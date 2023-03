¿Te conviene cerrar uno o más créditos? Depende por qué y para qué, y si lo vamos a cerrar con saldo cero o a través de un descuento sobre la deuda que genere algún quebranto. Veamos los escenarios:

Escenario 1: cerrar un crédito liquidando el total del adeudo

Si deseas cerrar un crédito de esta manera y es tu único crédito o servicio a crédito que reporta a Buró de Crédito y, por ende, es de ahí de donde se está generando un historial de pagos (Reporte de Crédito), no te conviene cerrarlo a menos que lo vayas a sustituir por otro crédito que te guste o te convenga más.

Si te quedas sin actividad crediticia, mientras más pasan los meses, más riesgoso se convierte tu perfil porque empiezas a carecer de información actual para poder hacer una evaluación de riesgo. Yo recomendaría –porque siempre hay algo que tenemos que pagar en la vida– tener por lo menos una tarjeta de crédito vigente y, por supuesto, al corriente.

Esto es muy diferente a si tienes varios créditos activos y lo que quieres es cerrar alguno para recuperar capacidad crediticia para otro crédito que deseas pedir. Por ejemplo, supongamos que tienes 10 tarjetas de crédito y quieres pedir un crédito hipotecario. Si tuvieras menos tarjetas y deuda, tendrías más dinero (capacidad crediticia) para absorber el nuevo compromiso. Aquí sí haría sentido cerrar algunos créditos que no utilices o necesites para poder llegar al monto que requieres para comprar a crédito tu departamento o casa.

¿Te perdiste la columna de opinión de febrero de Wolfgang Erhardt?: ¿Tu puntaje de crédito y en el amor es bajo? Mira cómo evitar que te rechacen

Escenario 2: Cerrar un crédito pagando un parte del adeudo y generando un quebranto al otorgante de crédito

Si negocias un descuento sobre una deuda y pagas el importe acordado en tiempo y forma, el crédito se va a cerrar con saldo cero pero el monto del descuento –que no es más que un quebranto para la institución otorgante de crédito– va a aparecer también en tu Reporte de Crédito, es decir, cerraste un crédito pero no pagaste el total. Eso no es atractivo para muchos otorgantes de crédito. Hubiese convenido más liquidar el total del adeudo o haber pedido un reestructura del crédito para lograr pagarlo por completo y luego cerrarlo si se deseaba.

Hay personas que piensan que cuando se cierra un crédito este desparece en automático del Reporte de Crédito y no es así. Lo que en verdad sucede es que cuando se cierra un crédito, el otorgante actualizará la información en Buró de Crédito a más tardar en 10 días naturales. Una vez actualizada la información, puedes pedir tu Reporte de Crédito y ver la fecha estimada de eliminación en la sección “Resumen de Créditos”. El Reporte de Crédito se puede obtener gratis una vez cada doce meses en www.burodecredito.com.mx, en la App de Buró de Crédito para teléfonos móviles inteligentes o llamando a los teléfonos 55 5449 4954 o 800 640 7920.

No te dejes engañar por quienes prometen modificar o eliminar tu información a cambio de un pago; simplemente eso no se puede, son defraudadores.

Por último, recuerda que el crédito y tu Reporte de Crédito son tus amigos y aliados. Haz tu presupuesto antes de pedir un crédito o de hacer una compra para estar seguro de que tienes la capacidad económica suficiente; compara productos y servicios crediticios y elige el que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto; paga por lo menos el mínimo a tiempo para quedar bien con el otorgante de crédito y con un Reporte de Crédito positivo que te ayude a obtener nuevos y mejores financiamientos.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información