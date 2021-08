¿Y qué hay del desabasto en el retail mexicano?

Uno de los peores temores en el sector retail es el desabasto, cuando ocurre los productores, distribuidores y cadenas de autoservicio pierden dinero por ventas no realizadas, mientras que los consumidores no pueden satisfacer sus necesidades. Si bien este temor rara vez se convierte en un problema a gran escala, lo cierto es que provoca –silenciosamente– pérdidas millonarias en el sector.

El desabasto se mide a través de los productos agotados (out of stock), los cuales a nivel mundial se estima que representan alrededor del 8% del total de los catálogos. Es decir, uno de cada 10 productos aproximadamente, no está disponible en el anaquel cuando el consumidor acude a comprarlo.

¿Cuál es la situación de este fenómeno en México? Para responder a esta pregunta se analizaron más de nueve mil productos en cuatro grandes cadenas del sector autoservicio –sin incluir clubes de precio ni tiendas de conveniencia– en todo el territorio nacional durante julio de 2021: El resultado obtenido fue que el nivel de desabasto durante dicho mes alcanzó el 6%.

Si bien esta cifra se encuentra por debajo del referente mundial, representa pérdidas mensuales de alrededor de 10 mil millones de pesos (MPP), de acuerdo con cálculos propios a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Dado el impacto económico del desabasto en la cadena productiva y comercial es importante observar su comportamiento con mayor detalle. Es necesario indagar las diferencias a nivel cadena, formato y tienda. Por ejemplo, en el caso de las cadenas el desabasto va de 2.5% a 15%; cuando se analizan los formatos, estos van de 2.5% hasta 18.5% y en el caso de las tiendas, se encuentra entre 0.29% y 63%.

A continuación se presentan los datos de desabasto en más de tres mil unidades comerciales:

Porcentaje de tiendas por rango de desabasto

Se puede observar que la mayoría de las tiendas se encuentran en el rango de porcentaje de agotados de 0% al 6%, las cuales representan el 70% de las unidades comerciales. Esto significa que, de acuerdo con la muestra tomada, hay aproximadamente mil tiendas que presentan niveles de desabasto superiores al promedio en México. De hecho, si la industria quisiera fijar un nivel de desabasto menor –por ejemplo, de 5%– cerca del 40% de las tiendas no cumplirían con dicha meta.

¿Frente a esta realidad qué puede hacer el retail en nuestro país? La gran disponibilidad de datos que existe hoy abre las posibilidades para poder dar respuestas concretas a esta interrogante. El primer paso es definir prioridades de atención, que pueden ser de acuerdo con la región, tienda o incluso productos. A través de técnicas de Machine Learning, se hizo un análisis de clasificación de las tiendas según sus productos agotados, unidades vendidas y facturación. A continuación se muestra el resultado.

Clasificación de tiendas según productos agotados, unidades vendidas y facturación

De acuerdo con la tabla anterior, el clúster con más ventas es el C (32.6%) y el que en promedio tiene el mayor porcentaje de agotados es el A (10.4%). El clúster E es el que tiene menor porcentaje de agotados (4.1%), pero es también uno de los que vende menos (9.4%) a pesar de tener muchas más tiendas. Si bien los clústeres A y C parecen ser prioritarios, de acuerdo con este análisis, el mayor impacto económico se lograría atendiendo en primer lugar las 68 tiendas del grupo A y luego las 749 tiendas del clúster C, que representan el 32.6% del total de las ventas.

El desabasto es un problema difícil de resolver dado que es una situación que se distribuye a lo largo de un amplio número de tiendas y productos. Por lo anterior, sigue generando pérdidas millonarias en el sector retail.

Si los actores involucrados quisieran disminuir el desabasto en un punto porcentual –con un valor cercano a mil MDP–, la analítica avanzada en el canal comercial moderno permite identificar puntos clave como, por ejemplo, qué formatos, tiendas y productos requieren la atención central. El presente análisis demuestra que 20% del total de las tiendas podrían reducir el desabasto nacional a 5%.

Leslie Alonso es directora de Operaciones y Diego Lombardi, científico de datos en Pabis Retail.*

