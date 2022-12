Ianis Guerrero, un actor y empresario que busca generar su propio contenido

Uno de los primeros golpes de realidad que tuvo Ianis Guerrero, durante su carrera profesional, fue el resultado de “Nosotros los Nobles”, en el que interpretó el papel de Lucho. “Fue un éxito. Yo había hecho otro par de películas, y todas las películas habían sido pequeñas, medianas […] Y sí, había gente que las veía, pero no generaban como ese boom. Y de repente se rompe esa barrera y yo descubro la fuerza de una historia, de una película”. Esta experiencia le mostró al actor cómo un producto puede convertirse en masivo.

Posteriormente, comenta, vinieron otros proyectos, como Club de Cuervos. Y a partir de este momento es que Ianis decide utilizar todo el conocimiento adquirido para generar sus propios proyectos. “Este fue otro golpe de realidad”, dice el también empresario, porque debía comprender las entrañas de la industria, como estrategias de financiamiento, la relevancia de las asociaciones, cómo lograr mejores guiones, entre otros.

Ianis fundó su casa su productora, Artepepan. “Con la casa productora yo estoy desarrollando tres películas y una serie […] Me estoy asociando con otros directores, con otros productores, con otros guionistas para desarrollar cada uno de estos proyectos […] Mi objetivo es ahorita terminar de rodar una película que ya nosotros produjimos, que se llama “Hijo de Familia””. Esta película, explica Ianis, es resultado también del apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Se filmó en Guadalajara. “Es una comedia comercial muy divertida que yo escribí, que la coproduje con Oscar Ramírez”.

Esta es la principal meta de Ianis, generar su propio contenido, sus propias películas y series sumando a figuras talentosas. En el futuro cercano, uno de sus objetivos será filmar una o dos películas por año, o una serie y una película por año. “Son como las dos cosas en paralelo, de hacer los proyectos que me gustan, que me fascinan”. También se encuentra grabando una película familiar: “Todo me gusta de la película, el director es maravilloso, la producción increíble, el guion padrísimo. Esto como actor es una bendición”.

Ianis Guerrero, actor, director y productor. 10 de noviembre 2022. Foto: Oswaldo Ramírez

Para el empresario, uno de los grandes pendientes de la industria creativa en México es tener más público. Y es que, explica, los mexicanos están ávidos de consumir contenido en idioma español hecho por mexicanos. “Pero buscan contenido de calidad, contenido que les divierta, que les entretenga, que los conmueva. Lo vi con Los Nobles, con una película así, la gente se vuelca en masa, y pone su corazón […] Entonces, creo que es una deuda que tiene la industria del entretenimiento en México”.

Ianis también es productor y director de “Romper el pacto”, que busca dar difusión a elementos profundamente arraigados en la cultura. El actor también es uno de los principales exponentes del movimiento “Poder Prieto”.