y se puedan utilizar para ayudarle a la gente a considerar enfoques creativos e innovadores de la planeación y la solución de retos o problemas.

Un tercer método de plantación de semillas es utilizar la teoría de la relatividad. Haga comparaciones que le ayuden a llevar al grano el planteamiento. Los representantes de ventas son expertos en hacer la comparación correcta para que su producto brille. “Este automóvil consume un litro por cada 13 kilómetros, lo que lo hace un 20% mejor que los autos X o Y”.

Hay un cuento de un hombre que fue a ver al siquiatra:

“¿Cuál es el problema?”, preguntó el doctor.

“Hace dos meses, mi abuela murió y me dejó $1000,000”, comentó el hombre.

“El mes pasado murió un tío y me dejó $100,000”.

“Entonces, ¿por qué está deprimido?”, preguntó el médico.

“¡Nadie se ha muerto en este mes!”.

Los niveles corrientes de ventas, costos, horarios, utilidades y productividad pueden ser buenos, malos o aceptables. Depende de con qué se comparen. ¿Cómo son comparados con el plan actual? ¿Y comparados con el mejor competidor? ¿Y con las empresas del ramo que se tienen como referencia? Las comparaciones adecuadas pueden ayudarle a vender su punto de vista. Recuerde que todo es relativo: los directivos necesitan hacer comparaciones para vender sus ideas y lograr sus objetivos.

Los directivos más efectivos son aquellos que influyen en los demás sin hacerlos realizar algo ni dirigirlos para que lo hagan, sino creando en ellos el deseo de hacerlo. La mayoría de la gente quiere que le vendan, no que le cuenten. Presentar las ideas con entusiasmo, plantear preguntas ¿qué pasaría si…?, y emplear la teoría de la relatividad son tres formas en las que los empresarios, líderes o directivos pueden plantar semillas para influir en los demás y venderles sus ideas. Sin embargo, estos métodos funcionan en la medida en que muevan e inspiren a la gente, al mismo tiempo que satisfacen sus necesidades; es decir, sembrar para poder cosechar. “Sin siembra no hay cosecha, ayer sembramos algo, hoy hemos sembrado algo, siempre lo estamos haciendo”.

